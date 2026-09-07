ΕΝΦΙΑ: Σε ποιες περιοχές καταργείται από το 2027 - Δείτε τη λίστα

Επιπλέον 131 οικισμοί με μηδενικό φόρο

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ΕΝΦΙΑ: Σε ποιες περιοχές καταργείται από το 2027 - Δείτε τη λίστα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από το 2027, πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους.
  • Στη Δυτική Μακεδονία, το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους.
  • Προστίθενται 131 νέοι οικισμοί στη λίστα απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ.
  • Σημαντικές περιοχές περιλαμβάνουν: Καλάβρυτα, Σκύρος, Ιθάκη, Ύδρα, Ίος, Άνω Μερά Μυκόνου, Μεσαριά, Εμπορείο Σαντορίνης, Φαληράκι Ρόδου, Πλαταμώνας.
  • Για το 2026, προβλέπεται μείωση 50% του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς.

Νέα δεδομένα φέρνει στον ΕΝΦΙΑ η επέκταση του μέτρου για τις κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς. Από το 2027 η πλήρης απαλλαγή από τον φόρο επεκτείνεται και σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους.

ΕΝΦΙΑ: Σε ποιες περιοχές καταργείται από το 2027 - Δείτε τη λίστα

Στη διευρυμένη λίστα προστίθενται ακόμη 131 οικισμοί, με αποτέλεσμα περισσότεροι ιδιοκτήτες κύριων κατοικιών να μπορούν να επωφεληθούν από τον μηδενισμό του ΕΝΦΙΑ από το 2027.

ΔΕΘ 2026: Οι κερδισμένοι από το πακέτο μέτρων του Μητσοτάκη

Μεταξύ των περιοχών που περιλαμβάνονται είναι:

  • τα Καλάβρυτα
  • η Σκύρος
  • η Ιθάκη
  • η Ύδρα
  • η Ίος
  • η Άνω Μερά Μυκόνου
  • η Μεσαριά και το Εμπορείο Σαντορίνης
  • το Φαληράκι Ρόδου
  • ο Πλαταμώνας

Η αλλαγή έρχεται να διευρύνει το υφιστάμενο μέτρο. Για το 2026 προβλέπεται μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ για τις κύριες κατοικίες που πληρούν τις προϋποθέσεις σε μικρούς οικισμούς, ενώ η πλήρης κατάργηση έχει προγραμματιστεί για το 2027. 

H εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ - Τι αλλάζει σε μισθούς και συντάξεις

Δείτε την αναλυτική λίστα με τις περιοχές με μηδενικό ΕΝΦΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Σε ποιες περιοχές καταργείται από το 2027 - Δείτε τη λίστα

ΕΝΦΙΑ: Σε ποιες περιοχές καταργείται από το 2027 - Δείτε τη λίστα

ΕΝΦΙΑ: Σε ποιες περιοχές καταργείται από το 2027 - Δείτε τη λίστα

 

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