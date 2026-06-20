Οι Έλληνες ψαράδες αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους απέναντι στους λαγοκέφαλους, έναν από τους μεγαλύτερους «εισβολείς» των ελληνικών θαλασσών. Από σήμερα, 20 Ιουνίου, ξεκινά ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλου, σε μια πρωτοβουλία που έχει στόχο να περιορίσει την ανεξέλεγκτη εξάπλωση του τοξικού ψαριού, το οποίο τα τελευταία χρόνια προκαλεί τεράστιες ζημιές στο θαλάσσιο οικοσύστημα και στον κλάδο της αλιείας.

Με πρωτοβουλία του δικτύου Sea Safe Greece, όπως ανακοινώθηκε μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκινά από σήμερα ο διαγωνισμός και θα διαρκέσει έως τις 26 Ιουνίου.

Η δράση έχει ως στόχο τόσο την ενημέρωση, όσο και την κινητοποίηση των αλιέων σε όλη τη χώρα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν αλιευτικό εξοπλισμό και άλλα δώρα, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση του πληθυσμού του είδους.

Χάρτης: Πού εντοπίζεται ο λαγοκέφαλος στην Ελλάδα

Το Ελληνικό Δίκτυο για τα Υδρόβια Χωροκατακτητικά Είδη (ELNAIS) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) καταγράφει την παρουσία και εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες.

Στον παρακάτω χάρτη του ELNAIS καταγράφονται όλες οι τοποθεσίες στις ελληνικές θάλασσες και παραλίες όπου έχει θεαθεί ή αλιευθεί λαγοκέφαλος.

Τα μέρη, όπου έχουν καταγραφεί λαγοκέφαλοι στην Ελλάδα - ELNAIS

Επιδότηση σε ψαράδες για την αλιεία λαγοκέφαλου

Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, επιβεβαίωσε στην ΕΡΤ ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο οικονομικής στήριξης των αλιέων.

«Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί πρέπει να είναι ένα πραγματικό κίνητρο για τον ψαρά», είπε.

Όπως εξήγησε, το μοντέλο βασίζεται στην εμπειρία της Κύπρου, όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα επιδότησης για την αλιεία λαγοκέφαλων.

«Η Κύπρος έχει αλιεύσει περίπου 100 τόνους τα τελευταία χρόνια. Δεν λύνει το πρόβλημα του πληθυσμού, αλλά αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για τους αλιείς που υφίστανται ζημιές», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η διαχείριση του είδους δεν είναι απλή υπόθεση.

«Ο λαγοκέφαλος είναι τοξικός. Δεν μπορείς απλώς να τον πετάξεις. Χρειάζεται ειδική διαχείριση, ψύξη και καταστροφή σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, κάτι που αυξάνει σημαντικά το κόστος», εξήγησε.

Λαγοκέφαλοι: Ο «εφιάλτης» των ψαράδων

Ο λαγοκέφαλος θεωρείται ένα από τα πιο επιθετικά ξενικά είδη που έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο. Εμφανίστηκε στα ελληνικά νερά μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να εξαπλωθεί σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό. Το ψάρι διαθέτει εξαιρετικά ισχυρά δόντια, με τα οποία καταστρέφει δίχτυα, πετονιές και αλιευτικό εξοπλισμό. Παράλληλα, καταναλώνει μεγάλες ποσότητες γόνου και μικρών ψαριών, μειώνοντας δραματικά τους πληθυσμούς εμπορικών ειδών.

Ο ερασιτέχνης ψαράς από τα Χανιά, Γιώργος Καζούλης, μιλώντας στην ΕΡΤ, περιέγραψε χαρακτηριστικά την κατάσταση:

«Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και ειδικά οι επαγγελματίες ψαράδες το βιώνουν καθημερινά. Οι λαγοκέφαλοι Καταστρέφουν τα δίχτυα, τα παραγάδια και ό,τι βρίσκεται μπροστά τους. Το δάγκωμά τους είναι πολύ δυνατό και προκαλούν τεράστιες ζημιές στον εξοπλισμό».

Όπως εξήγησε, οι λαγοκέφαλοι βρίσκονται στα νερά της Κρήτης εδώ και περίπου μία δεκαετία, ωστόσο το τελευταίο διάστημα η συζήτηση γύρω από το είδος έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

«Εμείς πηγαίναμε στη θάλασσα κανονικά όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα έχει δημιουργηθεί μια ανησυχία που ίσως είναι μεγαλύτερη από όσο πρέπει», σημείωσε.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), οι ζημιές που προκαλούν οι λαγοκέφαλοι κοστίζουν κατά μέσο όρο περισσότερα από 6.000 ευρώ ετησίως σε κάθε επαγγελματία ψαρά.

Λαγοκέφαλος: Τοξικός και επικίνδυνος για κατανάλωση

Πέρα από τις επιπτώσεις στην αλιεία, ο λαγοκέφαλος αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για όποιον επιχειρήσει να τον καταναλώσει.

Περιέχει τετροδοτοξίνη, μία από τις ισχυρότερες φυσικές τοξίνες που υπάρχουν στη φύση. Η ουσία αυτή μπορεί να προκαλέσει παράλυση των μυών, αναπνευστική ανεπάρκεια και καρδιακή δυσλειτουργία, γεγονός που καθιστά το ψάρι ακατάλληλο και εξαιρετικά επικίνδυνο για κατανάλωση.

Οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι δεν πρέπει να συγχέεται με το περίφημο ιαπωνικό φούγκου, καθώς πρόκειται για διαφορετικό είδος.

Λαγοκέφαλος: Οι λουόμενοι δεν κινδυνεύουν

Παρά την ανησυχία που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί για τους λουόμενους.

Το ΕΛΚΕΘΕ έχει ξεκαθαρίσει σε σχετικές ενημερώσεις και επιστημονικές ανακοινώσεις ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, καθώς έχει καταγραφεί μόλις ένα περιστατικό δαγκώματος λουόμενου στην Κρήτη το 2022.

«Όλα αυτά που ακούγονται για επιθέσεις σε λουόμενους είναι υπερβολές. Ο κόσμος πρέπει να κάνει τα μπάνια του κανονικά. Ο λαγοκέφαλος δε θα πάει να επιτεθεί στον άνθρωπο», δήλωσε στην ΕΡΤ ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η διευθύντρια του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», Αναστασία Μήλιου, η οποία υπογράμμισε, μιλώντας στο Mega, ότι το πραγματικό πρόβλημα αφορά την αλιεία και την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και όχι την ασφάλεια των λουόμενων.

«Το πρόβλημα των λαγοκέφαλων είναι για τους ψαράδες. Σε μια χώρα που δεν διαχειριζόμαστε την αλιεία, που ψαρεύουμε εντατικά τα είδη που θα τρώγαν τους λαγοκέφαλους και δεν έχουμε φυσικούς μηχανισμούς ούτως ή άλλως, το βασικό πρόβλημα έχει να κάνει με την αλιεία και με τις θάλασσές μας», ανέφερε.

Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα εξελίσσονται ερευνητικά προγράμματα του ΕΛΚΕΘΕ, του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και συνεργαζόμενων φορέων, τα οποία εξετάζουν τρόπους αξιοποίησης των λαγοκέφαλων για την παραγωγή ασφαλών ιχθυάλευρων μέσω ειδικών διαδικασιών απομάκρυνσης της τοξίνης.

Μέχρι τότε, ο «πόλεμος» κατά του λαγοκέφαλου συνεχίζεται, με τους ψαράδες να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης για τη διάσωση των ελληνικών θαλασσών και την προστασία του εισοδήματός τους.