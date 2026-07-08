Η επικοινωνία δεν αφορά μόνο τα πρακτικά ζητήματα της ζωής, αλλά και την αποκάλυψη των κρυφών μας σκέψεων

Κάθε φορά που καθόμασταν στον καναπέ μετά από μια γεμάτη μέρα, ένιωθα μια γνώριμη αμηχανία να πλανιέται στον χώρο. Όταν εκείνος με πλησίαζε, η πρώτη μου σκέψη δεν ήταν η σύνδεση, αλλά μια εσωτερική άμυνα. Συχνά πίστευα ότι η δική του ερωτική επιθυμία ήταν κάτι το μονοδιάστατο, μια ανάγκη για εκτόνωση που θα μπορούσε να αφορά οποιαδήποτε γυναίκα στη θέση μου.

Αυτή η πεποίθηση με έκανε να απομακρύνομαι, νιώθοντας ότι η δική μου παρουσία ως προσωπικότητα ήταν δευτερεύουσα μπροστά στη σωματική του ανάγκη.

Χρειάστηκε να ακούσω πολλές ιστορίες και να αναζητήσω απαντήσεις πέρα από τα συνηθισμένα στερεότυπα για να καταλάβω ότι η εικόνα που είχα στο μυαλό μου για τον άνδρα σύντροφο ήταν σε μεγάλο βαθμό κατασκευασμένη. Μεγαλώσαμε με την ιδέα ότι οι άνδρες διαχωρίζουν το σεξ από το συναίσθημα, ενώ οι γυναίκες είναι εκείνες που αναζητούν την εγγύτητα και την τρυφερότητα. Αυτή η αφήγηση έχει ριζώσει τόσο βαθιά μέσα μας, που σπάνια τη θέτουμε υπό αμφισβήτηση, ακόμα και όταν οι άνθρωποι που έχουμε δίπλα μας προσπαθούν να μας δείξουν κάτι διαφορετικό.

Η σιωπηλή ανάγκη για συναισθηματική εγγύτητα

Η πραγματικότητα που προκύπτει από πρόσφατες μελέτες και μαρτυρίες ανδρών σε μακροχρόνιες σχέσεις ανατρέπει τα δεδομένα. Η ερωτική επιθυμία στους άνδρες δεν λειτουργεί σαν ένας αποκομμένος βιολογικός διακόπτης. Αντίθετα, φαίνεται να αποτελεί ένα ισχυρό σύστημα που στοχεύει στη διατήρηση του συναισθηματικού δεσμού. Όταν οι άνδρες περιγράφουν τι αναζητούν στη σεξουαλική επαφή με τη σύντροφό τους, η λέξη «αποδοχή» εμφανίζεται πιο συχνά από τη λέξη «απόλαυση».

Σε μια εκτενή έρευνα όπου συμμετείχαν εκατοντάδες ζευγάρια, οι άνδρες εξέφρασαν την ανάγκη τους να νιώθουν ότι τους επιλέγουν και ότι τους επιθυμούν γι’ αυτό που είναι. Η συναισθηματική ασφάλεια και η τρυφερότητα αναδείχθηκαν ως κυρίαρχα κίνητρα, συχνά σε βαθμό μεγαλύτερο από ό,τι στις γυναίκες. Το παράδοξο είναι ότι, ενώ οι ίδιοι βιώνουν το σεξ ως μια πράξη βαθιάς σύνδεσης, οι σύντροφοί τους τείνουν να υποτιμούν αυτή τη διάσταση, θεωρώντας ότι το μόνο ζητούμενο είναι η σωματική ικανοποίηση

Το κόστος της παρανόησης

Αυτή η απόσταση ανάμεσα σε αυτό που νιώθει ένας άνδρας και σε αυτό που πιστεύει η γυναίκα ότι εκείνος νιώθει, δημιουργεί ένα ρήγμα στην επικοινωνία του ζευγαριού. Όταν ένιωθα ότι ο σύντροφός μου ήθελε «απλώς σεξ», η δική μου ερωτική επιθυμία άρχιζε να φθίνει. Συμμετείχα στη διαδικασία διεκπεραιωτικά, χωρίς να δίνω σημασία στη σύνδεση, επειδή υπέθετα ότι εκείνος δεν την είχε ανάγκη.

Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου