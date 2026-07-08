Πάτρα: Λουόμενη ισχυρίζεται ότι τη δάγκωσε λαγοκέφαλος

Τι είπε ο γιατρός που την περιέθαλψε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.07.26 , 13:05 SEAT και CUPRA: Τώρα μπορείτε να τα αποκτήσετε πιο εύκολα
08.07.26 , 12:50 Ταινία Online: Δες «Η μνήμη του δολοφόνου» με τον Λίαμ Νίσον
08.07.26 , 12:45 DS Automobiles: Πρωταγωνιστεί στο Goodwood Festival of Speed
08.07.26 , 12:40 Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Έχει τόση χαρά όλο αυτό και τόση δυσκολία ταυτόχρονα»
08.07.26 , 12:39 Βελμάρ XPENG: Με νέο κατάστημα στο Μαρούσι
08.07.26 , 12:38 Μάρα Ζαχαρέα: Η κομψή εμφάνιση στο ηλιοβασίλεμα και το αισιόδοξο μήνυμά της
08.07.26 , 12:06 Τι φόρεσαν οι κυρίες στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν
08.07.26 , 12:00 In the mood for love: Ερωτική επιθυμία, επικοινωνία και συντροφικότητα
08.07.26 , 11:37 Νίκα: Το λαχταριστό story με γλυκά που μας άνοιξε την όρεξη
08.07.26 , 11:34 Νίκος Οικονομόπουλος: Πέταξε έξαλλος τα ακουστικά του - «Πάρτε τα όλα»
08.07.26 , 11:25 Πάτρα: Λουόμενη ισχυρίζεται ότι τη δάγκωσε λαγοκέφαλος
08.07.26 , 11:17 Ξεχάστε το μαύρο μαγιό: 5 celebrities με το απόλυτο χρώμα του καλοκαιριού
08.07.26 , 11:00 Συνταγή για Σπιτική Λεμονάδα: απολαύστε την τις ζεστές ημέρες του Ιουλίου
08.07.26 , 10:46 Μητσοτάκης: Έθεσε θέμα casus belli στην Άγκυρα και το ΝΑΤΟ
08.07.26 , 10:39 Όταν τα Ημισκούμπρια πήγαν όλα μαζί σε μία παραλία...
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Σάκης Ρουβάς & Κάτια Ζυγούλη: Εντυπωσιάζει το σπίτι τους στον Νέο Βουτζά
Τέλειος Freddo Εσπρέσο ή Καπουτσίνο. Φτιάξτε τον μόνοι σας στο σπίτι
Τι φόρεσαν οι κυρίες στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν
Συντάξεις Αυγούστου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
Ιωαννίδης: Δεν ξεκίνησε ακόμη διακοπές – Η ανάσα δροσιάς στη Σαντορίνη
Ματίκα - Ιορδανίδης: Οι βουτιές τους στα Λουτρά Πόζαρ
Ανατροπή στο Αίγιο: Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει αν η μητέρα σκότωσε τον γιο
Σε καλοκαιρινό mood η Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι διακοπές της στην Πάρο
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δε φαντάζεστε πόσα κιλά έχασε!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λουόμενη, που απολάμβανε το μπάνιο της στην πλαζ της Πάτρας ισχυρίστηκε ότι τη δάγκωσε λαγοκέφαλος την ώρα που κολυμπούσε.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής, όταν η 60χρονη πήγε να κολυμπήσει σε μια από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Πάτρας. 

Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει

Όπως υποστήριξε η ίδια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είδε ξαφνικά κάτι να έρχεται κατά πάνω της και φώναξε «τι είναι αυτό;». Τότε, σύμφωνα με την ίδια, το ψάρι τη χτύπησε στον λαιμό, κοντά στην καρωτίδα και μετά το χτύπησε κι εκείνη, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει. 

Λουόμενη στην Πάτρα ισχυρίστηκε ότι τη δάγκωσε λαγοκέφαλος

Λουόμενη στην Πάτρα ισχυρίστηκε ότι τη δάγκωσε λαγοκέφαλος

«Λέω “κάτι με δάγκωσε, κάτι με δάγκωσε”, με κοιτάει μια κυρία και μου λέει “βγαίνει αίμα, βγες έξω”, και βγήκαν όλοι έξω», είπε η 60χρονη.

Λαγοκέφαλος: Επικηρύχθηκε με 5,33 ευρώ το κιλό - Σε ποιες περιοχές

Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Πατρών, όπου οι γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας το προβλεπόμενο ιατρικό πρωτόκολλο για τραύματα από θαλάσσια ζώα.

