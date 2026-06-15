Δεν πρόλαβε να μπει στις φυλακές Κορυδαλλού και θα ζητήσει να βγει με βραχιολάκι ή εγγύηση ο κατηγορούμενος για το διπλό φονικό στο Αίγιο. Ακόμα και τώρα επιμένει στην αθωότητά του και μάλιστα υποστηρίζει ότι η δολοφόνος είναι η μητέρα.

Από το «αλληλομαχαιρώθηκαν μάνα και γιος», τώρα ο Ιταλός κατηγορούμενος λέει ότι: «Η γυναίκα μου ίσως να σκότωσε τον Ολύμπιο και να αυτοκτόνησε».

Τόσο πολύ την αγαπούσε, που μετά τον θάνατό της τη λέει δολοφόνο, ενώ επίσης τη χαρακτηρίζει αλκοολική και ψυχικά ασθενή. Ο πιο σημαντικός για την Ασφάλεια μάρτυρας, όταν μπήκε στο σπίτι του εγκλήματος, παρατήρησε τρεις σημαντικές λεπτομέρειες.

Αίγιo: Οι τρεις σημαντικές λεπτομέρειες που είδε το πρόσωπο - «κλειδί» μέσα στο σπίτι του εγκλήματος

«Άρχιζα και φώναζα τα ονόματά τους, μη τυχόν κουνηθεί κάποιος, και πετάχτηκε αυτός από δίπλα και μου είπε: "Δημήτρη, morto". Για να μου πει ότι είναι πεθαμένοι, κάτι ήξερε αυτός. Η πρώτη επαφή που τον είδα ήταν φρέσκος, με την μπλούζα του. Η κοπέλα έφαγε τόσες μαχαιριές. Το αίμα που βγήκε πού είναι; Εγώ δεν είδα. Κάτι που είδα το είπα στην ανάκριση. Είχε παγώσει το αίμα και μετά από λίγο είχε σκουπιστεί και είχε μείνει η στάμπα», είπε χαρακτηριστικά το πρόσωπο - «κλειδί».

Ο κατηγορούμενος για το διπλό φονικό περιμένει να βγουν τα αποτελέσματα του DNA στα νύχια της γυναίκας του, αλλά και τα δικά του, για να προχωρήσει σε αίτημα αποφυλάκισης.

Η δικηγόρος του, Μαρία Ιατροπούλου αναφέρει χαρακτηριστικά «Θα ζητήσουμε την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με όρους. Βραχιολάκι, εγγύηση ή παρουσία δύο φορές την ημέρα σε Α.Τ.».

Σήμερα θα περάσει το πρώτο του βράδυ στο κελί του, στην Α' Πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού.