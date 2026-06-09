Τραγωδία στο Αίγιο: Βρέθηκαν νεκροί σε λίμνη αίματος μάνα και γιος

Βασικός ύποπτος ο Ιταλός σύντροφος της μητέρας

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Πρώτη Δημοσίευση: 09.06.26, 13:05

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Νεκροί μέσα στο σπίτι τους βρέθηκαν μια 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της στον Λόγγο Αιγίου

Καλαμάτα: «Υποπτευόμουν ότι είχε άλλον. Μπορεί να ήθελε να με ξεφορτωθεί»

Mάνα και γιος βρέθηκαν μέσα σε μια λίμνη αίματος και φέρεται να φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

To σπίτι όπου βρέθηκαν νεκροί μητέρα και γιος - protionline.gr

To σπίτι όπου βρέθηκαν νεκροί μητέρα και γιος - protionline.gr

Για την υπόθεση έχει προσαχθεί ο Ιταλός σύντροφος της μητέρας, 65 χρόνων. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας πως ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές. 

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Σύμφωνα με πληροφορίες του Αλέξανδρου Καλαφάτη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο 65χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι κοιμόταν και όταν ξύπνησε βρήκε νεκρούς τη σύντροφό του και τον γιο της. Φώναξε σε έναν γείτονά του και του είπε τι είχε γίνει, κι εκείνος ειδοποίησε την αστυνομία.

H μητέρα και ο γιος βρέθηκαν μέσα σε μια λίμνη αίματος - protionline.gr

H μητέρα και ο γιος βρέθηκαν μέσα σε μια λίμνη αίματος - protionline.gr

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προσήγαγαν τον 65χρονο, καθώς φαίνεται ότι ήταν ο μοναδικός άνθρωπος στο σπίτι. Πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι βρέθηκε ένα μαχαίρι στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού

Ο γιος της 56χρονης σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη και βρισκόταν στο Αίγιο για διακοπές. Οι κάτοικοι του Λόγγου είναι συγκλονισμένοι, ενώ μιλούν για ένα πολύ αγαπημενό ζευγάρι, παντρεμένο τα τελευταία 15 χρόνια, που δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα. 

Στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής, ο οποίος αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια και τις συνθήκες θανάτου της μητέρας και του γιου. 

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