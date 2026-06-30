Πάνος Ιωαννίδης: «Αν σταματούσε το MasterChef, θα παρουσίαζα άλλη εκπομπή»

Τι θα κάνει φέτος το καλοκαίρι ο γνωστός σεφ και κριτής

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Δείτε όσα είπε ο Πάνος Ιωαννίδης στο Breakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάνος Τελάλης αναδείχθηκε νικητής του MasterChef, με τον Πάνο Ιωαννίδη να επισημαίνει την αξία των συμμετεχόντων.
  • Ο Ιωαννίδης ετοιμάζει νέο εστιατόριο και αναμένει να ξεκουραστεί μετά την ολοκλήρωση των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.
  • Είναι ανοιχτός σε τηλεοπτικές προτάσεις μετά το MasterChef, αλλά επιφυλάσσεται για κλασικά τηλεπαιχνίδια.
  • Παραδέχεται ότι όλοι οι σεφ έχουν κάψει φαγητό, τονίζοντας τη σημασία της εμπειρίας στην κουζίνα.

Μετά από μια άκρως συναρπαστική τηλεοπτική σεζόν, το MasterChef έριξε αυλαία αναδεικνύοντας μεγάλο νικητή τον Πάνο Τελάλη. Ο σεφ και κριτής Πάνος Ιωαννίδης που βρέθηκε σε event το βράδυ της Δευτέρας, μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star για τη φετινή εμπειρία, αλλά και τις τηλεοπτικές προτάσεις που δε θα απέρριπτε. 

Ο Πάνος Ιωαννίδης είναι εδώ και χρόνια ένας από τους τρεις κριτές του MasterChef

Ο Πάνος Ιωαννίδης είναι εδώ και χρόνια ένας από τους τρεις κριτές του MasterChef

Ήταν ένα αποτέλεσμα που πολλοί είχαν προβλέψει, καθώς από την αρχή ο Πάνος ξεχώρισε ανάμεσα σε εξαιρετικά αξιόλογα παιδιά που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και παρουσίασαν υπέροχα πιάτα. «Σίγουρα περιμέναμε ότι θα βγει κάποιος πάρα πολύ αξιόλογος. Τα παιδιά όλα παλέψανε, είδαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα φέτος, τελείωσε η χρονιά, κι είχαμε νικητή τον Πανούλη, που ήταν μέσα στις πρώτες σκέψεις ότι μπορεί να είναι κι αυτός ο νικητής», είπε ο γνωστός σεφ.

Πάνος Ιωαννίδης: Η τρυφερή φωτογραφία και οι ευχές στον γιο του

Παρά το γεγονός ότι το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά, το mood των διακοπών αργεί ακόμα. Η καθημερινότητα του Πάνου Ιωαννίδη κινείται σε έντονους ρυθμούς λόγω του καινούργιου μαγαζιού, που ετοιμάζει. Οι εξορμήσεις και η  ξεκούραση είναι για λίγο αργότερα, μόλις δηλαδή ολοκληρωθούν όλες οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Πάνος Ιωαννίδης: Δε θα έλεγε «όχι» σε μία διαφορετική τηλεοπτική πρόταση

Πάνος Ιωαννίδης: Δε θα έλεγε «όχι» σε μία διαφορετική τηλεοπτική πρόταση

Όσο για το τηλεοπτικό του μέλλον και το αν θα τον βλέπαμε σε κάτι διαφορετικό, ο ίδιος ξεκαθαρίζει τη θέση του με ειλικρίνεια: «Αν προκύψει στο μέλλον κάποια τέτοια ευκαιρία, κι όταν θα έχουμε σταματήσει τη συνεργασία με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όχι με το κανάλι... πολύ ευχαρίστως, είμαι ανοιχτός σε προτάσεις». Παράλληλα, δήλωσε επιφυλακτικός για το αν θα μπορούσε να αναλάβει ένα κλασικό τηλεπαιχνίδι, καθώς νιώθει απόλυτη σιγουριά μόνο όταν το κόνσεπτ έχει να κάνει με τη μαγειρική και τη γεύση, αφού σε οτιδήποτε άλλο δεν έχει δοκιμάσει ακόμα τις δυνάμεις του. 

Πάνος Ιωαννίδης: Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή του – Πόσα κιλά έχασε

Με χιούμορ ο Πάνος Ιωαννίδης κατέρριψε τον μύθο του αλάνθαστου σεφ, παραδεχόμενος ότι δεν υπάρχει επαγγελματίας που να μην έχει κάψει ποτέ φαγητό. Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, αυτό μοιάζει με την ιδέα ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πέσει και δεν έχει χτυπήσει ποτέ στη ζωή του. «Αν δεν καείς, αν δεν κοπείς, αν και δεν κάψεις, σίγουρα δε μαθαίνεις, δεν παίρνεις την εμπειρία, οπότε όλα αυτά είναι μέσα στο process της- της εμπειρίας», ξεκαθάρισε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

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