Περπάτημα και υγεία: Τα οφέλη και οι περιορισμοί της καθημερινής βόλτας

Μήπως δεν είναι πάντα τόσο αποτελεσματικό όσο θέλουμε να νομίζουμε;

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Πηγή: Φωτογραφίες unsplash
Αν και το περπάτημα είναι ωφέλιμο, δεν αρκεί από μόνο του για να καλύψει τις ανάγκες της δύναμης

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Αν το καθημερινό περπάτημα είναι η αγαπημένη σου μορφή άσκησης, το ακούμε. Αυτή η προπόνηση είναι η πιο δημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσφέροντας προσιτότητα και χαμηλό στρες, ενώ ταυτόχρονα παρέχει σημαντικά ψυχικά και σωματικά οφέλη.

Περπάτημα και υγεία: Τα οφέλη και οι περιορισμοί της καθημερινής βόλτας

Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι περιπατητές συχνά δεν επιτυγχάνουν τους στόχους φυσικής κατάστασης που επιθυμούν.

Προπόνηση υψηλής έντασης ή αλλιώς το μυστικό για άμεση καύση λίπους

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PLOS ONE ανέλυσε δεδομένα από σχεδόν 400.000 ενήλικες μέσω του CDC, εξετάζοντας τις προτιμήσεις τους σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και την επίδρασή τους στην κάλυψη των ομοσπονδιακών οδηγιών φυσικής δραστηριότητας. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι οι περιπατητές είχαν το υψηλότερο ποσοστό αποτυχίας να καλύψουν τις συνιστώμενες οδηγίες.

Προτάσεις για φυσική δραστηριότητα

Περπάτημα και υγεία: Τα οφέλη και οι περιορισμοί της καθημερινής βόλτας

Σύμφωνα με το American College of Sports Medicine, οι ενήλικες θα πρέπει να επιδιώκουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης αερόβιας άσκησης την εβδομάδα και ασκήσεις αντίστασης για τις κύριες μυϊκές ομάδες δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα. Δυστυχώς, οι περιπατητές δεν πληρούν συχνά αυτές τις οδηγίες.

Η έρευνα δείχνει ότι οι μη δραστήριοι ενήλικες χάνουν 3% έως 8% της μυϊκής τους μάζας ανά δεκαετία μετά τα 30. Αυτή η απώλεια, γνωστή ως σαρκοπενία, συνδέεται με επιβράδυνση του μεταβολισμού και αυξημένο κίνδυνο πτώσεων. Η προπόνηση αντίστασης έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη συνολική θνησιμότητα και προσφέρει σημαντικά οφέλη για την ψυχική υγεία.

Πώς να ενσωματώσεις την προπόνηση αντίστασης

Περπάτημα και υγεία: Τα οφέλη και οι περιορισμοί της καθημερινής βόλτας

Είναι σημαντικό να συνεχίσεις τις καθημερινές βόλτες, καθώς προσφέρουν πολλά οφέλη για την καρδιοαγγειακή υγεία και τη μείωση του στρες. Ωστόσο, πρόσθεσε τουλάχιστον δύο ημέρες προπόνησης αντίστασης στην εβδομάδα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το βάρος του σώματος, λάστιχα ή αλτήρες στο σπίτι.

  •     Εστίασε στις κύριες μυϊκές ομάδες: πόδια, πλάτη, στήθος, ώμους, χέρια και κορμό.
  •     Αύξησε σταδιακά το βάρος καθώς αποκτάς δύναμη.
  •     Δοκίμασε να προσθέσεις στιγμές υψηλότερης έντασης στις βόλτες σου.

Περπάτημα και υγεία: Τα οφέλη και οι περιορισμοί της καθημερινής βόλτας

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι οι πιο απαιτητικές δραστηριότητες προσφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Αν και το περπάτημα είναι ωφέλιμο, δεν αρκεί από μόνο του για να καλύψει τις ανάγκες της δύναμης. Ενσωματώνοντας προπόνηση αντίστασης και στιγμές υψηλότερης έντασης, μπορείς να βελτιώσεις την υγεία σου και να επιτύχεις τους στόχους φυσικής κατάστασης.

Πηγή Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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