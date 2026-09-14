Τι πρέπει να τρώμε ανά δεκαετία: Ο απόλυτος οδηγός της υγιεινής διατροφής

Οι ιδανικές τροφές για τα 20, τα 30, τα 40, τα 50 αλλά και για μετά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.09.26 , 15:16 Κηδεία Μαζωνάκη: Σοκαρισμένη η οικογένεια κατά την έξοδο από την εκκλησία
14.09.26 , 15:14 Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Ξέσπασε σε λυγμούς η Νατάσα Θεοδωρίδου
14.09.26 , 15:00 «H Φώκια» του Μάνου Θηραίου από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άβατον
14.09.26 , 14:41 Κηδεία Μαζωνάκη: Απαρηγόρητη η Πάολα - Δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει
14.09.26 , 14:40 Κηδεία Μαζωνάκη: Συντετριμμένη η Μπεκατώρου - Στο πλευρό της ο σύζυγός της
14.09.26 , 14:34 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για την αθόρυβη φιλανθρωπική δράση του Μαζωνάκη
14.09.26 , 14:03 Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Έχω ενοχές. Δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει»
14.09.26 , 14:00 Τι πρέπει να τρώμε ανά δεκαετία: Ο απόλυτος οδηγός της υγιεινής διατροφής
14.09.26 , 13:57 Κηδεία Μαζωνάκη: «Δεν πιστεύουμε ότι δε θα ξαναδούμε το παιδί μας»
14.09.26 , 13:50 Συγκινημένος ο Βρεττός: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μείνει αθάνατος»
14.09.26 , 13:30 Μαζωνάκης: Η ατάκα της Γαρμπή στον Ρέμο που εξόργισε την Ηλιάδη
14.09.26 , 13:21 Αξέχαστη εμπειρία στο Grand Prix της Monza για 17 τυχερούς του Shell Gο+
14.09.26 , 13:04 Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη
14.09.26 , 13:03 Θάνατος Μαζωνάκη: Στην Ευελπίδων για να απολογηθεί το ζευγάρι των γιατρών
14.09.26 , 12:59 Τι είναι και πότε εφαρμόζεται η θεραπευτική πλασμαφαίρεση
Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη
Κηδεία Μαζωνάκη: «Δεν πιστεύουμε ότι δε θα ξαναδούμε το παιδί μας»
Σπάραξε ο πατέρας του Μαζωνάκη: Δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον γιο του
Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Έχω ενοχές. Δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει»
Κηδεία Μαζωνάκη: Απαρηγόρητη η Πάολα - Δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει
Γιώργος Μαζωνάκης: Βίσση, Φέρρης και Κοκκίνου στη λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια
Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Ο Κίμωνας υποδέχτηκε τη νέα σχολική χρονιά με στιλ
Θάνατος Μαζωνάκη: Στην Ευελπίδων για να απολογηθεί το ζευγάρι των γιατρών
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για την αθόρυβη φιλανθρωπική δράση του Μαζωνάκη
Μαζωνάκης: Η ατάκα της Γαρμπή στον Ρέμο που εξόργισε την Ηλιάδη
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Fitness
Οι διατροφικές ανάγκες αλλάζουν μαζί μας. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα υγείας για να αναθεωρήσουμε τις διατροφικές μας συνήθειες

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ηυγιεινή διατροφή είναι σημαντική σε κάθε ηλικία, όμως οι διατροφικές μας ανάγκες αλλάζουν καθώς περνάμε από τη μία φάση της ζωής στην άλλη. Το σώμα μας δεν χρειάζεται ακριβώς τα ίδια θρεπτικά συστατικά στα 20, στα 40 ή στα 60.

Τι πρέπει να τρώμε ανά δεκαετία: Ο απόλυτος οδηγός της υγιεινής διατροφής

Όλοι έχουμε παρατηρήσει κάποια στιγμή ότι τρώμε τα ίδια γεύματα που μας βόλευαν πριν από μία δεκαετία, μόνο και μόνο για να διαπιστώσουμε ότι το σώμα μας δεν ανταποκρίνεται πλέον με τον ίδιο τρόπο.

Η βάση μιας ισορροπημένης διατροφής παραμένει σε μεγάλο βαθμό η ίδια, όμως οι συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού μας μεταβάλλονται. Τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα για να χτίσει γερά οστά στα 20 δεν είναι τα ίδια με εκείνα που χρειάζονται για τη γονιμότητα στα 30 ή για την αντιμετώπιση της απώλειας μυϊκής μάζας και των ορμονικών αλλαγών στα 40 και τα 50.

Κοιλιακό λίπος: Οκτώ εύκολοι τρόποι για να το αντιμετωπίσεις

Καθώς ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, ο τρόπος ζωής αλλάζει και ο κίνδυνος εμφάνισης χρόνιων παθήσεων αυξάνεται, είναι σημαντικό να προσαρμόζουμε ανάλογα και το περιεχόμενο του πιάτου μας.

