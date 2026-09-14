Οι διατροφικές ανάγκες αλλάζουν μαζί μας. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα υγείας για να αναθεωρήσουμε τις διατροφικές μας συνήθειες

Ηυγιεινή διατροφή είναι σημαντική σε κάθε ηλικία, όμως οι διατροφικές μας ανάγκες αλλάζουν καθώς περνάμε από τη μία φάση της ζωής στην άλλη. Το σώμα μας δεν χρειάζεται ακριβώς τα ίδια θρεπτικά συστατικά στα 20, στα 40 ή στα 60.

Όλοι έχουμε παρατηρήσει κάποια στιγμή ότι τρώμε τα ίδια γεύματα που μας βόλευαν πριν από μία δεκαετία, μόνο και μόνο για να διαπιστώσουμε ότι το σώμα μας δεν ανταποκρίνεται πλέον με τον ίδιο τρόπο.

Η βάση μιας ισορροπημένης διατροφής παραμένει σε μεγάλο βαθμό η ίδια, όμως οι συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού μας μεταβάλλονται. Τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα για να χτίσει γερά οστά στα 20 δεν είναι τα ίδια με εκείνα που χρειάζονται για τη γονιμότητα στα 30 ή για την αντιμετώπιση της απώλειας μυϊκής μάζας και των ορμονικών αλλαγών στα 40 και τα 50.

Καθώς ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, ο τρόπος ζωής αλλάζει και ο κίνδυνος εμφάνισης χρόνιων παθήσεων αυξάνεται, είναι σημαντικό να προσαρμόζουμε ανάλογα και το περιεχόμενο του πιάτου μας.

Τι να τρως στα 20

Σπουδές, δουλειά, κοινωνική ζωή και ένα γεμάτο πρόγραμμα συχνά οδηγούν σε πρόχειρες λύσεις: έτοιμο φαγητό, παράλειψη γευμάτων και σνακ με πολλές θερμίδες. Η διαιτολόγος και καθηγήτρια Clare Collins επισημαίνει ότι η κατανάλωση τροφίμων χαμηλής διατροφικής αξίας μπορεί να είναι αυξημένη στους νεαρούς ενήλικες, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ή περιορισμένη πρόσβαση σε ποιοτικό φαγητό.

Για την ενίσχυση καλών διατροφικών συνηθειών από νωρίς, η ομάδα της στο College of Health, Medicine and Wellbeing του University of Newcastle έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα No Money No Time, με οικονομικές και γρήγορες συνταγές.

Τροφές πλούσιες σε σίδηρο είναι επίσης σημαντικές για τις γυναίκες, καθώς τα επίπεδά του μπορεί να μειώνονται εξαιτίας της εμμήνου ρύσεως, της χορτοφαγίας ή περιοριστικών διατροφών. Φυσικά, σημαντική είναι και η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης.

Βασικά θρεπτικά συστατικά: ασβέστιο, σίδηρος, πρωτεΐνη, ψευδάργυρος.

Τι να τρως στα 30

Στα 30, η διατροφή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για όσους σχεδιάζουν να αποκτήσουν παιδιά. Και αυτό αφορά τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες. «Παλιότερα η έμφαση δινόταν κυρίως στις γυναίκες, όμως η υγεία του σπέρματος είναι εξίσου σημαντική για τη γονιμότητα», εξηγεί η Kate Save.

Για τις γυναίκες, το φυλλικό οξύ είναι ιδιαίτερα σημαντικό πριν από τη σύλληψη και στα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης, καθώς συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου ορισμένων συγγενών ανωμαλιών.

Το ιώδιο συμβάλλει στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του μωρού, ενώ τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, που βρίσκονται σε λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός και οι σαρδέλες, βοηθούν στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και των ματιών του εμβρύου.

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Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου