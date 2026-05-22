Ο Πάνος Ιωαννίδης, μακριά από τις κουζίνες και τα τηλεοπτικά πλατό, είναι ένας ιδιαίτερα στοργικός και αφοσιωμένος πατέρας.

Η χθεσινή ημέρα ήταν ξεχωριστή για τον αγαπημένο κριτή του «MasterChef», καθώς ο γιος του είχε την ονομαστική του εορτή. Πατέρας και γιος βρέθηκαν σε γνωστό στέκι για καφέ και πόζαραν χαλαροί και ευδιάθετοι, κρατώντας δύο φλιτζάνια καφέ.

«Οι πιο σημαντικές στιγμές στη ζωή μας…είναι πάντα οι πιο απλές. #happynamedaymylove❤️😍🎉#fatherandson #cheflife #familymoments #SimpleMoments», έγραψε ο Πάνος Ιωαννίδης.

Ο ίδιος επέλεξε μια ιδιαίτερη περίσταση για να μοιραστεί δημόσια μια τόσο τρυφερή στιγμή με τον μονάκριβο γιο του, καθώς έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε ενθουσιώδεις αντιδράσεις στο Instagram, με την πλειονότητα των σχολίων να επικεντρώνεται στη γλυκύτητα και την ομορφιά του μικρού Κωνσταντίνου, ο οποίος φαίνεται πως έχει μεγαλώσει αισθητά. Πολλοί followers σχολίασαν πως ο μικρός μοιάζει πολύ στον διάσημο μπαμπά του.

Η τρυφερή ανάρτηση του Πάνου Ιωαννίδη

Ανάμεσα σε εκείνους που έστειλαν τις ευχές τους ήταν και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, οι οποίες άφησαν πολλές κόκκινες καρδιές κάτω από την ανάρτηση του chef.

Το τηλεοπτικό κοινό έχει ξεχωρίσει τον Πάνο Ιωαννίδη όχι μόνο για τις γνώσεις και τα εντυπωσιακά πιάτα του, αλλά και για το ιδιαίτερο χιούμορ του μέσα από το MasterChef. Στα δέκα χρόνια παρουσίας του στον δημοφιλή διαγωνισμό μαγειρικής, έχει χαρίσει αμέτρητες ξεκαρδιστικές στιγμές με τα viral λογοπαίγνια και τις ατάκες του.