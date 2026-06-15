Δεν πρόλαβε να μπει στις φυλακές Κορυδαλλού και θα ζητήσει να βγει με βραχιολάκι ή εγγύηση ο κατηγορούμενος για το διπλό φονικό στο Αίγιο. Ακόμα και τώρα επιμένει στην αθωότητά του και μάλιστα υποστηρίζει ότι η δολοφόνος είναι η μητέρα.
Από το «αλληλομαχαιρώθηκαν μάνα και γιος», τώρα ο Ιταλός κατηγορούμενος λέει ότι: «Η γυναίκα μου ίσως να σκότωσε τον Ολύμπιο και να αυτοκτόνησε».
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Τόσο πολύ την αγαπούσε, που μετά τον θάνατό της τη λέει δολοφόνο, ενώ επίσης τη χαρακτηρίζει αλκοολική και ψυχικά ασθενή. Ο πιο σημαντικός για την Ασφάλεια μάρτυρας, όταν μπήκε στο σπίτι του εγκλήματος, παρατήρησε τρεις σημαντικές λεπτομέρειες.
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«Άρχιζα και φώναζα τα ονόματά τους, μη τυχόν κουνηθεί κάποιος, και πετάχτηκε αυτός από δίπλα και μου είπε: "Δημήτρη, morto". Για να μου πει ότι είναι πεθαμένοι, κάτι ήξερε αυτός. Η πρώτη επαφή που τον είδα ήταν φρέσκος, με την μπλούζα του. Η κοπέλα έφαγε τόσες μαχαιριές. Το αίμα που βγήκε πού είναι; Εγώ δεν είδα. Κάτι που είδα το είπα στην ανάκριση. Είχε παγώσει το αίμα και μετά από λίγο είχε σκουπιστεί και είχε μείνει η στάμπα», είπε χαρακτηριστικά το πρόσωπο - «κλειδί».
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Ο κατηγορούμενος για το διπλό φονικό περιμένει να βγουν τα αποτελέσματα του DNA στα νύχια της γυναίκας του, αλλά και τα δικά του, για να προχωρήσει σε αίτημα αποφυλάκισης.
Η δικηγόρος του, Μαρία Ιατροπούλου αναφέρει χαρακτηριστικά «Θα ζητήσουμε την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με όρους. Βραχιολάκι, εγγύηση ή παρουσία δύο φορές την ημέρα σε Α.Τ.».
Σήμερα θα περάσει το πρώτο του βράδυ στο κελί του, στην Α' Πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.