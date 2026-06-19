Διπλό φονικό Αίγιο: Αίμα σε νιπτήρα & ντουλάπα - Ερευνάται σε ποιον ανήκει

Δεν υπάρχει συνεργός, έχει κρύψει τα ρούχα του φονικού, λέει η ΕΛΑΣ

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (19/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διπλό φονικό μητέρας και γιου στο Αίγιο, με τον Ιταλό κατηγορούμενο να ζητά αποφυλάκιση.
  • Αποτυπώματα και DNA του κατηγορούμενου δεν βρέθηκαν στα θύματα ή στον τόπο του εγκλήματος.
  • Εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζουν κηλίδες αίματος σε νιπτήρα και ντουλάπα, πιθανώς των θυμάτων.
  • Η αστυνομία αποκλείει συνεργό και θεωρεί ότι ο κατηγορούμενος έχει κρύψει αποδεικτικά στοιχεία.
  • Ο Ιταλός δήλωσε ότι δεν καταλαβαίνει γιατί είναι φυλακισμένος και ισχυρίζεται ότι είναι αθώος.

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται το διπλό φονικό μητέρας και γιου στο Αίγιο. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια όχι μόνο δεν «δένουν» την υπόθεση, αλλά την περιπλέκουν, με τον Ιταλό κατηγορούμενο να βρίσκεται ένα βήμα πριν από το αίτημα αποφυλάκισης με όρους.

Αίγιο: Τα στοιχεία που «βγάζουν» τον Ιταλό από τον τόπο του εγκλήματος και αυτά που τον ενοχοποιούν 

Αίγιο: Τα στοιχεία που «βγάζουν» τον Ιταλό από τον τόπο του εγκλήματος και αυτά που τον ενοχοποιούν 

Τα εγκληματολογικά εργαστήρια:

  • Δεν έδειξαν αίμα στα ρούχα και το εσώρουχό του.
  • Δεν βρήκαν DNA των θυμάτων στα νύχια του.
  • Δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματά του σε μαχαίρι και φλόμπερ.
  • Δεν έχει πυρίτιδα στα χέρια του.

Μάλιστα, πλέον ισχυρίζεται ότι ο Ολύμπιος κατέβηκε στο Αίγιο όχι για να πάρει τη μητέρα του στη Γερμανία, αλλά για να την πάει σε ψυχιατρική κλινική. Όσοι θα μπορούσαν να το αντικρούσουν δεν είναι πια στη ζωή.

Διπλό έγκλημα στο Αίγιο: Ανατροπή με τα εργαστηριακά ευρήματα

Για την Αστυνομία, τα ευρήματα αυτά όχι μόνο δεν αποδυναμώνουν την ενοχοποίηση του Ιταλού, αλλά ενισχύουν την προμελέτη, με βασικό επιχείρημα την ιατροδικαστική εκτίμηση: είναι αδύνατον να επιτέθηκε στον γιο της και μετά να μαχαιρώθηκε μόνη της 22 φορές.

«Δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την απουσία αντικειμένων από τον χώρο», λέει η Κ. Δημογλίδου, Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, με τα καθαριστικά, τον κουβά και τη σφουγγαρίστρα να είναι κάποια από αυτά. Στον τόπο του εγκλήματος η Ασφάλεια είδε παρέμβαση, έντονη οσμή χλωρίνης, ενώ ο κατηγορούμενος μύριζε οινόπνευμα.

Αίγιο: Αίμα σε νιπτήρα και ντουλάπα - Σε ποιον ανήκουν; Θα απαντήσουν τα εγκληματολογικά σε λίγες ώρες 

Διπλό φονικό Αίγιο: Αίμα σε νιπτήρα & ντουλάπα - Ερευνάται σε ποιον ανήκει

Ρεπορτάζ για το διπλό φονικό στο Αίγιο από την Κωνσταντίνα Τσεγγενέ / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (19/6/2026)

Υπάρχουν όμως ευρήματα, τα οποία αυτήν την ώρα επεξεργάζονται οι ειδικοί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και αφορούν κηλίδες αίματος στο σπίτι του διπλού φονικού. 

Μέσα στο σπίτι και όχι στον δωμάτιο του γιου που έγινε το φονικό έχουν εντοπιστεί κηλίδες αίματος. Το ένα σημείο είναι ο νιπτήρας στο μπάνιο και το δεύτερο η ντουλάπα στο υπνοδωμάτιο. Εξετάζεται αν ανήκουν σε μητέρα και γιο.

Διπλό φονικό Αίγιο: Χωρίς ίχνη αίματος τα ρούχα του Ιταλού

Δεύτερο στοιχείο: Να απαντηθεί αν τα ρούχα των θυμάτων έχουν DNA του δράστη και τέλος να δούμε αν στα χέρια των θυμάτων υπάρχει πυρίτιδα. Η ασφάλεια που ερευνά την υπόθεση έχει αποκλείσει συνεργό και  θεωρεί ότι ο κατηγορουμενος έχει κρύψει ή θάψει τα ρούχα του φονικού. Το σπίτι παραμένει σφραγισμένο σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει νέα έρευνα.

Αίγιο: Η αντίδραση και τα πρώτα λόγια του Ιταλού μετά τα νέα αποτελέσματα των εργαστηρίων

Αίγιο: Η αντίδραση και τα πρώτα λόγια του Ιταλού μετά τα νέα αποτελέσματα των εργαστηρίων

Ο κατηγορούμενος αργά το απόγευμα ενημερώθηκε για τα ευρήματα αρχικά από συγκρατούμενό του και, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star, έβαλε τα κλάματα, όπως άλλωστε είχε κάνει και μετά το έγκλημα, και του είπε:

«Δεν έχω καταλάβει γιατί είμαι εδώ. Δεν έχω κάνει τίποτα και δεν ξέρω πώς καθαρίζονται όλα αυτά που λένε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξύπνησα να πάμε στον ορθοπεδικό και είδα τη φρίκη μπροστά μου».

Αίγιο: Στο μικροσκόπιο εγκαταλελειμμένο κτίριο δίπλα στο σπίτι

Διπλό φονικό Αίγιο: Αίμα σε νιπτήρα & ντουλάπα - Ερευνάται σε ποιον ανήκει

Ο Ιταλός βρίσκεται ένα βήμα πριν προχωρήσει σε αίτημα αποφυλάκισης με όρους.

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