Προπόνηση υψηλής έντασης ή αλλιώς το μυστικό για άμεση καύση λίπους

Η νέα γυμναστηριακή σεζόν είναι εδώ, με όλα όσα ήθελες να γνωρίζεις για την προπόνηση υψηλής έντασης, που μπορεί να σου αλλάξει το σώμα και τη φυσική κατάσταση.

Τι μας προσφέρει η προπόνηση υψηλής έντασης

Αν ο στόχος σου είναι η καύση λίπους και έχεις περιορισμένο χρόνο, τα προγράμματα ΗΙΙΤ είναι ό,τι πρέπει για τις ανάγκες σου, αφού αυτού του είδους η προπόνηση μπορεί να σε βοηθήσει να κάψεις περισσότερες θερμίδες σε πιο σύντομο χρόνο. Προσφέρει επίσης αυξημένο EPOC (υπερβολική κατανάλωση οξυγόνου μετά την άσκηση), που σημαίνει ότι συνεχίζεις να καις θερμίδες ακόμη κι όταν έχει τελειώσει η άσκηση. Το φαινόμενο EPΟC μπορεί να κρατήσει έως και 12 ώρες, ενώ έρευνες δείχνουν πως τα οφέλη για τον οργανισμό συνεχίζονται ακόμη και 48 ώρες μετά.

Τι συμβαίνει με τη δύναμη και την αντοχή μας

Τα προγράμματα CrossFit αλλάζουν συνεχώς, συνεπώς η εξέλιξή σου και το σώμα σου αναγκάζεται να προσαρμόζεται συνεχώς σε επίπεδο φυσικής κατάστασης. Όταν θα μπεις στο ρυθμό της προπόνησης, μπορείς να αυξήσεις την ένταση ή τη δύναμη που χρησιμοποιείς ώστε να συνεχίσεις να εξελίσσεσαι. Μερικά πρόσθετα οφέλη που προσφέρονται είναι η αυξημένη ενδυνάμωση, μυϊκή μάζα και οστική πυκνότητα. Οι προπονήσεις CrossFit αποτελούνται από λειτουργικές ασκήσεις που εκτελούνται με υψηλή ένταση, οπότε θα δεις βελτίωση σε όλα τα επίπεδα της φυσικής κατάστασης, από την αντοχή και τη δύναμη μέχρι το συντονισμό και την ταχύτητα.

Τι συμβαίνει με την καύση λίπους

Η ΗΙΙΤ άσκηση βελτιώνει την αναερόβια ικανότητα και αυξάνει το μεταβολισμό μας. Η υψηλή ενεργειακή απαίτηση και το σύντομο διάστημα ανάκαμψης που χρειάζεται την κάνουν αποτελεσματική για κάψιμο λίπους, ενώ το οξειδωτικό στρες που προκαλεί η δυναμική προπόνηση στον οργανισμό μας διαλύει το λίπος που είναι αποθηκευμένο στα λιποκύτταρα, μετατρέποντάς το σε γλυκογόνο που θα κάψουν οι μύες μας ως καύσιμο.

Για καλύτερα αποτελέσματα

Για καλύτερο αποτέλεσμα συνδύασε ασκήσεις ΗΙΙΤ και χαμηλής έντασης στις εβδομαδιαίες προπονήσεις σου. Πρακτικά, πρόσθεσε μία ή δύο συνεδρίες CrossFit ή άλλου δυναμικού προγράμματος μέσα στο πρόγραμμα άσκησής σου. Επίσης, κάνε κυκλικά μέσα στο μήνα τα προγράμματα με βάρη. Όσο αυξάνεται η αντοχή σου πρόσθεσε σταδιακά βάρος ώστε να συνεχίσεις να βελτιώνεσαι. Φρόντισε να ξεκουράζεσαι επαρκώς για να βοηθήσεις την ανάκαμψη.

Πηγή: allyou.gr