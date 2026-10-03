Ανακαινίζω: Πότε μπαίνει η προκαταβολή 50% - Τα ποσά ανά κατοικία

Περίπου 94.000 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα

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STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Ανακαινίζω: Πότε Μπαίνει Η Προκαταβολή 50%
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» εισέρχεται στη φάση υλοποίησης τον Οκτώβριο.
  • Δικαιούχοι θα υποβάλουν δικαιολογητικά και δαπάνες παρεμβάσεων.
  • Η προκαταβολή θα είναι 50% της εγκεκριμένης επιδότησης.
  • Για επιδότηση 30.000 ευρώ, η προκαταβολή είναι 15.000 ευρώ, για 20.000 ευρώ είναι 10.000 ευρώ, και για 36.000 ευρώ είναι 18.000 ευρώ.

Στη φάση της υλοποίησης περνά το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», καθώς μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει το επόμενο στάδιο για τους ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει αίτηση. Οι δικαιούχοι θα κληθούν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να δηλώσουν τις δαπάνες των παρεμβάσεων που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν στις κατοικίες τους.

Μετά την οριστική υπαγωγή στο πρόγραμμα θα ενεργοποιείται η προκαταβολή, η οποία, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, θα αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής εγκεκριμένης επιδότησης. Έτσι, για επιδότηση ύψους 30.000 ευρώ, η προκαταβολή θα ανέρχεται σε 15.000 ευρώ, ενώ για επιδότηση 20.000 ευρώ θα φτάνει τις 10.000 ευρώ. Στην περίπτωση της ανώτατης επιδότησης των 36.000 ευρώ, η προκαταβολή μπορεί να ανέλθει σε 18.000 ευρώ.

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