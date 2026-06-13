Αίγιο: Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό

Τι υποστήριξε η δικηγόρος του

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Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό στο Αίγιο / Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό στο Αίγιο, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της.
  • Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος μέσω της συνηγόρου του.
  • Η συνήγορος ζητάει άνοιγμα ιατρικών αρχείων και ηλεκτρονικών συσκευών για να υποστηρίξει την υπεράσπισή του.
  • Η απολογία του 65χρονου ολοκληρώθηκε και επιστρέφει στα κρατητήρια μέχρι τη μεταφορά του στις φυλακές.
  • Η δικογραφία θεωρείται ελλιπής και αναμένονται τοξικολογικές εξετάσεις.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της.

Ο 65χρονος οδηγήθηκε σήμερα (13/6) το πρωί στο δικαστικό μέγαρο του Αιγίου, όπου απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή, ενώ μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης απολογίας του, αφού πρώτα κατέθεσε υπόμνημα, επέστρεψε στα κρατητήρια της Αστυνομίας, μέχρι να μεταφερθεί στις φυλακές.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Η συνήγορός του, Μαρία Ιατροπούλου, σε δηλώσεις που έκανε στο Mega, υποστήριξε ότι ο πελάτης της είναι αθώος.

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«Τα ιατρικά αρχεία θα δείξουν ότι ο πελάτης μου είναι αθώος, έχει παραδώσει απολογητικό υπόμνημα και ταυτόχρονα απάντησε σε περισσότερες σελίδες ερωτήσεων. Είμαστε σε αναμονή διάφορων εξετάσεων, όπως τοξικολογικών. Η δικογραφία είναι ελλιπέστατη. Ζητάμε να ανοίξουν τα τηλέφωνα και οι υπολογιστές για να ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι συνομιλίες και τι γινόταν. Το πιο σημαντικό είναι να ανοίξουν τα ιατρικά αρχεία όλων των εμπλεκομένων. Είμαστε σε κρίσιμο σημείο για να πούμε κομμάτι της απολογίας. Τα ιατρικά αρχεία θα δείξουν ποια είναι η κατάσταση των θυμάτων. Συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και έχει βοηθήσει την έρευνα. Το σπίτι δεν είναι 54 τετραγωνικά, οι μαχαιριές δεν έχουν θόρυβο. Ουρλιαχτά μπορεί να μην ακούστηκαν».

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