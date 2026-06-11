Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία από το άγριο διπλό φονικό με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της στο Αίγιο, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν απαντήσεις σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό.

Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος έχει συλληφθεί για το διπλό φονικό συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα.

Ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης που κατηγορείται για τη δολοφονία αυτής και του γιου της

«Είμαι αθώος, αγαπούσα πάρα πολύ τη γυναίκα μου και τον γιο μου», είπε ο Ιταλός κατηγορούμενος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Αίγιο: Η μαρτυρία του φίλου του

Καθοριστική για την εξέλιξη των ερευνών θεωρείται και η κατάθεση του ανθρώπου που δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα από τον 65χρονο Ιταλό λίγα λεπτά μετά την ανακάλυψη των θυμάτων.

Ο μάρτυρας περιέγραψε πως δέχθηκε μια έντονα φορτισμένη κλήση λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Όπως ανέφερε, άκουγε τον άνδρα να φωνάζει επανειλημμένα το όνομά του και να τον καλεί εσπευσμένα στο σπίτι, χωρίς όμως να του εξηγεί τι είχε συμβεί.

«Ανησύχησα γιατί η Μαρία είχε περάσει πρόσφατα μια επέμβαση και φοβήθηκα μήπως είχε συμβεί κάτι στην υγεία της», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ιταλός αρνείται ότι σκότωσε τη σύντροφό του και τον γιο της

Όταν έφτασε στο σπίτι, βρήκε τον άνδρα σε κατάσταση σοκ. Όπως κατέθεσε, τον ρώτησε επανειλημμένα πού βρισκόταν ο γιος της γυναίκας, ο οποίος φιλοξενούνταν εκεί τις τελευταίες ημέρες, χωρίς να λάβει σαφή απάντηση.

Στη συνέχεια, ακολούθησε τον Ιταλό μέσα στο σπίτι και κατευθύνθηκαν προς το δωμάτιο του νεαρού. Εκεί αντίκρισε μια εικόνα που, όπως είπε, θα τον στοιχειώνει για πάντα.

«Είδα τον νεαρό στο κρεβάτι και πίσω από την πόρτα τη Μαρία πεσμένη στο πάτωμα. Υπήρχαν σπασμένα αντικείμενα και κηλίδες που έμοιαζαν με αίμα. Άρχισα να φωνάζω το όνομά της, αλλά δεν υπήρξε καμία αντίδραση», περιέγραψε.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Ιταλός σύντροφος ήταν αυτός που του είπε πως η γυναίκα ήταν νεκρή. Αμέσως μετά κάλεσαν το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Το σπίτι όπου έγινε το διπλό φονικό

Ο μάρτυρας μετέφερε και όσα του φέρεται να είπε ο κατηγορούμενος για τη νύχτα του εγκλήματος.

«Μου είπε ότι η Μαρία είχε πάει για ύπνο γύρω στις 23:00 το βράδυ. Λίγη ώρα αργότερα εκείνος μετακινήθηκε στον καναπέ του σαλονιού επειδή, όπως υποστήριξε, δεν μπορούσε να κοιμηθεί λόγω του ροχαλητού της συντρόφου του. Το επόμενο πρωί, όταν διαπίστωσε ότι η γυναίκα δεν βρισκόταν στο δωμάτιό τους, αναζήτησε τόσο εκείνη όσο και τον γιο της. Όταν άνοιξε την πόρτα του δωματίου του νεαρού είπε ότι τους βρήκε νεκρούς», τόνισε ο γείτονας του ζευγαριού.

Αίγιο: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο βάρος αποκτούν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 26χρονος έφερε τραύμα στον δεξιό κρόταφο, το οποίο εκτιμάται ότι προκλήθηκε από αεροβόλο όπλο. Ωστόσο, οι επτά μαχαιριές που δέχθηκε, κυρίως στον θώρακα και κοντά στην καρδιά, ήταν εκείνες που προκάλεσαν τον θάνατό του.

Ακόμη πιο σοκαριστικά είναι τα ευρήματα για τη μητέρα. Η 54χρονη δέχθηκε συνολικά 27 μαχαιριές, ενώ έφερε αμυντικά τραύματα στα χέρια και σημάδια πάλης, γεγονός που δείχνει ότι προσπάθησε να αντισταθεί και να σώσει τη ζωή της.

Ακόμα παραμένουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Οι Αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, των τοξικολογικών αναλύσεων και των ελέγχων για ίχνη πυρίτιδας, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία της υπόθεσης.

Αίγιο: «Ήταν δυστυχισμένη, της είχα πει να φύγει»

Παράλληλα, νέα διάσταση στην υπόθεση δίνουν οι δηλώσεις φίλης της 54χρονης, η οποία ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα δεν ήταν ευτυχισμένη στη σχέση της.

Όπως είπε στην εκπομπή της είχε πει πολλές φορές να απομακρυνθεί από τον σύντροφό της, ενώ λίγες μέρες πριν το έγκλημα την είχε συναντήσει και της είχε πει ότι θα τον εγκαταλείψει.

Πάντως η αδελφή της 54χρονης, που μίλησε στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» μετέφερε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Σύμφωνα με την ίδια ο 65χρονο είχε 20 χρόνια δεσμό με την αδελφή της και δεν τους είχε δώσει κανένα δικαίωμα. Φερόταν όμορφα στην 54χρονη και δεν περίμενε ποτέ ότι θα της έκανε κακό.

«Θέλω να τον κοιτάξω στα μάτια και να τον ρωτήσω γιατί το έκανε», είπε.

Οι κηδείες μητέρας και γιου θα γίνουν το Σάββατο το πρωί.

