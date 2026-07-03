Aπιστία: Γιατί μερικά ζευγάρια την ξεπερνάνε, ενώ άλλα μένουν μετεξεταστέα;

Τι λέει η εμπειρία των ειδικών συμβούλων σχέσεων;

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Σχεσεις
Το αίσθημα προδοσίας είναι το πιο καταστροφικό μέρος μιας υπόθεσης απιστίας τονίζουν οι σύμβουλοι σχέσεων.

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Είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι η απιστία θα οδηγούσε σε αυτόματο τερματισμό μιας ερωτικής σχέσης, αλλά δεν είναι τόσο απλό - και αυτό είναι καλό. Η μεγαλύτερη κοινωνική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, η άνοδος των εμπειρογνωμόνων σχέσεων και των σύμβουλων σεξ και το μειωμένο στίγμα σχετικά με τη μετάβαση στη θεραπεία έχουν διευκολύνει πολλά ζευγάρια να σκέφτονται πέρα ​​από μια δυαδική επιλογή «παραμονή μαζί ή διάλυση» μετά το μια προδοσία.

Πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις για να διατηρήσεις τη σχέση σου

Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έγινε πιο εύκολο το να προχωρήσεις όταν ένας σύντροφος έχει απατήσει τον άλλο. Εάν υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο οι ειδικοί συμφωνούν όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση της απιστίας, είναι ότι ενώ η ανάκαμψη είναι δυνατή, η οικοδόμηση μιας υγιούς σχέσης απαιτεί σκληρή δουλειά.

loss of trust

Είναι μακρύς ο δρόμος προς την ανάκαμψη όταν ένας σύντροφος απατά, υποστηρίζουν οι ειδικοί θεραπευτές γάμου και οικογένειας. Τα ζευγάρια μπορούν κάνουν προσπάθεια και μπορούν να μείνουν μαζί μετά από μια υπόθεση, αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά για την αποκατάσταση της σπασμένης εμπιστοσύνης. Τα περισσότερα ζευγάρια δεν αναρρώνουν όταν κάποιος εξαπατά, αλλά εκείνα που θα το καταφέρουν μπορούν να αναδυθούν ισχυρότερα από όσα έχουν περάσει από τη διαδικασία ανάκαμψης από την απιστία.

Χρειάζεται όμως χρόνος. Υποστηρίζουν ότι χρειάζεται τουλάχιστον ένας χρόνος, αλλά συνήθως χρειάζονται έως και δύο χρόνια για να θεραπευτεί ένα ζευγάρι.

loss of trust

Λόγω της ευαίσθητης φύσης του θέματος, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε με βεβαιότητα πόσα ζευγάρια μένουν μαζί μετά την απιστία. Παρά τα διφορούμενα στατιστικά στοιχεία, φαίνεται λογικό να υποθέσουμε ότι είναι περισσότερα τα ζευγάρια που μένουν μαζί μετά την απιστία από αυτά που το διαλύουν.

Υπάρχουν μερικοί παράγοντες που κάνουν ένα ζευγάρι πιο πιθανό να προσπαθήσει να το επιλύσει – δηλαδή, αν έχουν ισχυρές δεσμεύσεις μεταξύ τους όπως τα παιδιά ή ένα σπίτι. Αν ένα ζευγάρι είναι ακόμα στο στάδιο των ραντεβού ή μόλις άρχισε να ζει μαζί, υπάρχει λιγότερη ανάγκη να περάσουν το στάδιο της ανοικοδόμησης της εμπιστοσύνης.

Η απιστία πρέπει να σταματήσει

loss of trust

Οι ειδικοί λένε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να συμβούν για να προχωρήσει ένα ζευγάρι. Το πρώτο, και το πιο σημαντικό, είναι να σταματήσει η απιστία. Το άτομο που απάτησε δεν μπορεί να δει το άτομο με το οποίο εξαπάτησε ξανά, συμβουλεύουν οι ειδικοί. Είναι χάσιμο χρόνου αν δουλεύεις σε μια υπόθεση και το άτομο εξακολουθεί να βλέπει το άλλο άτομο, γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη εκεί.

Η απόλυτη ειλικρίνεια είναι απαραίτητη

Αφού είναι σαφές ότι η υπόθεση έχει τελειώσει, οι θεραπευτές καθοδηγούν τους πελάτες τους μέσω μιας διαδικασίας στην οποία το άτομο που εξαπατήθηκε μπορεί να κάνει όσες ερωτήσεις θέλει για το τι συνέβη. Αυτό μπορεί να διαρκέσει πολλές συνεδρίες και εξαρτάται από την πλήρη ειλικρίνεια.

Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο, στο Allyou.gr

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου

 

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