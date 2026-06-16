Αίγιο: Οι επόμενες κινήσεις του Ιταλού - Διορίζει τεχνικό σύμβουλο

Νέα κατάθεση από μάρτυρα - «κλειδί»

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LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
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Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
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Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
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LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (16/6/2026)

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Νεότερα υπάρχουν στη σοκαριστική υπόθεση του διπλού φονικού στο Αίγιο. Ο Ιταλός που έχει προφυλακιστεί για το έγκλημα προχωρά, μέσω των δικηγόρων του, στον διορισμό τεχνικού συμβούλου. Παρά τα στοιχεία της έρευνας, επιμένει στην αθωότητά του. Την ίδια ώρα, μάρτυρας - κλειδί, που αναμένεται να καταθέσει εκ νέου, μίλησε στο Star.

Αίγιο: «Δείχνει» το θύμα για φονιά ο κατηγορούμενος - «Ήταν ψυχικά ασθενής»

Αίγιο: Σκεπτικός και λιγομίλητος ο Ιταλός στη φυλακή - Προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του 

Αίγιο: Σκεπτικός και λιγομίλητος ο Ιταλός στη φυλακή - Προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του

Ο 64χρονος Ιταλός είναι πλέον στις φυλακές του Κορυδαλλού για το διπλό έγκλημα που - όπως λέει κυνικά - ίσως το έπραξε η σύντροφος του.

Η δικηγόρος του, Μαρία Ιατροπούλου αναφέρει: «Υποστηρίζει από την αρχή ότι δεν έχει καμία εμπλοκή. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει έρθει σε σύγκρουση σε συμπλοκή σε φασαρία με κανέναν». 

Είναι σε κελί της Α’ πτέρυγας, μαζί με ακόμη δυο άτομα. Ο ένας μάλιστα είναι Ιταλόφωνος. Δε χάνει λεπτό να σκέφτεται το επόμενο του βήμα. Πρώτο επισκεπτήριο ο δικηγόρος του. 

Αίγιο: Βρέθηκαν στοιχεία παρέμβασης στον τόπο του διπλού φονικού

Αίγιο: Τεχνικό συμβούλιο διορίζει ο Ιταλός κατηγορούμενος 

«Προτείναμε τεχνικό σύμβουλο και αναμένουμε το διορισμό του. Προκειμένου να μπορέσει να ελέγξει τα στοιχεία κάθε φορά που εξετάζονται», προσθέτει η δικηγόρος του. 

Στο Αίγιο τα ειδικά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ συνεχίζουν να συλλέγουν καταθέσεις και αναζητούν κάθε στοιχείο για το τι ακριβώς συνέβη μέσα σε εκείνο το σπίτι πριν και μετά το αιματοκύλισμα.

Αίγιο: Νέα κατάθεση από μάρτυρα - «κλειδί» - Στο μικροσκόπιο των αρχών τέσσερις «κρίσιμες» ώρες

Αίγιο: Νέα κατάθεση από μάρτυρα - «κλειδί» - Στο μικροσκόπιο των αρχών τέσσερις «κρίσιμες» ώρες

Νέα συμπληρωματική κατάθεση αναμένεται να κληθεί για να δώσει μάρτυρας «κλειδί». Πρόκειται για τον γείτονα του, στον οποίο ο κατηγορούμενος έκανε το πρώτο τηλεφώνημα. 

«Είμαι στη διάθεσή τους να πω τα πάντα ότι ξέρω ότι με καλέσουνε. Δεν έχω κάτι να κρύψω», λέει. 

Σύμφωνα με τις αρχές ο Ιταλός κατηγορούμενος είχε στη διάθεση του τέσσερις ώρες πριν ζητήσει βοήθεια. Ο μάρτυρας «κλειδί» που μιλά στο Star, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μπήκε στον χώρο του εγκλήματος. Οι Αρχές θέλουν κάθε λεπτομέρεια που παρατήρησε, καθώς οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι αντίκρισαν μια εικόνα που δεν ταίριαζε με έγκλημα που είχε μόλις συμβεί.

Αίγιο: Τους μαχαίρωσε στην καρδιά - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

«Καθημερινά μιλάω με τον κύριο διοικητή και τέτοια σχεδόν, μου παίρνει... βρισκόμαστε και με ρωτάει τα δικά του. Εγώ με καλεί και πάω».

Τις επόμενες μέρες αναμένεται οι αρχές να έχουν στα χέρια τους τα αποτελέσματα του DNA στα νύχια της γυναίκας του αλλά και τα δικά του. Αποτελέσματα που θα δώσουν απαντήσεις στο θρίλερ. 


 

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