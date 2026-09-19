Η έλλειψη ύπνου μπορεί να κάνει το πρήξιμο πιο έντονο, γι’ αυτό προσπάθησε να διατηρείς ένα σταθερό πρόγραμμα και να κοιμάσαι αρκετές ώρες

Δεν υπάρχει πάντα μόνο ένας λόγος πίσω από το φαινόμενο puffy eyes. Η κληρονομικότητα, η κατακράτηση υγρών, οι αλλεργίες, η έκθεση στον ήλιο, η διατροφή και ο ανεπαρκής ύπνος είναι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την περιοχή κάτω από τα μάτια. Και επειδή πρόκειται για ένα από τα πιο λεπτά και ευαίσθητα σημεία της επιδερμίδας, οι σωστές κινήσεις έχουν σημασία.

Από τη δροσερή κομπρέσα και την καφεΐνη μέχρι το απαλό μασάζ και μερικές αλλαγές στη βραδινή σου ρουτίνα, οι δερματολόγοι και οι ειδικοί προτείνουν μερικές απλές κινήσεις που μπορείς να εντάξεις εύκολα στην πρωινή σου ρουτίνα.

Βάλε δύο κουτάλια στο ψυγείο

Ένα από τα πιο απλά beauty tricks βρίσκεται ήδη στην κουζίνα σου. Τοποθέτησε δύο καθαρά κουταλάκια στην κατάψυξη και το πρωί ακούμπησέ τα απαλά κάτω από τα μάτια για λίγα λεπτά. Το κρύο βοηθά στη σύσπαση των αγγείων και μπορεί να περιορίσει προσωρινά το πρήξιμο.

Δοκίμασε eye gel με καφεΐνη

Η καφεΐνη δεν χαρίζει μόνο το απαραίτητο πρωινό boost στον καφέ σου. Σε προϊόντα για την περιοχή των ματιών μπορεί να συμβάλει στη μείωση της όψης του πρηξίματος, ειδικά όταν συνδυάζεται με συστατικά όπως γλυκόριζα και αντιοξειδωτικά. Ένα eye gel που έχει προηγουμένως κρυώσει στο ψυγείο κάνει το πρωινό ritual ακόμη πιο απολαυστικό.

Μην ξεχνάς την ενυδάτωση

Η αφυδάτωση μπορεί να κάνει το σώμα να συγκρατεί περισσότερα υγρά, κάτι που ενδέχεται να ενισχύσει το πρήξιμο κάτω από τα μάτια. Η επαρκής πρόσληψη νερού μέσα στη μέρα είναι, επομένως, μια απλή αλλά σημαντική συνήθεια για τη συνολική υγεία και την όψη της επιδερμίδας.

Βάλε eye patches στο ψυγείο

Τα eye patches είναι μια εύκολη επιλογή όταν θέλεις ένα γρήγορο πρωινό refresh. Προτίμησε να περιέχουν συστατικά όπως καφεΐνη, νιασιναμίδη ή υαλουρονικό οξύ και άφησέ τα στο ψυγείο πριν την εφαρμογή. Η δροσιά βοηθά προσωρινά να περιοριστεί η όψη του πρηξίματος, ενώ η σύνθεσή τους προσφέρει ενυδάτωση και πιο φρέσκια εικόνα στην περιοχή.

Δες όλες τις beauty συμβουλές για να αποφύγεις τα προσημένα μάτια, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου