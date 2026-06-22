Νέες διαστάσεις λαμβάνει η ύπαρξη των λαγοκέφαλων που έχουν εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές των ελληνικών θαλασσών, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε αλιείς, τοπικές αρχές και επιστημονικούς φορείς. Την ίδια στιγμή, το ζήτημα απασχολεί και το εξωτερικό, με γερμανικό δημοσίευμα να απευθύνει συστάσεις προς τους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα και ιδιαίτερα την Κρήτη να είναι προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της κολύμβησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επεξεργάζεται σχέδιο οικονομικού κινήτρου για την αλίευση των λαγοκέφαλων, με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού τους. Το ποσό που εξετάζεται φέρεται να κινείται κοντά στα πέντε ευρώ ανά κιλό αλιεύματος, ενώ οι επαγγελματίες αλιείς ζητούν υψηλότερη αποζημίωση, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο πρέπει να είναι επαρκώς ελκυστικό ώστε να αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Λαγοκέφαλος: Συσκέψεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος

Το θέμα βρίσκεται ήδη στην ατζέντα των αρμόδιων αρχών, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να έχει επαφές στις Βρυξέλλες για την αναζήτηση λύσεων. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί νέα σύσκεψη με τη συμμετοχή αλιέων και εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να εξεταστούν τρόποι αποτελεσματικής διαχείρισης του φαινομένου.

Οι λαγοκέφαλοι θεωρούνται ένα από τα πλέον επιθετικά ξενικά είδη που έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία και επηρεάζοντας το θαλάσσιο οικοσύστημα. Η αύξηση του πληθυσμού τους κατά τους θερινούς μήνες εντείνει την ανησυχία, ιδιαίτερα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Η αναζήτηση λύσης θεωρείται πλέον επιτακτική, καθώς το πρόβλημα επηρεάζει τόσο την αλιευτική δραστηριότητα όσο και την εικόνα των ελληνικών θαλασσών εν μέσω της τουριστικής περιόδου. Οι τελικές αποφάσεις για το ύψος της αποζημίωσης και τα μέτρα που θα εφαρμοστούν αναμένονται το επόμενο διάστημα, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαβουλεύσεων.