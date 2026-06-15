Αίγιο: Βρέθηκαν στοιχεία παρέμβαση στον τόπο του διπλού φονικού

Σήμερα τα αποτελέσματα για το εσώρουχο του 65χρονου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέος γύρος καταθέσεων για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο ξεκινά σήμερα.
  • Ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, που προφυλακίστηκε, επιμένει στην αθωότητά του, αλλά οι καταθέσεις του προκαλούν αμφιβολίες.
  • Βρέθηκαν ίχνη παρέμβασης στον τόπο του εγκλήματος, υποδεικνύοντας πιθανή απόπειρα καθαρισμού από τον φερόμενο δράστη.
  • Ο φίλος του 65χρονου θεωρείται πρόσωπο-κλειδί, καθώς μετέφερε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία.
  • Αναμένονται αποτελέσματα εγκληματολογικών εξετάσεων για στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Νέος γύρος καταθέσεων θα ξεκινήσει σήμερα σχετικά με τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Από την αστυνομική διεύθυνση Αιγίου αναμένεται να περάσει ο φίλος του 65χρονου συντρόφου της γυναίκας, ο οποίος ήταν εκείνος που ενημερώθηκε πρώτος για όσα συνέβησαν μέσα στο σπίτι της οικογένειας. 

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Από την άλλη, ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος προφυλακίστηκε, επιμένει στην αθωότητά του, υποστηρίζοντας ότι κοιμόταν και όταν ξύπνησε βρήκε την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της νεκρούς. Ο άνδρας τηλεφώνησε στον φίλο του τρομοκρατημένος. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις τηλεφωνικές του κλήσεις, όμως παραμένει άγνωστο το πότε ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς, καθώς κατά την απολογία του άλλαξε τουλάχιστον δύο φορές την ώρα. 

Σήμερα θα καταθέσει ο φίλος του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος βρήκε πρώτος τους δύο νεκρούς στο Αίγιο - Eurokinissi

Σήμερα θα καταθέσει ο φίλος του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος βρήκε πρώτος τους δύο νεκρούς στο Αίγιο - Eurokinissi

Οι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες εκτιμούν πως είπε ψεύτικη ώρα στον φίλο του, ώστε να προλάβει να καθαρίσει τον χώρο του εγκλήματος από στοιχεία που τον επιβαρύνουν. 

Αίγιο: Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό

Άλλωστε, όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου στο Mega, βρέθηκαν ίχνη παρέμβασης στον τόπο του εγκλήματος. Ο φερόμενος ως δράστης είχε τουλάχιστον έξι ώρες να καθαρίσει το σπίτι, καθώς, σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, τα θύματα ξεψύχησαν νωρίς το πρωί της Τρίτης, ενώ οι αρχές ειδοποιήθηκαν κατά τις 12:00 το μεσημέρι

Ο 65χρονος Ιταλός, η 54χρονη σύντροφός της και ο 26χρονος γιος της

Ο 65χρονος Ιταλός, η 54χρονη σύντροφός της και ο 26χρονος γιος της

Αίγιο: Θρήνος στην κηδεία μητέρας και γιου

Ο φίλος του 65χρονου ήταν ο πρώτος που είδε τις σορούς μέσα στο σπίτι. Όπως έχει πει και ο ίδιος σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, τα θύματα κείτονταν μέσα σε λίμνες αίματος, αφού είχαν δεχθεί δεκάδες μαχαιριές. Η 54χρονη δέχθηκε πάνω από 40 μαχαιριές, ενώ ο γιος της έφερε τραύμα από όπλο στο κεφάλι και πέντε μαχαιριές στο σώμα. Τα θανατηφόρα πλήγματα και στα δύο θύματα ήταν στην καρδιά. 

Αίγιο: Η μητέρα χρησιμοποίησε το λαπτοπ ως ασπίδα στις μαχαιριές!

Οι αρχές εκτιμούν ότι η κατάθεση του φίλου θα ρίξει ακόμα περισσότερο φως στην υπόθεση. Στην αρχική του κατάθεση φέρεται να περιέγραψε εκτενώς όσα συνέβησαν από τη στιγμή που δέχθηκε το τηλεφώνημα, μέχρι που μπήκε μέσα στο σπίτι και αντίκρισε τους δύο νεκρούς. 

Στον τόπο του εγκλήματος στο Αίγιο βρέθηκαν σημάδια παρέμβασης στον χώρο - Eurokinissi

Στον τόπο του εγκλήματος στο Αίγιο βρέθηκαν σημάδια παρέμβασης στον χώρο - Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες αρκετά από τα λεγόμενά του χρήζουν διευκρινίσεων, καθώς υπάρχουν σημεία που θεωρούνται κρίσιμα για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών της διπλής δολοφονίας. 

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Για τις αρχές ο συγκεκριμένος άνδρας θεωρείται πρόσωπο «κλειδί» για την υπόθεση, καθώς ήταν εκείνος που μετέφερε για επισκευή στο Αίγιο το αεροβόλο όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του 26χρονου. 

Ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο

Ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο

Ο 65χρονος μάλιστα φέρεται τότε να είχε ρωτήσει τον φίλο του, αν το συγκεκριμένο όπλο σκοτώνει, με εκείνον να του απαντά καταφατικά. Αν επιβεβαιωθεί η μαρτυρία αυτή, τότε αποτελεί ακλόνητο στοιχείο πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα. 

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Εντός της ημέρας αναμένονται επίσης και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛΑΣ για το εσώρουχο του 65χρονου, το οποίο, αν και είχε πλυθεί, φέρει λεκέ που παραπέμπει σε κηλίδα αίματος.

Οι συγκεκριμένες εξετάσεις θα δώσουν απαντήσει και για το ξένο γενετικό υλικό (DNA), που εντοπίστηκε στα νύχια της 54χρονης.

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