Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται το διπλό φονικό μητέρας και γιου στο Αίγιο. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια όχι μόνο δεν «δένουν» την υπόθεση, αλλά την περιπλέκουν, με τον Ιταλό κατηγορούμενο να βρίσκεται ένα βήμα πριν από το αίτημα αποφυλάκισης με όρους.

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Τα εγκληματολογικά εργαστήρια:

Δεν έδειξαν αίμα στα ρούχα και το εσώρουχό του.

Δεν βρήκαν DNA των θυμάτων στα νύχια του.

Δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματά του σε μαχαίρι και φλόμπερ.

Δεν έχει πυρίτιδα στα χέρια του.

Μάλιστα, πλέον ισχυρίζεται ότι ο Ολύμπιος κατέβηκε στο Αίγιο όχι για να πάρει τη μητέρα του στη Γερμανία, αλλά για να την πάει σε ψυχιατρική κλινική. Όσοι θα μπορούσαν να το αντικρούσουν δεν είναι πια στη ζωή.

Για την Αστυνομία, τα ευρήματα αυτά όχι μόνο δεν αποδυναμώνουν την ενοχοποίηση του Ιταλού, αλλά ενισχύουν την προμελέτη, με βασικό επιχείρημα την ιατροδικαστική εκτίμηση: είναι αδύνατον να επιτέθηκε στον γιο της και μετά να μαχαιρώθηκε μόνη της 22 φορές.

«Δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την απουσία αντικειμένων από τον χώρο», λέει η Κ. Δημογλίδου, Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, με τα καθαριστικά, τον κουβά και τη σφουγγαρίστρα να είναι κάποια από αυτά. Στον τόπο του εγκλήματος η Ασφάλεια είδε παρέμβαση, έντονη οσμή χλωρίνης, ενώ ο κατηγορούμενος μύριζε οινόπνευμα.

Αίγιο: Αίμα σε νιπτήρα και ντουλάπα - Σε ποιον ανήκουν; Θα απαντήσουν τα εγκληματολογικά σε λίγες ώρες

Ρεπορτάζ για το διπλό φονικό στο Αίγιο από την Κωνσταντίνα Τσεγγενέ / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (19/6/2026)

Υπάρχουν όμως ευρήματα, τα οποία αυτήν την ώρα επεξεργάζονται οι ειδικοί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και αφορούν κηλίδες αίματος στο σπίτι του διπλού φονικού.

Μέσα στο σπίτι και όχι στον δωμάτιο του γιου που έγινε το φονικό έχουν εντοπιστεί κηλίδες αίματος. Το ένα σημείο είναι ο νιπτήρας στο μπάνιο και το δεύτερο η ντουλάπα στο υπνοδωμάτιο. Εξετάζεται αν ανήκουν σε μητέρα και γιο.

Δεύτερο στοιχείο: Να απαντηθεί αν τα ρούχα των θυμάτων έχουν DNA του δράστη και τέλος να δούμε αν στα χέρια των θυμάτων υπάρχει πυρίτιδα. Η ασφάλεια που ερευνά την υπόθεση έχει αποκλείσει συνεργό και θεωρεί ότι ο κατηγορουμενος έχει κρύψει ή θάψει τα ρούχα του φονικού. Το σπίτι παραμένει σφραγισμένο σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει νέα έρευνα.

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Ο κατηγορούμενος αργά το απόγευμα ενημερώθηκε για τα ευρήματα αρχικά από συγκρατούμενό του και, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star, έβαλε τα κλάματα, όπως άλλωστε είχε κάνει και μετά το έγκλημα, και του είπε:

«Δεν έχω καταλάβει γιατί είμαι εδώ. Δεν έχω κάνει τίποτα και δεν ξέρω πώς καθαρίζονται όλα αυτά που λένε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξύπνησα να πάμε στον ορθοπεδικό και είδα τη φρίκη μπροστά μου».

Ο Ιταλός βρίσκεται ένα βήμα πριν προχωρήσει σε αίτημα αποφυλάκισης με όρους.