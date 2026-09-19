Ξύπνησες με πρησμένα μάτια; Δες απλά beauty tips για ξεκούραστο βλέμμα

Το πρήξιμο κάτω από τα μάτια δεν οφείλεται απαραίτητα στην έλλειψη ύπνου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.09.26 , 14:00 Bond repair: Τι κάνουν πραγματικά οι θεραπείες επανόρθωσης στα μαλλιά
19.09.26 , 13:52 Μαλέσκου: «Έχουν γράψει και γράψει – Αν χώρισε, αν την άφησε, αν τον άφησε»
19.09.26 , 13:34 Ιστορική συμφωνία Μυστακίδη – Φημολογία και για Ντόρσεϊ
19.09.26 , 13:21 Καύσιμα: Πότε ξεκινούν οι επιδοτήσεις
19.09.26 , 12:54 ΠΑΣΟΚ κατά Μπελέρη για  τις δηλώσεις του για τον Κασιδιάρη
19.09.26 , 12:48 Βρήκε τον... δικό της Κωστούλα η ΑΕΚ - Είναι μόλις 17 και προκαλεί «τρόμο»!
19.09.26 , 12:40 Λένα Ζευγαρά: «Θέλω να κάνω οικογένεια και να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου»
19.09.26 , 12:26 Πάολα: Η συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη επί σκηνής
19.09.26 , 12:00 Ξύπνησες με πρησμένα μάτια; Δες απλά beauty tips για ξεκούραστο βλέμμα
19.09.26 , 11:50 Μαζωνάκης: Νέα καταγγελία για λανθασμένες διαγνώσεις από τη γιατρό
19.09.26 , 11:24 Μίλι Μπόμπι Μπράουν – Τζέικ Μπον Τζόβι: Υιοθέτησαν δεύτερο παιδί
19.09.26 , 11:23 Ηράκλειο: Θρίλερ με 78χρονο Γάλλο τουρίστα που εξαφανίστηκε
19.09.26 , 11:01 CUPRA RAVAL: Ήρθε στην Ελλάδα - Εκδόσεις και τιμές
19.09.26 , 11:00 «Ό,τι νιώθεις έρχεται στη Στέγη»: Το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026 - 2027
19.09.26 , 10:59 Η Κλόντια Σίφερ επέστρεψε στην Ελλάδα - Κορμάρα στα 56 της
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει τις αλλαγές στο σπίτι της λίγο πριν γίνει μαμά
Η Κλόντια Σίφερ επέστρεψε στην Ελλάδα - Κορμάρα στα 56 της
Ελένη Φουρέιρα: Λύγισε στη σκηνή της ΗΘΕ για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Ιστορική συμφωνία Μυστακίδη – Φημολογία και για Ντόρσεϊ
Σκορδά: Το δώρο του συντρόφου της για τη γιορτή της – «Αγάπη μου»
Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Αγκαλιά στο νησί των Ανέμων
Πάολα: Η συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη επί σκηνής
Μαρία Ηλιάκη: Η πρώτη μέρα της κόρης της στο νηπιαγωγείο και η συγκίνηση!
Αμαλία Κωστοπούλου: Για μικρές αγορές στο παντοπωλείο της γειτονιάς της
Συνατσάκη: Με την κόρη της στη Walt Disney στο Παλάτι της Σταχτοπούτας
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Fitness
Πηγή: Φωτογραφίες pexels
Η έλλειψη ύπνου μπορεί να κάνει το πρήξιμο πιο έντονο, γι’ αυτό προσπάθησε να διατηρείς ένα σταθερό πρόγραμμα και να κοιμάσαι αρκετές ώρες

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δεν υπάρχει πάντα μόνο ένας λόγος πίσω από το φαινόμενο puffy eyes. Η κληρονομικότητα, η κατακράτηση υγρών, οι αλλεργίες, η έκθεση στον ήλιο, η διατροφή και ο ανεπαρκής ύπνος είναι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την περιοχή κάτω από τα μάτια. Και επειδή πρόκειται για ένα από τα πιο λεπτά και ευαίσθητα σημεία της επιδερμίδας, οι σωστές κινήσεις έχουν σημασία.

Ξύπνησες με πρησμένα μάτια; Δες απλά beauty tips για ξεκούραστο βλέμμα

Από τη δροσερή κομπρέσα και την καφεΐνη μέχρι το απαλό μασάζ και μερικές αλλαγές στη βραδινή σου ρουτίνα, οι δερματολόγοι και οι ειδικοί προτείνουν μερικές απλές κινήσεις που μπορείς να εντάξεις εύκολα στην πρωινή σου ρουτίνα.

