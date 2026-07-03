Είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι η απιστία θα οδηγούσε σε αυτόματο τερματισμό μιας ερωτικής σχέσης, αλλά δεν είναι τόσο απλό - και αυτό είναι καλό. Η μεγαλύτερη κοινωνική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, η άνοδος των εμπειρογνωμόνων σχέσεων και των σύμβουλων σεξ και το μειωμένο στίγμα σχετικά με τη μετάβαση στη θεραπεία έχουν διευκολύνει πολλά ζευγάρια να σκέφτονται πέρα ​​από μια δυαδική επιλογή «παραμονή μαζί ή διάλυση» μετά το μια προδοσία.

Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έγινε πιο εύκολο το να προχωρήσεις όταν ένας σύντροφος έχει απατήσει τον άλλο. Εάν υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο οι ειδικοί συμφωνούν όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση της απιστίας, είναι ότι ενώ η ανάκαμψη είναι δυνατή, η οικοδόμηση μιας υγιούς σχέσης απαιτεί σκληρή δουλειά.

Είναι μακρύς ο δρόμος προς την ανάκαμψη όταν ένας σύντροφος απατά, υποστηρίζουν οι ειδικοί θεραπευτές γάμου και οικογένειας. Τα ζευγάρια μπορούν κάνουν προσπάθεια και μπορούν να μείνουν μαζί μετά από μια υπόθεση, αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά για την αποκατάσταση της σπασμένης εμπιστοσύνης. Τα περισσότερα ζευγάρια δεν αναρρώνουν όταν κάποιος εξαπατά, αλλά εκείνα που θα το καταφέρουν μπορούν να αναδυθούν ισχυρότερα από όσα έχουν περάσει από τη διαδικασία ανάκαμψης από την απιστία.

Χρειάζεται όμως χρόνος. Υποστηρίζουν ότι χρειάζεται τουλάχιστον ένας χρόνος, αλλά συνήθως χρειάζονται έως και δύο χρόνια για να θεραπευτεί ένα ζευγάρι.

Λόγω της ευαίσθητης φύσης του θέματος, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε με βεβαιότητα πόσα ζευγάρια μένουν μαζί μετά την απιστία. Παρά τα διφορούμενα στατιστικά στοιχεία, φαίνεται λογικό να υποθέσουμε ότι είναι περισσότερα τα ζευγάρια που μένουν μαζί μετά την απιστία από αυτά που το διαλύουν.

Υπάρχουν μερικοί παράγοντες που κάνουν ένα ζευγάρι πιο πιθανό να προσπαθήσει να το επιλύσει – δηλαδή, αν έχουν ισχυρές δεσμεύσεις μεταξύ τους όπως τα παιδιά ή ένα σπίτι. Αν ένα ζευγάρι είναι ακόμα στο στάδιο των ραντεβού ή μόλις άρχισε να ζει μαζί, υπάρχει λιγότερη ανάγκη να περάσουν το στάδιο της ανοικοδόμησης της εμπιστοσύνης.

Η απιστία πρέπει να σταματήσει

Οι ειδικοί λένε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να συμβούν για να προχωρήσει ένα ζευγάρι. Το πρώτο, και το πιο σημαντικό, είναι να σταματήσει η απιστία. Το άτομο που απάτησε δεν μπορεί να δει το άτομο με το οποίο εξαπάτησε ξανά, συμβουλεύουν οι ειδικοί. Είναι χάσιμο χρόνου αν δουλεύεις σε μια υπόθεση και το άτομο εξακολουθεί να βλέπει το άλλο άτομο, γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη εκεί.

Η απόλυτη ειλικρίνεια είναι απαραίτητη

Αφού είναι σαφές ότι η υπόθεση έχει τελειώσει, οι θεραπευτές καθοδηγούν τους πελάτες τους μέσω μιας διαδικασίας στην οποία το άτομο που εξαπατήθηκε μπορεί να κάνει όσες ερωτήσεις θέλει για το τι συνέβη. Αυτό μπορεί να διαρκέσει πολλές συνεδρίες και εξαρτάται από την πλήρη ειλικρίνεια.

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Συντάκτης: Αγγελική Λάλου