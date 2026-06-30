Νέα στοιχεία για το διπλό φονικό στο Αίγιο, που εξακολουθεί να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, αλλά και ολόκληρη τη χώρα, έρχονται στο φως μέσα από την κατάθεση της συντρόφου του 26χρονου Ολύμπιου, ο οποίος βρέθηκε άγρια δολοφονημένος δίπλα από τη μητέρα του. Η νεαρή, η οποία επέστρεψε στην Ελλάδα από το εξωτερικό μετά από ημέρες σιωπής, περιέγραψε όσα της είχε εκμυστηρευτεί ο σύντροφός της τις τελευταίες ημέρες πριν από τη δολοφονία του, αλλά και τις έντονες ανησυχίες του για την κατάσταση της μητέρας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, ο Ολύμπιος αποφάσισε να ταξιδέψει από τη Γερμανία στην Ελλάδα επειδή πίστευε ότι η μητέρα του βρισκόταν σε σύγχυση και χρειαζόταν βοήθεια.

O 26χρονος Ολύμπιος ανησυχούσε ότι η μητέρα του δεν ήταν καλά ψυχικά

Η σύντροφός του αποκάλυψε ότι ο 26χρονος είχε ήδη εκφράσει τις ανησυχίες του αρκετές εβδομάδες πριν επιστρέψει στη χώρα.

«Ο Ολύμπιος είχε πάει στην Ελλάδα τον Απρίλιο να πάρει το πτυχίο του από τη Θεσσαλονίκη όπου φοιτούσε. Μου είχε αναφέρει ότι τον είχε καλέσει στο τηλέφωνο η μητέρα του και του φώναζε. Τον ηρέμησα. Είπε ότι δεν ξέρει τι να κάνει γιατί από την εγχείρηση και μετά η μητέρα του είναι διαφορετική. Δύο εβδομάδες πριν έρθει για τελευταία φορά στην Ελλάδα τον ρώτησα πώς είναι η μητέρα του και είπε ότι δεν της έχει μιλήσει ακόμα γιατί είναι στεναχωρημένος από τον τρόπο που μίλησε την τελευταία φορά», είπε η σύντροφος του 26χρονου.

Η νεαρή αποκάλυψε ακόμη ότι προσπάθησαν να βρουν βοήθεια από ειδικούς.

«Ψάχναμε να βρούμε έναν ψυχολόγο από το διαδίκτυο. Στην αρχή κλείσανε ραντεβού με έναν άντρα ψυχολόγο, αλλά τελικά δεν πήγαν σε αυτόν. Μετά ο Ολύμπιος μου είπε ότι κάλεσε μία ψυχολόγο, η οποία του είπε ότι πρέπει να επισκεφτεί ψυχίατρο. Τελικά βρήκε μία γυναίκα ψυχίατρο και νομίζω ότι πήγαν σε αυτήν», είπε.

Ο νεαρός είχε εκφράσει τις ανησυχίες του στον Ιταλό σύντροφο της μητέρας του, ο οποίος του είχε πει ότι όντως τον τελευταίο καιρό η γυναίκα δεν ήταν καλά

Αίγιο: «Μου είπε ότι ανακάλυψε ότι η μητέρα του έπινε κρυφά»

Σύμφωνα με τη νεαρή γυναίκα, ο Ολύμπιος είχε ανακαλύψει πως η μητέρα του τον τελευταίο καιρό έπινε αρκετά.

«Την Πέμπτη στις 4 Ιουνίου μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι ανακάλυψε ότι η μητέρα του έπινε κρυφά. Βρήκε ένα μπουκάλι σε ένα σημείο. Είπε επίσης ότι ο σύντροφός της του είχε εξομολογηθεί ότι αυτό έχει ξανά συμβεί. Του είπε ότι την είχε πιάσει να πίνει και πρωί και ότι κάποια στιγμή την είχε βρει να κρατάει ένα μαχαίρι», είπε η νεαρή.

Μετά από επίσκεψη σε γιατρό, σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή της, βρέθηκε και αλκοόλ και μέσα στο αυτοκίνητο.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τη σύντροφο του νεαρού του είχε τηλεφωνήσει και αυτά που του έλεγε τον είχαν ανησυχήσει πολύ - Eurokinissi

«Ο σύντροφός της το είπε στη γιατρό και εκείνη τους πρότεινε να κάνει η Μαρία απεξάρτηση», είπε η κοπέλα του Ολύμπιου.

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Η ίδια περιέγραψε κι ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε ο Ολύμπιος ξημερώματα από τη μητέρα του, λίγες μέρες πριν ταξιδέψει για Ελλάδα, που τον αναστάτωσε πάρα πολύ.

