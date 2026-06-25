Τα πρώτα μέτρα για τους λαγοκέφαλους ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά από πολύωρη σύσκεψη με εκπροσώπους των αλιέων.

Το υπουργείο αποφάσισε να υιοθετήσει το μοντέλο της Κύπρου, δηλαδή να... επικηρύξει αυτά τα ψάρια, που έχουν κατακλύσει και τις ελληνικές θάλασσες με 5,33 ευρώ το κιλό, με ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι λαγοκέφαλοι θα παραδίδονται στις Περιφέρειες, οι οποίες θα αναλάβουν και την καύση τους.

Ωστόσο αυτή η δράση δεν καλύπτει όλη την Ελλάδα, καθώς θα ξεκινήσει πιλοτικά από τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη και ανάλογα με τα αποτελέσματα, θα εξεταστεί η επέκταση της και στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές.

Μέρος των ζημιών που έχουν υποστεί οι ψαράδες θα καλυφθεί με την αναδρομική επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου, από τον περασμένο Απρίλιο ως και τον Ιούνιο, ενώ σχεδιάζεται και ειδική αποζημίωση για τους περιορισμούς αλιείας στα εθνικά θαλάσσια πάρκα.

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