Μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο: Οκτώ τραυματίες - Οι τρεις διασωληνωμένοι

Μήνυμα του 112 για εκκένωση - Ανησυχία για φορτηγό με δεξαμενή προπανίου

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Πρώτη Δημοσίευση: 09.07.26, 08:33
Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο / SKAI

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το πρωί της 9ης Ιουλίου σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο μετά από έκρηξη.
  • Οκτώ τραυματίες, εκ των οποίων τρεις διασωληνωμένοι, με επτά άτομα στο Θριάσιο και ένα στο Αττικόν.
  • Η φωτιά είναι δύσκολη λόγω βυτιοφόρου γεμάτου προπάνιο, με αποκλεισμό της περιοχής για λόγους ασφαλείας.
  • Μήνυμα από το 112 ζητά από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τη Μεγαρίδος.
  • 75 πυροσβέστες και 20 οχήματα επιχειρούν, με αεροπορική υποστήριξη από ελικόπτερο.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου - μετά από έκρηξη - σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την επιχείρηση κατάσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, οι τραυματίες είναι οκτώ. Στο Θριάσιο μεταφέρθηκαν συνολικά επτά άτομα. Οι δύο είναι διασωληνωμένοι σοβαρά. Οι τρεις είναι πολύ ελαφρά και δύο πήραν ήδη εξιτήριο.

Οκτω τραυματίες από τη φωτιά στον ασπρόπυργο

Στις φλόγες εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο / INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Στο Αττικόν μεταφέρθηκε ένας βαριά τραυματισμένος ο οποίος έχει διασωληνωθεί.

Η φωτιά χαρακτηρίζεται δύσκολη, καθώς στις εγκαταστάσεις υπάρχει βυτιοφόρο γεμάτο προπάνιο και οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή για λόγους ασφαλείας. 

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτη 9 Ιουλίου σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την επιχείρηση κατάσβεσης. 

Φωτογραφία: Πυρκαγιά Ενημέρωση (Γιώργος Λ.)

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. 

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Ήχησε το 112 

Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από τη Μεγαρίδος μέσω της Αγίου Γεωργίου.

Φωτιά στον Ασπρόπυργο

Οκτώ τραυματίες από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο / INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

«Πυρκαγιά στην περιοχή του Ασπρόπυργου της Περιφέρειας Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς Ασπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου», ανέφερε συγκεκριμένα το μήνυμα. 

Μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο: Οκτώ τραυματίες - Οι τρεις διασωληνωμένοι

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σήμειο αυξήθηκαν εκ νέου. Επιχειρούν, τώρα, 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και ένα ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της.

Μεγάλη μάχη της πυροσβεστικής

Πυροσβέστες επιχειρούν στον Ασπρόπυργο / INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού της Δυτικής Αττικής μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

 

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