Πήγε στο Κέντρο Υγείας και είπε στον γιατρό ότι της επιτέθηκε ένα μεγάλο ψάρι που έμοιαζε με λαγοκέφαλο

Πήγε στο Κέντρο Υγείας και είπε στον γιατρό ότι της επιτέθηκε ένα μεγάλο ψάρι που έμοιαζε με λαγοκέφαλο

«Ήρθε με εκδορές στον λαιμό και στην πρόσθια θωρακική χώρα. Έγινε αντιτετανικός, καθαρισμός στο τραύμα, και δόθηκε η αντιβίωση», είπε επικεφαλής του Κέντρου Υγείας Βόρειου Τομέα Πατρών, Χαράλαμπος Μπακόπουλος.

Πόλεμος κατά των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες από τους ψαράδες

Σε άλλες του δηλώσεις στην ΕΡΤ ανέφερε πως η ίδια η γυναίκα του είπε ότι μόλις μπήκε στη θάλασσα, είδε ένα μεγάλο ψάρι, το οποίο έμοιαζε με λαγοκέφαλο.  

Έπειτα, σύμφωνα με γιατρό του είπε: «Ήρθε κατά πάνω μου, με χτύπησε με το κεφάλι του στην τραχηλική χώρα και μου έκανε μια αμυχή». 

Σύμφωνα με τον γιατρό που την περιέθαλψε το τραύμα της δεν είναι δάγκωμα, αλλά μια αμυχή

Σύμφωνα με τον γιατρό που την περιέθαλψε το τραύμα της δεν είναι δάγκωμα, αλλά μια αμυχή

Τι πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος

Ο κ. Μπακόπουλος διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για δάγκωμα, αλλά για χτύπημα που προκάλεσε αμυχή.

Πάτρα: Τι αναφέρουν μάρτυρες

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τόσο της λουόμενης, όσο και των δύο γυναικών που τη συνόδευαν, επρόκειτο για ένα μεγάλο ψάρι, που έμοιαζε με λαγοκέφαλο. Ωστόσο, δεν μπορεί να υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για το είδος του ψαριού που τη χτύπησε από τις μαρτυρίες αυτές. 

Οι αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων έχει προκαλέσει πανικό στους λουόμενους

Οι αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων έχει προκαλέσει πανικό στους λουόμενους

Λαγοκέφαλος καταβροχθίζει κουτάκι μπύρας

Η αλήθεια πάντως είναι πως είναι μεγάλη η ανησυχία των λουόμενων από την αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. 

Λαγοκέφαλος: Τι να κάνετε σε περίπτωση δαγκώματος

Σε περίπτωση τραυματισμού από ψάρι, ο κ. Μπακόπουλος ανέφερε ότι, οι λουόμενοι θα πρέπει να πλύνουν καλά την περιοχή του τραύματος και να πάνε αμέσως σε Κέντρο Υγείας ή νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες.

Αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος πρέπει να απευθυνθεί σε γιατρό

Αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος πρέπει να απευθυνθεί σε γιατρό

Δεν έφταναν οι τσούχτρες τώρα το Ρίο γέμισε και λαγοκέφαλους

Ακόμη τόνισε ότι δεν πρέπει να δημιουργείται πανικός, ωστόσο οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν τα βασικά βήματα αντιμετώπισης και να ζητούν ιατρική βοήθεια όταν υπάρχει τραυματισμός.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΓΟΚΕΦΑΛΟΣ
 |
ΠΑΤΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

παραλία στην Εύβοια
Ελλαδα
Εύβοια: 3+1 παραλίες με καταγάλανα νερά κοντά στην Αθήνα
Εξαφάνιση Λούτσα: Το Άγνωστο Ραντεβού Και Οι Αγοραπωλησίες
Ελλαδα
Εξαφάνιση Λούτσα: Το άγνωστο ραντεβού, το πρατήριο καυσίμων και τα χρέη
Ανατροπή Στο Αίγιο: Σκότωσε Η Μητέρα Τον Γιο;
Ελλαδα
Ανατροπή στο Αίγιο: Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει αν η μητέρα σκότωσε τον γιο
Βίντεο Με Καταδίωξη Κλεμμένου Σκούτερ Στην Αττική Οδό
Ελλαδα
Αττική Οδός: Βίντεο από την κινηματογραφική καταδίωξη κλεμμένου σκούτερ
Τζόκερ
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 7/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.400.000 ευρώ
Eurojackpot Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 7/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 23.000.000 ευρώ
Η Ελλάδα Στο διάστημα - Εκτοξεύτηκε Ο Μικροδορυφόρος Υπερίων
Ελλαδα
Η Ελλάδα στο διάστημα - Εκτοξεύτηκε ο μικροδορυφόρος «Υπερίων»
Αφροδίτη Νέστορα: Εξιτήριο Για Την Κηδεία Της Μητέρας Της
Ελλαδα
Αφροδίτη Νέστορα: Θα πάρει εξιτήριο για την κηδεία της μητέρας της
Συνελήφθη Ο Τράπερ Yung Kapa Στον Ωρωπό
Ελλαδα
Συνελήφθη ο τράπερ Yung Kapa στον Ωρωπό
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top