Τι να τρως στα 20

Τι πρέπει να τρώμε ανά δεκαετία: Ο απόλυτος οδηγός της υγιεινής διατροφής

Σπουδές, δουλειά, κοινωνική ζωή και ένα γεμάτο πρόγραμμα συχνά οδηγούν σε πρόχειρες λύσεις: έτοιμο φαγητό, παράλειψη γευμάτων και σνακ με πολλές θερμίδες. Η διαιτολόγος και καθηγήτρια Clare Collins επισημαίνει ότι η κατανάλωση τροφίμων χαμηλής διατροφικής αξίας μπορεί να είναι αυξημένη στους νεαρούς ενήλικες, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ή περιορισμένη πρόσβαση σε ποιοτικό φαγητό.

Για την ενίσχυση καλών διατροφικών συνηθειών από νωρίς, η ομάδα της στο College of Health, Medicine and Wellbeing του University of Newcastle έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα No Money No Time, με οικονομικές και γρήγορες συνταγές.

Τι πρέπει να τρώμε ανά δεκαετία: Ο απόλυτος οδηγός της υγιεινής διατροφής

Τροφές πλούσιες σε σίδηρο είναι επίσης σημαντικές για τις γυναίκες, καθώς τα επίπεδά του μπορεί να μειώνονται εξαιτίας της εμμήνου ρύσεως, της χορτοφαγίας ή περιοριστικών διατροφών. Φυσικά, σημαντική είναι και η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης.

Βασικά θρεπτικά συστατικά: ασβέστιο, σίδηρος, πρωτεΐνη, ψευδάργυρος.

Τι να τρως στα 30

Τι πρέπει να τρώμε ανά δεκαετία: Ο απόλυτος οδηγός της υγιεινής διατροφής

Στα 30, η διατροφή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για όσους σχεδιάζουν να αποκτήσουν παιδιά. Και αυτό αφορά τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες. «Παλιότερα η έμφαση δινόταν κυρίως στις γυναίκες, όμως η υγεία του σπέρματος είναι εξίσου σημαντική για τη γονιμότητα», εξηγεί η Kate Save.

Για τις γυναίκες, το φυλλικό οξύ είναι ιδιαίτερα σημαντικό πριν από τη σύλληψη και στα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης, καθώς συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου ορισμένων συγγενών ανωμαλιών.

Τι πρέπει να τρώμε ανά δεκαετία: Ο απόλυτος οδηγός της υγιεινής διατροφής

Το ιώδιο συμβάλλει στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του μωρού, ενώ τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, που βρίσκονται σε λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός και οι σαρδέλες, βοηθούν στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και των ματιών του εμβρύου.

Διαβάστε αναλυτικά τα μυστικά της σωστής διατροφής ανά δεκαετία, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FITNESS
 |
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 |
ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 |
ΤΡΟΦΕΣ
 |
ΗΛΙΚΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρίσεις στρες
Fitness
Oι 4 συνήθειες που μας βοηθούν να διαχειριστούμε τις σοβαρές κρίσεις στρες
μουσταλευριά
Fitness
Μουσταλευριά: Η παραδοσιακή συνταγή του τρύγου με την υπέροχη γεύση
Αλλαγές στη διατροφή
Fitness
8 μικροσκοπικές αλλαγές που θα κάνεις στη διατροφή σου και θα δεις διαφορά
Τι Μπορείς Να Φτιάξεις Στο Παιδί Σου Για Πρωϊνό
Fitness
Πρωινό για το παιδί: Υγιεινά και νόστιμα γεύματα που μπορείς να ετοιμάσεις
Αυτό Το Φρούτο Θα Γίνει Ο Σύμμαχός Σου Στο Αδυνάτισμα
Fitness
Θέλεις να χάσεις τα κιλά των διακοπών; Δοκίμασε τον χυμό αυτού του φρούτου
γυμναστήριο
Fitness
Aυτά είναι τα διατροφικά λάθη που κάνεις, αν και πηγαίνεις γυμναστήριο
Οι τροφές που θα σε βοηθήσουν να «ξεφουσκώσεις»
Fitness
Μετά τις διακοπές: Οι τροφές που θα σε βοηθήσουν να «ξεφουσκώσεις»
Τσολάκη: Η Γυμναστική Της Είναι Πιο Εύκολη Από Όσο Περίμενες
Fitness
Ελένη Τσολάκη: Η γυμναστική της είναι πιο εύκολη από όσο περίμενες!
κοιλιακό λίπος
Fitness
Κοιλιακό λίπος: Οκτώ εύκολοι τρόποι για να το αντιμετωπίσεις
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top