«Στις 27-28 Μαΐου ο Ολύμπιος έλαβε ένα τηλεφώνημα από τη μητέρα του πολύ νωρίς το πρωί, γύρω στις 6:00. Είδα ότι ήταν η μητέρα του και τον ξύπνησα μήπως ήταν κάτι σημαντικό», είπε η νεαρή γυναίκα και συνέχισε:

Η γυναίκα φέρεται να έλεγε στον γιο της ακατάλυπτα πράγματα για οικονομικά ζητήματα που την απασχολούσαν - Eurokinissi

«Αυτός απάντησε και του μίλησε η μαμά του, η οποία δε φώναζε, ακουγόταν όμως στεναχωρημένη. Ο Ολύμπιος με κοίταξε μπερδεμένος και σοκαρισμένος. Τον ρώτησα γιατί ανησύχησε και αυτός με κοίταξε και μου είπε: “Νομίζω ότι η μαμά μου έχει χάσει το μυαλό της”. Η μαμά του συνέχισε να του μιλάει στο τηλέφωνο και ο Ολύμπιος τη ρώταγε: “Μαμά, πού είναι ο Μ; Θέλω να του μιλήσω”. Όσο περίμενε τον Μ να πάρει τηλέφωνο, μου είπε ότι η μητέρα του του είπε τα εξής: “Συγγνώμη, γιε μου, σου είπα ψέματα. Εμείς οφείλουμε περισσότερα χρήματα απ' όσα νομίζεις. Δεν είμαι σίγουρη για το ποσό που του είπε. Του είπε: “Συγγνώμη, τα χρήματα που οφείλουμε δεν είναι 20.000 αλλά 50.000. Την επόμενη μέρα του το επανέλαβε, με άλλο ποσό χρημάτων. Συνέχισε να λέει: “Συγγνώμη, είναι δικό μου το λάθος. Είναι όλα πάνω σου; Είσαι έτοιμος να πας φυλακή;” Είπε και κάτι άλλο η μαμά του: “Αυτοί μου λένε να σκοτώσω τον Ολύμπιο”, αλλά δεν ξέρω σε ποιους αναφερόταν. Είπε επίσης ότι κάποιοι άνθρωποι ερχόντουσαν για τον Ολύμπιο και εκείνη στεναχωριόταν γιατί ερχόταν να βρουν τον Ολύμπιο χωρίς να διευκρινίζει το ποιος και πού. Ο Ολύμπιος ήταν σοκαρισμένος».

Ο 26χρονος προσπαθούσε να καταλάβει τι συνέβαινε και απευθύνθηκε στον Ιταλό.

Ο 26χρονος φέρεται επίσης να είχε ανακαλύψει πως η μητέρα του τον τελευταίο καιρό έπινε συστηματικά

«Τι συμβαίνει στη μαμά μου; Γιατί λέει αυτά τα πράγματα;», τον ρωτούσε διαρκώς.

Η σύντροφός του είπε ότι άκουγε τον Μάρκο να απαντά:

«Ναι, Ολύμπιε, δεν ξέρω τι συμβαίνει».

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Η σύντροφος του 26χρονου περιέγραψε και τις τελευταίες ημέρες πριν από το έγκλημα.

«Ο Ολύμπιος πήγε στην Ελλάδα στις 2 Ιουνίου. Όταν έφτασε μου έστειλε ένα βίντεο με τη μαμά του και τον μπαμπά του και μου είπε ότι η μητέρα του ήταν χαρούμενη», είπε.

Ωστόσο, όσο περνούσαν οι ημέρες, ο ίδιος έδειχνε όλο και πιο εξαντλημένος.

Ο 26χρονος είχε αναζητήσει βοήθεια από ψυχίατρο για τη μητέρα του - Eurokinissi

«Μία μέρα πριν το φονικό ήταν στην παραλία και φαινόταν πολύ κουρασμένος».

Της είχε εξομολογηθεί επίσης:

«Η μητέρα μου δε με αφήνει να κοιμηθώ τα βράδια γιατί έρχεται στο δωμάτιό μου».

Και συμπλήρωνε:

«Όλα αυτά θα τα αναφέρω στον γιατρό με τον οποίο έχουμε ραντεβού».

Η ίδια θυμάται πως ο Ολύμπιος ήθελε να επιστρέψει άμεσα στο Βερολίνο.

«Ήταν πολύ ανήσυχος. Ήθελε να γυρίσει στο Βερολίνο γιατί ήταν αγχωμένος με τα χρήματα, τη δουλειά του και τη μητέρα του».

Οι δυο τους αντάλλασσαν μηνύματα μέχρι τα ξημερώματα της ημέρας του εγκλήματος.

«Μιλούσαμε μέχρι τις 3:11. Το τελευταίο μήνυμά μου ήταν στις 3:22 αλλά δεν το διάβασε. Στις 3:09 μου είχε στείλει ένα βίντεο που είχε ξαπλώσει».

Η νεαρή ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει τι συνέβη μέσα στο σπίτι, ωστόσο σημείωσε ότι ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος, που παραμένει προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, «δε δείχνει ικανός να διαπράξει το έγκλημα που του καταλογίζεται».

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Την ίδια ώρα, ο κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητά του και υποστηρίζει ότι η μητέρα του Ολύμπιου σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση έχει καταγράψει τραύματα και σημάδια πάλης στο σώμα της γυναίκας, γεγονός που από την πρώτη στιγμή οδήγησε τις Αρχές να απορρίψουν αυτό το ενδεχόμενο.

Παράλληλα, μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί γενετικό υλικό ή αποτυπώματα του Ιταλού στα βασικά πειστήρια της υπόθεσης. Οι ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και τη σκούπα-ρομπότ που βρέθηκε στο σπίτι, από τη μνήμη της οποίας εκτιμάται ότι μπορεί να εξαχθούν χρήσιμα δεδομένα για τις τελευταίες ώρες πριν από το διπλό φονικό.

Οι αστυνομικοί έχουν επίσης στα χέρια τους συμπληρωματικές καταθέσεις του αυτόπτη μάρτυρα που μπήκε πρώτος στο σπίτι, αλλά και φίλων του Ολύμπιου, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι ο 26χρονος ανησυχούσε έντονα για την ψυχική κατάσταση της μητέρας του.