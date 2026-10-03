Ανακαινίζω: Πότε Μπαίνει Η Προκαταβολή 50%

Στη φάση της υλοποίησης περνά το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», καθώς μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει το επόμενο στάδιο για τους ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει αίτηση. Οι δικαιούχοι θα κληθούν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να δηλώσουν τις δαπάνες των παρεμβάσεων που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν στις κατοικίες τους.
Μετά την οριστική υπαγωγή στο πρόγραμμα θα ενεργοποιείται η προκαταβολή, η οποία, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, θα αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής εγκεκριμένης επιδότησης. Έτσι, για επιδότηση ύψους 30.000 ευρώ, η προκαταβολή θα ανέρχεται σε 15.000 ευρώ, ενώ για επιδότηση 20.000 ευρώ θα φτάνει τις 10.000 ευρώ. Στην περίπτωση της ανώτατης επιδότησης των 36.000 ευρώ, η προκαταβολή μπορεί να ανέλθει σε 18.000 ευρώ.
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