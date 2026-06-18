Διπλό φονικό Αίγιο: Χωρίς ίχνη αίματος τα ρούχα του Ιταλού

Ο Ιταλός κατηγορούμενος για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο, όρισε τεχνικό σύμβουλο. Νέα σοβαρή εξέλιξη έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην υπόθεση.

Το απόγευμα της Πέμπτης 18/6 έγιναν γνωστά τα εργαστηριακά αποτελέσματα DNA. Δεν φαίνεται να υπάρχουν ίχνη αίματος στο εσώρουχο και τη φανέλα του Ιταλού, δεν βρέθηκε βιολογικό υλικό στα νύχια του, ενώ δεν υπάρχει και αποτύπωμά του στο μαχαίρι. Τα μόνα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο μαχαίρι, το οποίο αποτελεί το όπλο του εγκλήματος, είναι της μητέρας και του παιδιού.

Διπλό φονικό Αίγιο: Ο Γιώργος Φιτσιάλος ο τεχνικός σύμβουλος του Ιταλού

Νωρίτερα, ο 65χρονος Ιταλός ζήτησε τεχνικό σύμβουλο με σκοπό τη διασφάλιση της απόλυτης εγκυρότητας των στοιχείων. Τον ρόλο αναλαμβάνει ο γενετιστής Γιώργος Φιτσιάλος, τον οποίο θυμόμαστε από την τραγική ιστορία του Μάριου Παπαγεωργίου.

Τι ψάχνουν τώρα οι Αρχές; Πρώτον, εάν υπάρχει συνεργός, αν υπάρχει κάποιος δηλαδή που βοήθησε τον Ιταλό να εξαφανίσει στοιχεία. Δεύτερον, αν μπορούν να βρουν το κίνητρο μέσα από τα μηνύματα που υπάρχουν στα κινητά τηλέφωνα.