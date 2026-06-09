Τα στοιχεία και οι αντιφάσεις του Ιταλού συντρόφου της μητέρας / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στον Λόγγο Αιγίου, όπου μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση και εξετάζεται ως ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης.

Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος, αμυχές στα χέρια του 65χρονου, καθώς και ένα ρούχο που φέρεται να είχε πλυθεί πρόσφατα και εξετάζεται για πιθανή παρουσία αίματος.

Την ίδια ώρα, από την πρώτη ιατροδικαστική αυτοψία που ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, προκύπτει ότι η 54χρονη έφερε πολλαπλά αμυντικά τραύματα στα χέρια, γεγονός που δείχνει ότι επιχείρησε να αντισταθεί ή να προστατευτεί από την επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι

Ο 26χρονος γιος της βρέθηκε με τραύμα στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο και πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σώμα του.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο νεαρός άνδρας να ήταν ο αρχικός στόχος της επίθεσης και η μητέρα του να παρενέβη όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, προσπαθώντας να τον βοηθήσει.

Μητέρα και γιος βρέθηκαν άγρια δολοφονημένοι στο σπίτι τους στο Αίγιο, με τον Ιταλό σύντροφο της γυναίκας να ερευνάται ως βασικός ύποπτος

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Η μπλούζα με αίμα, οι αμυχές και οι αντιφάσεις του 65χρονου

Από τα ευρήματα της αστυνομίας ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ρούχο του υπόπτου που εντοπίστηκε και φέρεται να είχε πλυθεί πρόσφατα. Σε αυτό βρέθηκε λεκές που εξετάζεται εργαστηριακά, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να πρόκειται για ίχνος αίματος.

Παράλληλα, κατά την εξέταση του διαπιστώθηκαν αμυχές στα χέρια του, οι οποίες αξιολογούνται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Πάντως, ο 65χρονος, αν και αρνείται ότι δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της, στις καταθέσεις του έχει πέσει σε αντιφάσεις.

Από τη μια, φέρεται να υποστήριξε ότι κοιμόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξύπνησε το πρωί και επιχείρησε να ξυπνήσει τη σύντροφό του, καθώς είχαν προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού.

Ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας έχει πέσει σε αντιφάσεις / Φωτογραφίες Eurokinissi (Ανδρέας Αλεξόπουλος)

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου, επειδή πίσω από αυτή βρίσκονταν τα σώματα των θυμάτων. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για τον χρόνο θανάτου φαίνεται να τοποθετούν το έγκλημα αρκετές ώρες νωρίτερα, γεγονός που εξετάζεται ιδιαίτερα από την ΕΛ.ΑΣ.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ διερευνούν το ενδεχόμενο να επιχείρησε να καθαρίσει τον χώρο προκειμένου να εξαφανίσει πιθανά ίχνη.

Αίγιο: Το πιθανότερο σενάριο για το έγκλημα - Τα όπλα που βρέθηκαν κρυμμένα στην αυλή

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το έγκλημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, προηγήθηκε έντονος καβγάς μεταξύ του 65χρονου και του 26χρονου, ο οποίος είχε επιστρέψει από τη Γερμανία, όπου πραγματοποιούσε μεταπτυχιακές σπουδές.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί στο σπίτι παραπέμπει σε σφοδρή συμπλοκή. Έπιπλα και αντικείμενα βρέθηκαν αναποδογυρισμένα, ενώ ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα ήταν διασκορπισμένα στο πάτωμα.

Οι αστυνομικοί κατά την έρευνά τους εντόπισαν σε γλάστρα θαμμένα ένα αεροβόλο όπλο και ένα μαχαίρι τα οποία εξετάζονται / Φωτογραφίες Eurokinissi (Ανδρέας Αλεξόπουλος)

Κατά την αυτοψία στον χώρο εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένα μαχαίρι κρυμμένα μέσα σε γλάστρα στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού. Τα δύο αντικείμενα έχουν κατασχεθεί και εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές αναλύσεις, καθώς και από τον έλεγχο για αποτυπώματα και γενετικό υλικό, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.