Μητσοτάκης: «Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου»

Τι είπε για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

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Πολιτικη
Μητσοτάκης: Τα Μνημεία Δεν Είναι Λάφυρα Πολέμου
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι τα μνημεία δεν πρέπει να θεωρούνται λάφυρα πολέμου κατά την υπογραφή πρωτοκόλλου για την παράδοση κειμηλίων με τη Βουλγαρία.
  • Η συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας στοχεύει στην επιστροφή κειμηλίων και στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
  • Ο Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, χωρίς αναγνώριση ξένης κυριαρχίας.
  • Η εκδήλωση επισημάνθηκε ως βήμα προς μια κοινή πολιτιστική και θρησκευτική ρίζα και ανάπτυξη στην Ευρώπη.
  • Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ επεσήμανε τη σημασία της συνεργασίας και της φιλίας μεταξύ των δύο λαών.

«Τα μνημεία, τα ιστορικά κειμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους και της αναπόσπαστης φύσης τους ως συνόλου», δήλωσε ο πρωθυπουργος Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας παρουσία και του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ των δύο χωρών, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

«Θεμελιώνουμε κάτι πολύ βαθύτερο από μια απλή πολιτιστική ανταλλαγή», είπε και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί για την επιστροφή και άλλων κειμηλίων.

«Ο επαναπατρισμός σπουδαίων κειμηλίων της συλλογικής μνήμης, σε Ελλάδα και Βουλγαρία, μετατρέπει τις δύσκολες στιγμές του παρελθόντος σε "γέφυρες" ενός κοινού μέλλοντος», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Κειμήλια Βουλγαρία

Παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη / Φωτογραφίες Eurokinissi 

Κειμήλια Βουλγαρίας

Μητσοτάκης: «Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου»

«Είναι η ίδια ακριβώς αυτή η αρχή η αρχή της ακεραιότητας του μνημείου που διαπερνά και την προσπάθειά μας συνεχή προσπάθεια μας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα», είπε και πρόσθεσε:

Ταυτόχρονα ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα και για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, θεωρεί πια ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής της δικαιοσύνης, αλλά και της ηθικής».

Οι συζητήσεις για την επιστροφή των κειμηλίων άρχισαν πριν από περίπου μισό αιώνα, από τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον τότε ηγέτη της Βουλγαρίας Τεοντόρ Ζίβκοφ, αλλά ολοκληρώθηκαν τώρα, διότι ξεπεράστηκαν αγκυλώσεις του παρελθόντος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας- Βουλγαρίας είπε: «Δεν ωραιοποιούμε την ιστορία ούτε και πρέπει να τη διαγράφουμε. Οφείλουμε, ωστόσο, να διδασκόμαστε από τις σκοτεινές της σελίδες, προκρίνοντας όσα μας ενώνουν, την κοινή πολιτιστική και θρησκευτική μας ρίζα, την αμοιβαία αναγνώριση της ταυτότητας του άλλου, αλλά, κυρίως, το κοινό μας αύριο σε μία Ευρώπη ανάπτυξης και ευημερίας. Σε έναν κόσμο ταραγμένο ας κάνουμε, λοιπόν, τη συνεργασία μας παράδειγμα ασφάλειας, σταθερότητας και προόδου και τη σημερινή συμφωνία το πρώτο βήμα μιας σφραγίδας σε αυτήν την αισιόδοξη επιλογή».

Κυριάκος Μητσοτάκης - Ρούμεν Ράντεφ

Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν οι υπουργοί Πολιτισμού της Ελλάδας Λίνα Μενδώνη και της Βουλγαρίας Εφτίμ Μιλόσεφ.

Πριν την έναρξη της εκδήλωσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεναγήθηκε στην έκθεση των κειμηλίων που επιστράφηκαν από τη Βουλγαρία. Η έκθεση αυτή φιλοξενείται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και θα λειτουργήσει μέχρι τις 5 Νοεμβρίου.

Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ: «Οι κοινές προσπάθειες μας επέτρεψαν να αφήσουμε πίσω τις σκιές του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε μία σχέση αμοιβαίου σεβασμού και φιλίας».

«Οι κοινές προσπάθειες μας επέτρεψαν να αφήσουμε πίσω τις σκιές του παρελθόντος και να δημιουργήσουμε μία σχέση αμοιβαίου σεβασμού και φιλίας», επισήμανε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου για την ανταλλαγή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

«Χαίρομαι διότι οι δύο λαοί μας κατάφεραν να αφήσουν πίσω την αντιπαράθεση και σήμερα χαιρόμαστε ένα πολύ υψηλό επίπεδο οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής συνεργασίας», είπε και εξέφρασε ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες προς την ελληνική κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη συμβολή τους στην επιτυχία αυτής της «ιστορικής συμφωνίας», όπως τη χαρακτήρισε.

«Είμαι γεμάτος ελπίδα ότι όσα πετύχαμε σήμερα θα εδραιώσουν ακόμα περισσότερο της στρατηγική μας συνεργασία, γιατί τις τελευταίες δεκαετίες καταφέραμε να δημιουργήσουμε έναν πολύ γερό άξονα στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας, έναν άξονα σταθερότητας, ασφάλειας, ευημερίας και ανάπτυξης», τόνισε.

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