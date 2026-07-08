Λουόμενη, που απολάμβανε το μπάνιο της στην πλαζ της Πάτρας ισχυρίστηκε ότι τη δάγκωσε λαγοκέφαλος την ώρα που κολυμπούσε.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής, όταν η 60χρονη πήγε να κολυμπήσει σε μια από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Πάτρας.

Όπως υποστήριξε η ίδια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είδε ξαφνικά κάτι να έρχεται κατά πάνω της και φώναξε «τι είναι αυτό;». Τότε, σύμφωνα με την ίδια, το ψάρι τη χτύπησε στον λαιμό, κοντά στην καρωτίδα και μετά το χτύπησε κι εκείνη, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει.

Λουόμενη στην Πάτρα ισχυρίστηκε ότι τη δάγκωσε λαγοκέφαλος

«Λέω “κάτι με δάγκωσε, κάτι με δάγκωσε”, με κοιτάει μια κυρία και μου λέει “βγαίνει αίμα, βγες έξω”, και βγήκαν όλοι έξω», είπε η 60χρονη.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Πατρών, όπου οι γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας το προβλεπόμενο ιατρικό πρωτόκολλο για τραύματα από θαλάσσια ζώα.

Πήγε στο Κέντρο Υγείας και είπε στον γιατρό ότι της επιτέθηκε ένα μεγάλο ψάρι που έμοιαζε με λαγοκέφαλο

«Ήρθε με εκδορές στον λαιμό και στην πρόσθια θωρακική χώρα. Έγινε αντιτετανικός, καθαρισμός στο τραύμα, και δόθηκε η αντιβίωση», είπε επικεφαλής του Κέντρου Υγείας Βόρειου Τομέα Πατρών, Χαράλαμπος Μπακόπουλος.

Σε άλλες του δηλώσεις στην ΕΡΤ ανέφερε πως η ίδια η γυναίκα του είπε ότι μόλις μπήκε στη θάλασσα, είδε ένα μεγάλο ψάρι, το οποίο έμοιαζε με λαγοκέφαλο.

Έπειτα, σύμφωνα με γιατρό του είπε: «Ήρθε κατά πάνω μου, με χτύπησε με το κεφάλι του στην τραχηλική χώρα και μου έκανε μια αμυχή».

Σύμφωνα με τον γιατρό που την περιέθαλψε το τραύμα της δεν είναι δάγκωμα, αλλά μια αμυχή

Ο κ. Μπακόπουλος διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για δάγκωμα, αλλά για χτύπημα που προκάλεσε αμυχή.

Πάτρα: Τι αναφέρουν μάρτυρες

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τόσο της λουόμενης, όσο και των δύο γυναικών που τη συνόδευαν, επρόκειτο για ένα μεγάλο ψάρι, που έμοιαζε με λαγοκέφαλο. Ωστόσο, δεν μπορεί να υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για το είδος του ψαριού που τη χτύπησε από τις μαρτυρίες αυτές.

Οι αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων έχει προκαλέσει πανικό στους λουόμενους

Η αλήθεια πάντως είναι πως είναι μεγάλη η ανησυχία των λουόμενων από την αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.

Λαγοκέφαλος: Τι να κάνετε σε περίπτωση δαγκώματος

Σε περίπτωση τραυματισμού από ψάρι, ο κ. Μπακόπουλος ανέφερε ότι, οι λουόμενοι θα πρέπει να πλύνουν καλά την περιοχή του τραύματος και να πάνε αμέσως σε Κέντρο Υγείας ή νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες.

Αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος πρέπει να απευθυνθεί σε γιατρό

Ακόμη τόνισε ότι δεν πρέπει να δημιουργείται πανικός, ωστόσο οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν τα βασικά βήματα αντιμετώπισης και να ζητούν ιατρική βοήθεια όταν υπάρχει τραυματισμός.