Βάλε δύο κουτάλια στο ψυγείο

Ξύπνησες με πρησμένα μάτια; Δες απλά beauty tips για ξεκούραστο βλέμμα

Ένα από τα πιο απλά beauty tricks βρίσκεται ήδη στην κουζίνα σου. Τοποθέτησε δύο καθαρά κουταλάκια στην κατάψυξη και το πρωί ακούμπησέ τα απαλά κάτω από τα μάτια για λίγα λεπτά. Το κρύο βοηθά στη σύσπαση των αγγείων και μπορεί να περιορίσει προσωρινά το πρήξιμο.

Δοκίμασε eye gel με καφεΐνη

Ξύπνησες με πρησμένα μάτια; Δες απλά beauty tips για ξεκούραστο βλέμμα

Η καφεΐνη δεν χαρίζει μόνο το απαραίτητο πρωινό boost στον καφέ σου. Σε προϊόντα για την περιοχή των ματιών μπορεί να συμβάλει στη μείωση της όψης του πρηξίματος, ειδικά όταν συνδυάζεται με συστατικά όπως γλυκόριζα και αντιοξειδωτικά. Ένα eye gel που έχει προηγουμένως κρυώσει στο ψυγείο κάνει το πρωινό ritual ακόμη πιο απολαυστικό.

Πρωινή skincare ρουτίνα: Τα 5 βήματα περιποίησης που προτείνουν οι ειδικοί

Μην ξεχνάς την ενυδάτωση

Η αφυδάτωση μπορεί να κάνει το σώμα να συγκρατεί περισσότερα υγρά, κάτι που ενδέχεται να ενισχύσει το πρήξιμο κάτω από τα μάτια. Η επαρκής πρόσληψη νερού μέσα στη μέρα είναι, επομένως, μια απλή αλλά σημαντική συνήθεια για τη συνολική υγεία και την όψη της επιδερμίδας.

Βάλε eye patches στο ψυγείο

Ξύπνησες με πρησμένα μάτια; Δες απλά beauty tips για ξεκούραστο βλέμμα

Τα eye patches είναι μια εύκολη επιλογή όταν θέλεις ένα γρήγορο πρωινό refresh. Προτίμησε να περιέχουν συστατικά όπως καφεΐνη, νιασιναμίδη ή υαλουρονικό οξύ και άφησέ τα στο ψυγείο πριν την εφαρμογή. Η δροσιά βοηθά προσωρινά να περιοριστεί η όψη του πρηξίματος, ενώ η σύνθεσή τους προσφέρει ενυδάτωση και πιο φρέσκια εικόνα στην περιοχή.

Δες όλες τις beauty συμβουλές για να αποφύγεις τα προσημένα μάτια, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FITNESS
 |
ΥΓΕΙΑ
 |
ΥΠΝΟΣ
 |
ΠΡΗΣΜΕΝΑ ΜΑΤΙΑ
 |
ΓΥΝΑΚΕΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εύκολες Αλλαγές Που Θα Σε Γεμίσουν Ενέργεια
Fitness
Νοιώθεις ότι έχεις «ξεμείνει» από ενέργεια; Ακολούθησε αυτές τις συμβουλές
Μακροζωία και squats;
Fitness
Πώς συνδέονται μακροζωία και squats; Η άσκηση-έκπληξη που πρέπει να κάνεις
6-6-6 walking challenge
Fitness
6-6-6 walking challenge: Η τάση στο περπάτημα που αξίζει να δοκιμάσεις
Πώς Να Κάνεις Την Εύκολη Γιόγκα Γραφείου
Fitness
Σε κουράζουν οι πολλές ώρες στο γραφείο; Κάνε αυτές τις απλές ασκήσεις
Ο απόλυτος οδηγός της υγιεινής διατροφής
Fitness
Τι πρέπει να τρώμε ανά δεκαετία: Ο απόλυτος οδηγός της υγιεινής διατροφής
Κρίσεις στρες
Fitness
Oι 4 συνήθειες που μας βοηθούν να διαχειριστούμε τις σοβαρές κρίσεις στρες
μουσταλευριά
Fitness
Μουσταλευριά: Η παραδοσιακή συνταγή του τρύγου με την υπέροχη γεύση
Αλλαγές στη διατροφή
Fitness
8 μικροσκοπικές αλλαγές που θα κάνεις στη διατροφή σου και θα δεις διαφορά
Τι Μπορείς Να Φτιάξεις Στο Παιδί Σου Για Πρωϊνό
Fitness
Πρωινό για το παιδί: Υγιεινά και νόστιμα γεύματα που μπορείς να ετοιμάσεις
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top