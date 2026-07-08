Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / Σωτήρης Δημητρόπουλος

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 7/7 στον Αργυρόμυλο Λάρισας.
  • Επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων.
  • Στην επιχείρηση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
  • Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές ή υποδομές.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 7/7 στον Αργυρόμυλο Λάρισας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Ισχυρή δύναμη έσπευσε στο σημείο για να ξεκινήσει η επιχείρηση κατάσβεσης. 

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Συγκεκριμένα, στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ως τώρα δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή ή υποδομές. 

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