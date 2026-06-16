Τι πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος

3+1 οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.06.26 , 15:25 Λένα Μποζάκη: Η ηλικία, η καταγωγή, η Φυσική και το «Μπαμπά σ' αγαπώ»
16.06.26 , 15:23 Κρήτη: Νεκρός Σε Τροχαίο 46χρονος Πατέρας Δύο Παιδιών
16.06.26 , 15:14 Καινούργιου: «Τρελαίνομαι σαν όλες οι μανούλες-Πήρα τον άντρα μου FaceTime»
16.06.26 , 15:12 Ναύπλιο: «Η νοσηλεύτρια είχε χάσει την κόρη της, πέρασε δύσκολα»
16.06.26 , 15:05 MasterChef: Απόψε γράφεται ο επίλογος για μία από τις δύο μπριγάδες
16.06.26 , 14:59 Βισκαδουράκης: «Το πιο δύσκολο ήταν όταν στο μαιευτήριο χάναμε το παιδί»
16.06.26 , 14:44 Θρίλερ στα Χανιά με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη
16.06.26 , 14:36 Πάνος Κιάμος: Αποθέωση στο κατάμεστο Βεάκειο σε μια sold out συναυλία
16.06.26 , 14:16 Καθυστέρησε η πτήση σας; Δείτε τι αποζημίωση δικαιούστε
16.06.26 , 14:13 Γυναικοκτονία στη Δράμα: «Μετά από 20 χρόνια είμαι επιτέλους ελεύθερη»
16.06.26 , 14:00 Ασχολείσαι με το SUP; Πάρε επιτέλους την απόφαση που σκέφτεσαι κάθε χρόνο
16.06.26 , 13:52 Άλεκ Πίτερς: Αποχαιρέτισε τον Ολυμπιακό, ως Πρωταθλητής και φίλος
16.06.26 , 13:42 Τι πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος
16.06.26 , 13:33 Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στο μάθημα των Αγγλικών
16.06.26 , 13:28 Τζένη Γεωργιάδη: Μας παρουσιάζει τον μουσικό «Θησαυρό» της που συνεπαίρνει
MasterChef: Ήττα για τους «μπλε» στην 6η δοκιμασία - Οι σπόντες της Wasan
Κελεκίδου: Συγκινεί με το videoclip για το νέο τραγούδι, «Καλέ Μου Άγγελε»
Φαίη Σκορδά για γάμο: «Θέλω να το ευχαριστηθώ, όχι να γίνει με πίεση»
Γυναικοκτονία στη Δράμα: «Μετά από 20 χρόνια είμαι επιτέλους ελεύθερη»
MasterChef: Η τελευταία ημέρα της μητέρας των μαχών είναι γεγονός!
Ναύπλιο: «Η νοσηλεύτρια είχε χάσει την κόρη της, πέρασε δύσκολα»
Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Μου είπε εδώ θα σε παντρευτώ τον Ιούνιο»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με total white look στο κέντρο της Αθήνας
Αλεξάνδρα Νίκα: Το δώρο της Σίλιας Κριθαριώτη στη νεογέννητη κόρη της
Δούκισσα Νομικού: Η θέα από το σπίτι της στη Νέα Υόρκη
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αύξηση πληθυσμού λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες απαιτεί προσοχή.
  • Ο λαγοκέφαλος περιέχει επικίνδυνη νευροτοξίνη (τετροδοτοξίνη) και δεν είναι ασφαλής για κατανάλωση.
  • Το δάγκωμα του λαγοκέφαλου μπορεί να προκαλέσει σοβαρά τραύματα και αιμορραγία.
  • Συνιστάται άμεσος καθαρισμός του τραύματος και εφαρμογή πίεσης με καθαρές γάζες.
  • Σε περίπτωση έντονης αιμορραγίας, καλέστε το ΕΚΑΒ (166) ή το 112 για ιατρική βοήθεια.

Με αφορμή την αύξηση του πληθυσμού λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εξέδωσε οδηγίες προς τους πολίτες σε περίπτωση δαγκώματος ή τραυματισμού.  

Ο λαγοκέφαλος περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη (τετροδοτοξίνη), η οποία καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη. Επειδή η κατανομή της τοξίνης ποικίλλει, κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση.  

Αν και το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, οι ιδιαίτερα ισχυρές σιαγόνες του, που μοιάζουν με ράμφος, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία. 

Λαγοκέφαλος

Ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνιστά: 

  1. Άμεσο καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο καθαρό νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε τοπικά αντισηπτικά χωρίς οδηγία γιατρού. 
  2. Εφαρμόστε σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Αν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρήστε συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα, κρατώντας το μέλος ψηλά. 
  3. Αναζητήστε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια, το τραύμα από το δάγκωμα, θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό ορό, ίσως κι ράμματα αν το τραύμα είναι βαθύ. 
  4. Σε περίπτωση που το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή η αιμορραγία είναι έντονη, οι πολίτες θα πρέπει να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ (166) ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης (112), παρέχοντας τις κατάλληλες Πρώτες Βοήθειες μέχρι την άφιξη της εξειδικευμένης βοήθειας. 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 |
ΛΑΓΟΚΕΦΑΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top