Αίγιο: Υπνωτική ουσία στον κατηγορούμενο και «ορφανό» DNA στο όπλο

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Νέες εξελίξεις έρχονται στο φως για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, υπόθεση που εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσίασε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η δικογραφία εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα επιστημονικά ευρήματα, ενώ παραμένουν σε εκκρεμότητα κρίσιμες εργαστηριακές εξετάσεις που αναμένεται να συμπληρώσουν το παζλ.

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Αίγιο: Υπνωτική ουσία στον οργανισμό του κατηγορούμενου

Η σημαντικότερη αποκάλυψη της εκπομπής αφορά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του κατηγορούμενου.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στα ούρα του ανιχνεύθηκε υπνωτική ουσία, εύρημα που ενδέχεται να εξηγεί τους ισχυρισμούς του ότι κοιμόταν και δεν αντιλήφθηκε όσα συνέβησαν μέσα στο σπίτι.

Μυστήριο με τα αποτυπώματα και το DNA στο διπλό φονικό στο Αίγιο

Μάλιστα ο γενετιστής Γ. Φιτσιάλος, ο οποίος έχει διοριστεί τεχνικός πραγματογνώμονας από την πλευρά του κατηγορουμένου, είπε στην εκπομπή ότι αναμένεται να ζητηθεί δείγμα τρίχας από τον κατηγορούμενο, ώστε μέσω τοξικολογικής εξέτασης να διαπιστωθεί εάν λάμβανε υπνωτικές ουσίες συστηματικά τους τελευταίους τρεις έως έξι μήνες ή αν πρόκειται για μεμονωμένη χρήση.

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Αίγιο: Το τρίτο DNA στο όπλο παραμένει αναπάντητο ερώτημα

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας εξακολουθεί να είναι η ύπαρξη τρίτου γενετικού προφίλ στο φλόμπερ που έχει κατασχεθεί ως πειστήριο.

Διπλό φονικό Αίγιο: Αίμα σε νιπτήρα & ντουλάπα - Ερευνάται σε ποιον ανήκει

Οι πληροφορίες της εκπομπής αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο DNA δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ έχει ζητηθεί η λήψη γενετικού υλικού από τον φίλο του 65χρονου που έχει προφυλακιστεί, ο οποίος έχει δηλώσει ότι η γυναίκα του είχε δώσει το όπλο στο παρελθόν για να το πάει να το επισκευάσουν. 

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Σύμφωνα με τον κ. Φιτσιάλο το ίδιο γενετικό προφίλ εμφανίζεται τόσο στον μοχλό όπλισης όσο και στις αυλακώσεις του υποφυλακτήρα του όπλου.

Διπλό φονικό Αίγιο: Χωρίς ίχνη αίματος τα ρούχα του Ιταλού

Ωστόσο, ο ίδιος απέφυγε να αποδώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο συγκεκριμένο εύρημα, επισημαίνοντας ότι όλα τα πειστήρια θα πρέπει να αξιολογηθούν συνολικά όταν ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στα νύχια της άτυχης Μαρίας εντοπίστηκε μόνο DNA του γιου της, ενώ στα νύχια του γιου βρέθηκε DNA της μητέρας του, παρά το γεγονός ότι η γυναίκα έφερε αμυντικά τραύματα.

Αίγιο: Δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου στα κρίσιμα σημεία

Ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό είναι ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί δακτυλικά αποτυπώματα του Ιταλικής καταγωγής κατηγορούμενου στα σημεία που θεωρούνται κρίσιμα για την υπόθεση, όπως στο όπλο, στο μαχαίρι και στις πόρτες από τις οποίες εκτιμάται ότι θα μπορούσε να έχει κινηθεί ο δράστης.

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Αίγιο: Δύο έλεγχοι για πιθανό καθαρισμό του χώρου

Η εκπομπή αποκάλυψε ακόμη ότι ο τόπος του εγκλήματος εξετάστηκε δύο φορές με ειδικές εγκληματολογικές μεθόδους ανίχνευσης πλυμένου αίματος, μεταξύ αυτών και με τη μέθοδο BlueStar.

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Αίγιο: Τους μαχαίρωσε στην καρδιά - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Και οι δύο έλεγχοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: δεν προέκυψαν ενδείξεις ότι επιχειρήθηκε να καθαριστεί αίμα από τον χώρο.

Αίγιο: Στο μικροσκόπιο εγκαταλελειμμένο κτίριο δίπλα στο σπίτι

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται δίπλα στο σπίτι όπου σημειώθηκε το διπλό φονικό και ανήκει στην ίδια οικογένεια.

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Αίγιο: Το κινητό της 54χρονης, τα DNA και οι καταγγελίες της οικογένειας

Από το σημείο αυτό κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μία σφουγγαρίστρα και ένας κουβάς, αντικείμενα που έχουν σταλεί για εργαστηριακό έλεγχο. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται και εκτιμάται ότι μπορεί να δώσουν απαντήσεις για το αν σχετίζονται με τη σκηνή του εγκλήματος.

Φιτσιάλος: «Η έρευνα βρίσκεται ακόμη στη μέση»

Ο τεχνικός σύμβουλος της υπεράσπισης, κ. Φιτσιάλος, επιβεβαίωσε επί της ουσίας το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ της εκπομπής.

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«Η έρευνα βρίσκεται ακόμη στη μέση της. Έχουμε μεγάλο όγκο δεδομένων από DNA, δακτυλικά αποτυπώματα και τοξικολογικές εξετάσεις, όμως αναμένουμε και την τελευταία παρτίδα πειστηρίων που θα ολοκληρώσει το παζλ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Όπως αποκάλυψε, τις επόμενες ημέρες θα ξεσφραγιστούν παρουσία του ίδιου και της επιστημονικής του ομάδας τα τελευταία πειστήρια στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ώστε να ολοκληρωθούν οι αναλύσεις βιολογικού υλικού και DNA.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι επόμενες αναλύσεις αναμένεται να κρίνουν αν τα επιστημονικά δεδομένα θα ενισχύσουν την κατηγορία ή θα οδηγήσουν σε διαφορετική ερμηνεία των γεγονότων.

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