In the mood for love: Ερωτική επιθυμία, επικοινωνία και συντροφικότητα

Μια νέα έρευνα βγάζει την ανδρική ερωτική επιθυμία από τα στερεότυπα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.07.26 , 13:05 SEAT και CUPRA: Τώρα μπορείτε να τα αποκτήσετε πιο εύκολα
08.07.26 , 12:50 Ταινία Online: Δες «Η μνήμη του δολοφόνου» με τον Λίαμ Νίσον
08.07.26 , 12:45 DS Automobiles: Πρωταγωνιστεί στο Goodwood Festival of Speed
08.07.26 , 12:40 Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Έχει τόση χαρά όλο αυτό και τόση δυσκολία ταυτόχρονα»
08.07.26 , 12:39 Βελμάρ XPENG: Με νέο κατάστημα στο Μαρούσι
08.07.26 , 12:38 Μάρα Ζαχαρέα: Η κομψή εμφάνιση στο ηλιοβασίλεμα και το αισιόδοξο μήνυμά της
08.07.26 , 12:06 Τι φόρεσαν οι κυρίες στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν
08.07.26 , 12:00 In the mood for love: Ερωτική επιθυμία, επικοινωνία και συντροφικότητα
08.07.26 , 11:37 Νίκα: Το λαχταριστό story με γλυκά που μας άνοιξε την όρεξη
08.07.26 , 11:34 Νίκος Οικονομόπουλος: Πέταξε έξαλλος τα ακουστικά του - «Πάρτε τα όλα»
08.07.26 , 11:25 Πάτρα: Λουόμενη ισχυρίζεται ότι τη δάγκωσε λαγοκέφαλος
08.07.26 , 11:17 Ξεχάστε το μαύρο μαγιό: 5 celebrities με το απόλυτο χρώμα του καλοκαιριού
08.07.26 , 11:00 Συνταγή για Σπιτική Λεμονάδα: απολαύστε την τις ζεστές ημέρες του Ιουλίου
08.07.26 , 10:46 Μητσοτάκης: Έθεσε θέμα casus belli στην Άγκυρα και το ΝΑΤΟ
08.07.26 , 10:39 Όταν τα Ημισκούμπρια πήγαν όλα μαζί σε μία παραλία...
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Σάκης Ρουβάς & Κάτια Ζυγούλη: Εντυπωσιάζει το σπίτι τους στον Νέο Βουτζά
Τέλειος Freddo Εσπρέσο ή Καπουτσίνο. Φτιάξτε τον μόνοι σας στο σπίτι
Τι φόρεσαν οι κυρίες στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν
Συντάξεις Αυγούστου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
Ιωαννίδης: Δεν ξεκίνησε ακόμη διακοπές – Η ανάσα δροσιάς στη Σαντορίνη
Ματίκα - Ιορδανίδης: Οι βουτιές τους στα Λουτρά Πόζαρ
Ανατροπή στο Αίγιο: Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει αν η μητέρα σκότωσε τον γιο
Σε καλοκαιρινό mood η Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι διακοπές της στην Πάρο
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δε φαντάζεστε πόσα κιλά έχασε!
Περισσότερα

VIDEOS

Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Αυτά είναι τα ζώδια που θα
Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Η επικοινωνία δεν αφορά μόνο τα πρακτικά ζητήματα της ζωής, αλλά και την αποκάλυψη των κρυφών μας σκέψεων

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κάθε φορά που καθόμασταν στον καναπέ μετά από μια γεμάτη μέρα, ένιωθα μια γνώριμη αμηχανία να πλανιέται στον χώρο. Όταν εκείνος με πλησίαζε, η πρώτη μου σκέψη δεν ήταν η σύνδεση, αλλά μια εσωτερική άμυνα. Συχνά πίστευα ότι η δική του ερωτική επιθυμία ήταν κάτι το μονοδιάστατο, μια ανάγκη για εκτόνωση που θα μπορούσε να αφορά οποιαδήποτε γυναίκα στη θέση μου.

Οι 6 ερωτήσεις που αποκαλύπτουν αν ζεις έναν μεγάλο έρωτα

Αυτή η πεποίθηση με έκανε να απομακρύνομαι, νιώθοντας ότι η δική μου παρουσία ως προσωπικότητα ήταν δευτερεύουσα μπροστά στη σωματική του ανάγκη.

mood for love

Χρειάστηκε να ακούσω πολλές ιστορίες και να αναζητήσω απαντήσεις πέρα από τα συνηθισμένα στερεότυπα για να καταλάβω ότι η εικόνα που είχα στο μυαλό μου για τον άνδρα σύντροφο ήταν σε μεγάλο βαθμό κατασκευασμένη. Μεγαλώσαμε με την ιδέα ότι οι άνδρες διαχωρίζουν το σεξ από το συναίσθημα, ενώ οι γυναίκες είναι εκείνες που αναζητούν την εγγύτητα και την τρυφερότητα. Αυτή η αφήγηση έχει ριζώσει τόσο βαθιά μέσα μας, που σπάνια τη θέτουμε υπό αμφισβήτηση, ακόμα και όταν οι άνθρωποι που έχουμε δίπλα μας προσπαθούν να μας δείξουν κάτι διαφορετικό.

