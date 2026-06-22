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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (22/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες προκαλεί ανησυχία σε αλιείς και αρχές.
  • Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει επιδότηση 5 ευρώ ανά κιλό για την αλίευση τους.
  • Οι επαγγελματίες αλιείς ζητούν υψηλότερη αποζημίωση για αποτελεσματικά αποτελέσματα.
  • Συσκέψεις με αλιείς και εμπλεκόμενους φορείς προγραμματίζονται για τη διαχείριση του προβλήματος.
  • Η αύξηση του πληθυσμού τους επηρεάζει την αλιευτική δραστηριότητα και την τουριστική εικόνα της χώρας.

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η ύπαρξη των λαγοκέφαλων που έχουν εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές των ελληνικών θαλασσών, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε αλιείς, τοπικές αρχές και επιστημονικούς φορείς. Την ίδια στιγμή, το ζήτημα απασχολεί και το εξωτερικό, με γερμανικό δημοσίευμα να απευθύνει συστάσεις προς τους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα και ιδιαίτερα την Κρήτη να είναι προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της κολύμβησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επεξεργάζεται σχέδιο οικονομικού κινήτρου για την αλίευση των λαγοκέφαλων, με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού τους. Το ποσό που εξετάζεται φέρεται να κινείται κοντά στα πέντε ευρώ ανά κιλό αλιεύματος, ενώ οι επαγγελματίες αλιείς ζητούν υψηλότερη αποζημίωση, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο πρέπει να είναι επαρκώς ελκυστικό ώστε να αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Πόλεμος κατά των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες από τους ψαράδες

Λαγοκέφαλος: Συσκέψεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος

Το θέμα βρίσκεται ήδη στην ατζέντα των αρμόδιων αρχών, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να έχει επαφές στις Βρυξέλλες για την αναζήτηση λύσεων. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί νέα σύσκεψη με τη συμμετοχή αλιέων και εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να εξεταστούν τρόποι αποτελεσματικής διαχείρισης του φαινομένου.

Οι λαγοκέφαλοι θεωρούνται ένα από τα πλέον επιθετικά ξενικά είδη που έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία και επηρεάζοντας το θαλάσσιο οικοσύστημα. Η αύξηση του πληθυσμού τους κατά τους θερινούς μήνες εντείνει την ανησυχία, ιδιαίτερα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Η αναζήτηση λύσης θεωρείται πλέον επιτακτική, καθώς το πρόβλημα επηρεάζει τόσο την αλιευτική δραστηριότητα όσο και την εικόνα των ελληνικών θαλασσών εν μέσω της τουριστικής περιόδου. Οι τελικές αποφάσεις για το ύψος της αποζημίωσης και τα μέτρα που θα εφαρμοστούν αναμένονται το επόμενο διάστημα, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαβουλεύσεων.

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