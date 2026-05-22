Η μεγάλη ώρα του Ολυμπιακού κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, έφτασε

Ο σπουδαίος ημιτελικός της Euroleague, κόβει την ανάσα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.05.26 , 16:12 Πανελλαδικές 2026: Πώς να παραμείνεις ψύχραιμος την ώρα της εξέτασης
22.05.26 , 16:01 Πέθανε γνωστός Έλληνας δημοσιογράφος
22.05.26 , 16:00 Κάλυμνος: Ελεύθερος αφέθηκε ο κατηγορούμενος στην υπόθεση του 47χρονου
22.05.26 , 16:00 Όσα είδαμε στο Australian Fashion Week 2026 και θέλουμε να αντιγράψουμε
22.05.26 , 16:00 Κυριάκος Σαλής: Η ηλικία, η καταγωγή και το βιογραφικό του
22.05.26 , 15:48 Πάνος Ιωαννίδης: Η τρυφερή φωτογραφία και οι ευχές στον γιο του
22.05.26 , 15:47 Αδιαθεσία για την Αγαπηδάκη στη Βουλή - Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό
22.05.26 , 15:31 Ιωάννα Τούνη: Με iconic dress στις Κάννες - Περπάτησε στο κόκκινο χαλί
22.05.26 , 15:24 Ευλαμπία Ρέβη κατά ΣΚΑΪ: «Σήμερα έπρεπε να είμαι αγκαλιά με το μωρό μου»
22.05.26 , 15:20 Συμμορία Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τον εμπρησμό αυτοκινήτου
22.05.26 , 14:54 Η μεγάλη ώρα του Ολυμπιακού κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, έφτασε
22.05.26 , 14:36 Ο Διάβολος Φοράει Prada (The Devil Wears Prada) το Σάββατο στο Star
22.05.26 , 14:20 Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι σαν να ήταν πάντα στην ομάδα μας»
22.05.26 , 14:19 Κρήτη: «Μπορεί να περιπλανήθηκε για μέρες»
22.05.26 , 13:54 1% Club: Η Νατάσα Κουβελά βάζει τα... γυαλιά στον Σταύρο Βαρθαλίτη
Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Αθηνά Οικονομάκου: Τα κοτσιδάκια της μικρής Σιέννα έκλεψαν την παράσταση
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες»
Πώς ήταν 7 διάσημες Ελληνίδες παρουσιάστριες στην αρχή της καριέρας τους
MasterChef Silver Week: Ο παίκτης που πήρε το 2ο εισιτήριο για τον τελικό
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Οικονομάκου: «Θέλαμε να κρατήσουμε τον γάμο για οικογένεια και φίλους»
Αργυρός: Το πάρτι για τα γενέθλιά του- Το φιλί με τη Νίκα & οι καλεσμένοι
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Ο Ολυμπιακός ήταν πρώτος στην κανονική διάρκεια της σεζόν και θέλει να δικαιολογήσει τον τίτλο του φαβορί

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η στιγμή που περίμεναν όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, έφτασε. Οι ερυθρόλευκοι, ύστερα από μία εξαιρετική σεζόν, τερμάτισαν πρώτοι στην κανονική περίοδο της Euroleague, απέκλεισαν άνετα στα playoffs την Μονακό, και εξασφάλισαν από νωρίς μία θέση στο Final Four που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ

final four oaka

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Ήδη τα «ερυθρόλευκα καραβάνια» έχουν αρχίσει να ανηφορζουν στο Μαρούσι, με έναν και μοναδικό στόχο. Την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου, το οποίο έχει να ...κατηφορίσει στον Πειραιά από το 2013, τότε που - ξανά με τον Γιώργο Μπαρτζώκα προπονητή - ο Ολυμπιακός είχε στεφθεί Πρωταθλητής Ευρώπης, στο Λονδίνο 

Final Four στο ΟΑΚΑ: Όλο το σχέδιο ασφαλείας της ΕΛΑΣ

Αυτή τη φορά, το Final Four γίνεται στην Ελλάδα, και μπορεί να απουσιάζει ο, τυπικά οικοδεσπότης Παναθηναϊκός, αλλά ο αντίπαλος στον ημιτελικό, είναι εξίσου σπουδαίος. Η περσινή Πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, με μία πλειάδα αστέρων στο ρόστερ της και έναν «δικό μας» στον πάγκο, αφού ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διαθέτει ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς με την Ελλάδα.

olympiacos fans

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έτοιμοι να πάνε στο ΟΑΚΑ / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Ο Ολυμπιακός όμως, ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος, και καλείται να το αποδείξει. Αρχικά να αποκλείσει τους Τούρκους, και στη συνέχεια να σπάσει την ...κατάρα που συνοδεύει όποια ομάδα τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Έχει τους παίκτες, θα έχει τη συμπαράσταση κοσμου, και μπορεί να τα καταφέρει. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 |
ΜΠΑΣΚΕΤ
 |
EUROLEAGUE
 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
 |
FINAL FOUR 2026
 |
EUROLEAGUE FINAL FOUR
 |
ΟΑΚΑ
 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
 |
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
 |
ΣΑΡΟΥΝΑΣ ΓΙΑΣΙΚΕΒΙΤΣΙΟΥΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top