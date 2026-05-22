Ο Ολυμπιακός ήταν πρώτος στην κανονική διάρκεια της σεζόν και θέλει να δικαιολογήσει τον τίτλο του φαβορί

Η στιγμή που περίμεναν όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, έφτασε. Οι ερυθρόλευκοι, ύστερα από μία εξαιρετική σεζόν, τερμάτισαν πρώτοι στην κανονική περίοδο της Euroleague, απέκλεισαν άνετα στα playoffs την Μονακό, και εξασφάλισαν από νωρίς μία θέση στο Final Four που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ

Ήδη τα «ερυθρόλευκα καραβάνια» έχουν αρχίσει να ανηφορζουν στο Μαρούσι, με έναν και μοναδικό στόχο. Την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου, το οποίο έχει να ...κατηφορίσει στον Πειραιά από το 2013, τότε που - ξανά με τον Γιώργο Μπαρτζώκα προπονητή - ο Ολυμπιακός είχε στεφθεί Πρωταθλητής Ευρώπης, στο Λονδίνο

Αυτή τη φορά, το Final Four γίνεται στην Ελλάδα, και μπορεί να απουσιάζει ο, τυπικά οικοδεσπότης Παναθηναϊκός, αλλά ο αντίπαλος στον ημιτελικό, είναι εξίσου σπουδαίος. Η περσινή Πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, με μία πλειάδα αστέρων στο ρόστερ της και έναν «δικό μας» στον πάγκο, αφού ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διαθέτει ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς με την Ελλάδα.

Ο Ολυμπιακός όμως, ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος, και καλείται να το αποδείξει. Αρχικά να αποκλείσει τους Τούρκους, και στη συνέχεια να σπάσει την ...κατάρα που συνοδεύει όποια ομάδα τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Έχει τους παίκτες, θα έχει τη συμπαράσταση κοσμου, και μπορεί να τα καταφέρει.