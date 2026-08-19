Τουρισμός για Όλους: Δύο μέρες ακόμα για αιτήσεις – Ποιοι παίρνουν έως 600€

Tα ποσά της επιδότησης και οι δύο φάσεις του προγράμματος

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Οικονομια
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου από pexels
Eκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους/ βίντεο ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πλατφόρμα για αιτήσεις στο πρόγραμμα "Τουρισμός για Όλους 2026-2027" είναι ανοιχτή μέχρι 21 Αυγούστου 2026, χωρίς περιορισμούς ανάλογα με το ΑΦΜ.
  • Η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχου και την περίοδο χρήσης της ψηφιακής κάρτας.
  • Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για περισσότερους δικαιούχους, με ανώτατα όρια έως 58.000 ευρώ για οικογένειες.
  • Η ενίσχυση είναι μεγαλύτερη για ταξίδια από Οκτώβριο έως Απρίλιο, με στόχο την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού.
  • Η διαδικασία θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με τη δεύτερη φάση να μην απαιτεί νέα αίτηση από τους πολίτες.

Μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59 θα παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», το οποίο προβλέπει επιδότηση από 200 έως 600 ευρώ για διαμονή εντός Ελλάδας. Η προθεσμία αφορά όλους τους ενδιαφερόμενους, καθώς η υποβολή δεν εξαρτάται πλέον από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet μέσω του gov.gr και της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, ενώ υπάρχει και δυνατότητα εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Το πρόγραμμα αφορά πολίτες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, ενώ για ορισμένες κατηγορίες προβλέπεται αυξημένη ενίσχυση ή και συμμετοχή χωρίς εισοδηματικό έλεγχο. Στόχος του είναι η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού σε όλη τη διάρκεια του έτους, με ιδιαίτερη βαρύτητα στη χαμηλή τουριστική περίοδο.

Τουρισμός για όλους: Tα ποσά της επιδότησης

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται από την κατηγορία του δικαιούχου και από την περίοδο κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή κάρτα.

Για τη γενική κατηγορία, η επιδότηση ανέρχεται σε 200 ευρώ για την υψηλή περίοδο και 300 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο.

Άγαμοι ή άτομα σε χηρεία με παιδιά, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τουλάχιστον τρία παιδιά, καθώς και συνταξιούχοι γήρατος μπορούν να λάβουν 300 ευρώ στην υψηλή περίοδο ή 400 ευρώ στη χαμηλή.

Για άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, καθώς και για δικαιούχους που έχουν παιδί με αναπηρία 67% και άνω, η ενίσχυση φτάνει στα 400 ευρώ για την υψηλή περίοδο και στα 600 ευρώ για τη χαμηλή.

Για τους κληρωθέντες δικαιούχους με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά. Αν ένας ενδιαφερόμενος εντάσσεται σε περισσότερες από μία κατηγορίες αυξημένης επιδότησης, λαμβάνει το μεγαλύτερο ποσό που δικαιούται.

Εισοδηματικά κριτήρια και ειδικές κατηγορίες δικαιούχων

Στον νέο κύκλο έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά όρια, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι και περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης.

  • Για άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο όριο αυξάνεται στα 21.000 ευρώ από 19.000 ευρώ.
  • Για έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται στις 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ.
  • Για οικογένειες με παιδιά, τα όρια αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων και φτάνουν έως 58.000 ευρώ
  • ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα τέκνα προβλέπεται αύξηση κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο, χωρίς ανώτατο όριο

Ξεχωριστή πρόβλεψη ισχύει για τα άτομα με αναπηρία και για οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα με πιστοποιημένη αναπηρία. Για πρώτη φορά, τα άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% και οι οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Γιατί αυξάνεται η επιδότηση στη χαμηλή περίοδο

Το πρόγραμμα δίνει μεγαλύτερα ποσά σε όσους επιλέξουν να ταξιδέψουν από Οκτώβριο έως Απρίλιο. Η επιλογή αυτή συνδέεται με τον σχεδιασμό για ενίσχυση της κίνησης εκτός θερινής αιχμής και για στήριξη περισσότερων περιοχών της χώρας.

Το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου. Για τον ίδιο λόγο, τα ποσά της ενίσχυσης είναι αυξημένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους, με στόχο να ενισχυθεί ο τουρισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και να αυξηθεί η κίνηση σε ορεινούς προορισμούς και περιοχές που δεν συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση το καλοκαίρι.

Τουρισμός για όλους: Οι δύο φάσεις του προγράμματος

Το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η α’ φάση διαρκεί έως τις 30 Ιουνίου 2027 και η β’ φάση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Στη δεύτερη φάση δε θα χρειαστεί νέα αίτηση από τους πολίτες, ούτε θα γίνει νέα κλήρωση. Οι ωφελούμενοι θα προκύψουν από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας, δηλαδή της κλήρωσης Αυγούστου 2026. Αυτό σημαίνει ότι όσοι συμμετάσχουν τώρα αλλά δεν κληρωθούν στην πρώτη φάση, παραμένουν στη διαδικασία για τη δεύτερη περίοδο του προγράμματος.

Πώς γίνεται η εξαργύρωση της ψηφιακής κάρτας

Η ενίσχυση παρέχεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παρόχους διαμονής, όπως ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα, σε οποιονδήποτε προορισμό της χώρας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Η κάρτα δίνει δυνατότητα ανέπαφης πληρωμής και το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά, ανάλογα με την περίοδο χρήσης που έχει επιλεγεί. Παράλληλα, προβλέπεται άμεση αποζημίωση των παρόχων.

Για τους κληρωθέντες δικαιούχους της α’ φάσης, στην υψηλή περίοδο το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των ψηφιακών καρτών έως και τις 30.09.2026 και από 1/5/2027 έως και 30/6/2027.

Για τη χαμηλή περίοδο, το ποσό μπορεί να αναλωθεί από 1/10/2026 έως και 30/4/2027.

Πού θα βρουν πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι

Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής και τη διαδικασία παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Γραφείο Υποστήριξης του Προγράμματος, καθημερινά από τις 09:00 έως τις 17:00, στο τηλέφωνο 210 2150231.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με Φορέα Υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.

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