Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 7/7 στον Αργυρόμυλο Λάρισας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Ισχυρή δύναμη έσπευσε στο σημείο για να ξεκινήσει η επιχείρηση κατάσβεσης.

Συγκεκριμένα, στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ως τώρα δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή ή υποδομές.