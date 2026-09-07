Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ από τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη - Βίντεο ΕΡΤ

Νέα δεδομένα φέρνει στον ΕΝΦΙΑ η επέκταση του μέτρου για τις κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς. Από το 2027 η πλήρης απαλλαγή από τον φόρο επεκτείνεται και σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους.

Στη διευρυμένη λίστα προστίθενται ακόμη 131 οικισμοί, με αποτέλεσμα περισσότεροι ιδιοκτήτες κύριων κατοικιών να μπορούν να επωφεληθούν από τον μηδενισμό του ΕΝΦΙΑ από το 2027.

Μεταξύ των περιοχών που περιλαμβάνονται είναι:

τα Καλάβρυτα

η Σκύρος

η Ιθάκη

η Ύδρα

η Ίος

η Άνω Μερά Μυκόνου

η Μεσαριά και το Εμπορείο Σαντορίνης

το Φαληράκι Ρόδου

ο Πλαταμώνας

Η αλλαγή έρχεται να διευρύνει το υφιστάμενο μέτρο. Για το 2026 προβλέπεται μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ για τις κύριες κατοικίες που πληρούν τις προϋποθέσεις σε μικρούς οικισμούς, ενώ η πλήρης κατάργηση έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Δείτε την αναλυτική λίστα με τις περιοχές με μηδενικό ΕΝΦΙΑ