Η σιωπηλή ανάγκη για συναισθηματική εγγύτητα

mood for love

Η πραγματικότητα που προκύπτει από πρόσφατες μελέτες και μαρτυρίες ανδρών σε μακροχρόνιες σχέσεις ανατρέπει τα δεδομένα. Η ερωτική επιθυμία στους άνδρες δεν λειτουργεί σαν ένας αποκομμένος βιολογικός διακόπτης. Αντίθετα, φαίνεται να αποτελεί ένα ισχυρό σύστημα που στοχεύει στη διατήρηση του συναισθηματικού δεσμού. Όταν οι άνδρες περιγράφουν τι αναζητούν στη σεξουαλική επαφή με τη σύντροφό τους, η λέξη «αποδοχή» εμφανίζεται πιο συχνά από τη λέξη «απόλαυση».

Σε μια εκτενή έρευνα όπου συμμετείχαν εκατοντάδες ζευγάρια, οι άνδρες εξέφρασαν την ανάγκη τους να νιώθουν ότι τους επιλέγουν και ότι τους επιθυμούν γι’ αυτό που είναι. Η συναισθηματική ασφάλεια και η τρυφερότητα αναδείχθηκαν ως κυρίαρχα κίνητρα, συχνά σε βαθμό μεγαλύτερο από ό,τι στις γυναίκες. Το παράδοξο είναι ότι, ενώ οι ίδιοι βιώνουν το σεξ ως μια πράξη βαθιάς σύνδεσης, οι σύντροφοί τους τείνουν να υποτιμούν αυτή τη διάσταση, θεωρώντας ότι το μόνο ζητούμενο είναι η σωματική ικανοποίηση

Το κόστος της παρανόησης

mood for love

Αυτή η απόσταση ανάμεσα σε αυτό που νιώθει ένας άνδρας και σε αυτό που πιστεύει η γυναίκα ότι εκείνος νιώθει, δημιουργεί ένα ρήγμα στην επικοινωνία του ζευγαριού. Όταν ένιωθα ότι ο σύντροφός μου ήθελε «απλώς σεξ», η δική μου ερωτική επιθυμία άρχιζε να φθίνει. Συμμετείχα στη διαδικασία διεκπεραιωτικά, χωρίς να δίνω σημασία στη σύνδεση, επειδή υπέθετα ότι εκείνος δεν την είχε ανάγκη.

Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΧΕΣΕΙΣ
 |
ΕΡΩΤΑΣ
 |
ΖΕΥΓΑΡΙΑ
 |
ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ
 |
ΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ
 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 |
ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανάδρομος Ποσειδώνας Στον Κριό
Σχεσεις
Ο ανάδρομος Ποσειδώνας στον Κριό θα φέρει στο φως την αλήθεια
Σιωπή μετά τον καβγά
Σχεσεις
Η σιωπή μετά τον καβγά: Πότε βοηθά τη σχέση και πότε είναι σιωπηλή τιμωρία;
Red Flahg ή Δείγμα Ωριμότητας
Σχεσεις
Αυτό που πολλοί θεωρούν red flag μπορεί να είναι δείγμα ωριμότητας
Ερωτικές Προβλέψεις Εβδομάδας 06/07/2026 – 12/07/2026
Σχεσεις
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 06/07/2026 – 12/07/2026
Σύνδρομο Παράλληλης Ζωής
Σχεσεις
«Σύνδρομο Παράλληλης Ζωής»: Μήπως υπονομεύει τη σχέση σου;
Ποια ζευγάρια ξεπερνούν την απιστία;
Σχεσεις
Aπιστία: Γιατί μερικά ζευγάρια την ξεπερνάνε, ενώ άλλα μένουν μετεξεταστέα;
Ζώδια Ιουλίου 2026
Σχεσεις
Ιούλιος 2026: Ποια 4 ζώδια θα έχουν ξαφνικές αλλαγές και μεγαλύτερη ένταση;
Σημάδια για το πρώτο ραντεβού
Σχεσεις
Πρώτο ραντεβού: Τα σημάδια που δείχνουν αν αξίζει να υπάρξει συνέχεια
Εμμονή με την βελτίωση και εξάντληση
Σχεσεις
Μήπως η εμμονή με την βελτίωση, σε οδηγήσει σε εξάντληση;
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top