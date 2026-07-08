Η απόλυτη ανατροπή φαίνεται να καταγράφεται στην υπόθεση του θανάτου μητέρας και γιου στο Αίγιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, νεότερα στοιχεία από την ιατροδικαστική διερεύνηση οδηγούν τις αρχές στην εξέταση ενός εντελώς διαφορετικού σεναρίου από αυτό της διπλής δολοφονίας από τον 65χρονο σύντροφο της γυναίκας.
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Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης των Νέων, Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Mega, οι ερευνητές του ελληνικού FBI μελετούν τον φάκελο της υπόθεσης και τα ευρήματα της νεκροψίας και μέχρι στιγμής έχουν καταλήξει ότι δεν μπορεί να διατυπωθεί ασφαλές συμπέρασμα για την εμπλοκή τρίτου προσώπου στους θανάτους μητέρας και γιου.
Αυτό που εξετάζεται σοβαρά πλέον είναι το ενδεχόμενο η 54χρονη να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της, όπως ισχυρίζεται από την αρχή ο Ιταλός σύντροφός της.
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Καθοριστικά για την αλλαγή κατεύθυνσης της έρευνας φαίνεται ότι παίζουν τα ευρήματα από τη νεκροψία, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, στις φωτογραφίες δεν προκύπτει το τραύμα στην πλάτη της γυναίκας που αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι υπήρχε και θεωρούνταν ένδειξη επίθεσης από τρίτο άτομο.
Την ίδια ώρα, τα τραύματα που εντοπίστηκαν στον καρπό της 54χρονης, αξιολογούνται πλέον ως επιφανειακές αμυχές, οι οποίες, σύμφωνα με τις αρχές, έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιπτώσεις αυτοχειρίας ως λεγόμενα «δοκιμαστικά τραύματα», πριν από τον αυτοτραυματισμό.
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Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η αρχική ιατροδικαστική αξιολόγηση.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ιατροδικαστής της Πάτρας που είχε διαπιστώσει αρχικά ότι η 54χρονη έφερε τραύμα και στην πλάτη ελέγχεται από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η εξέταση της σορού και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν ήταν πλήρη και ορθά.
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Όπως επισημαίνεται, ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε βρεθεί αντιμέτωπος με πειθαρχική διαδικασία στο πλαίσιο άλλης σοβαρής ποινικής υπόθεσης. Παρά την εξέλιξη εκείνη, παρέμεινε προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών.
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Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να αναμένουν τα τελικά πορίσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και της ιατροδικαστικής διερεύνησης, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες της διπλής τραγωδίας στο Αίγιο.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.