Ελένη Τσολάκη: Η γυμναστική της είναι πιο εύκολη από όσο περίμενες!

Η ανάρτησή της στο Instagram

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Η Ελένη Τσολάκη μιλά για τη μητρότητα / Απόσπασμα από τη συνέντευξή της παρουσιάστριας στο περιοδικό ΟΚ!, όπως προβλήθηκε στην εκπομπή Happy Day

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Η Ελένη Τσολάκη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram το πρόγραμμα γυμναστικής που ακολουθεί, μέσα από μια ανάρτηση που έκανε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου.

Η παρουσιάστρια διατηρεί ένα καλλίγραμμο σώμα που κόβει την ανάσα. Το κορμί της είναι αποτέλεσμα τόσο της ισορροπημένης διατροφής όσο και της συστηματικής άσκησης που έχει εντάξει στην καθημερινότητά της.

Αυτή την περίοδο έχει επιλέξει το Pilates reformer, μια μορφή Pilates που πραγματοποιείται σε ειδικό κρεβάτι και περιλαμβάνει ασκήσεις για ολόκληρο το σώμα, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε ασκούμενου. Πρόκειται μάλιστα για μια ιδιαίτερα δημοφιλή μορφή άσκησης, που μπορεί να αποτελέσει καλή επιλογή και για όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη γυμναστική.

Δες την ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη:

τσολάκη

Η Ελένη Τσολάκη διανύει πλέον μια από τις πιο όμορφες και συγκινητικές περιόδους της ζωής της, καθώς η μητρότητα έχει έρθει για να αλλάξει ολοκληρωτικά τις προτεραιότητες και την καθημερινότητά της. 

Μετά από μια απαιτητική και... ανατρεπτική για την ίδια τηλεοπτική σεζόν, η Ελένη Τσολάκη δείχνει πιο κατασταλαγμένη κι ευτυχισμένη από ποτέ. Ο ερχομός της μικρής της πριγκίπισσας έχει φέρει μια πρωτόγνωρη γλυκύτητα στη ζωή της.

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ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ
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