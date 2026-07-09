Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου - μετά από έκρηξη - σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την επιχείρηση κατάσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, οι τραυματίες είναι οκτώ. Στο Θριάσιο μεταφέρθηκαν συνολικά επτά άτομα. Οι δύο είναι διασωληνωμένοι σοβαρά. Οι τρεις είναι πολύ ελαφρά και δύο πήραν ήδη εξιτήριο.

Στις φλόγες εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο / INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Στο Αττικόν μεταφέρθηκε ένας βαριά τραυματισμένος ο οποίος έχει διασωληνωθεί.

Η φωτιά χαρακτηρίζεται δύσκολη, καθώς στις εγκαταστάσεις υπάρχει βυτιοφόρο γεμάτο προπάνιο και οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Φωτογραφία: Πυρκαγιά Ενημέρωση (Γιώργος Λ.)

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου.

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Ήχησε το 112

Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από τη Μεγαρίδος μέσω της Αγίου Γεωργίου.

Οκτώ τραυματίες από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο / INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

«Πυρκαγιά στην περιοχή του Ασπρόπυργου της Περιφέρειας Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς Ασπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου», ανέφερε συγκεκριμένα το μήνυμα.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σήμειο αυξήθηκαν εκ νέου. Επιχειρούν, τώρα, 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και ένα ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της.

Πυροσβέστες επιχειρούν στον Ασπρόπυργο / INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού της Δυτικής Αττικής μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

#Πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2026