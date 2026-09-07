Σεισμός 1999: Tα 15 δευτερόλεπτα που βύθισαν στο πένθος τη χώρα

Θεωρείται ο φονικότερος σεισμός των τελευταίων 50 ετών

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Σεισμός 1999: Tα 15 δευτερόλεπτα που βύθισαν στο πένθος τη χώρα
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Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: eurokinissi
Ο φονικός σεισμός της Πάρνηθας το 1999 / Βίντεο: ΕΡΤ

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Ήταν μεσημέρι της 7ης Σεπτεμβρίου 1999, στις 14:57, πριν από 27 χρόνια, όταν ακούστηκε ένας υπόκωφος θόρυβος και αμέσως στην πρωτεύουσα έπεσε το ρεύμα. Ο σεισμός χτύπησε με μανία, διήρκησε περίπου 15 δευτερόλεπτα και προκάλεσε 143 θανάτους και ζημιές που έφτασαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Πολυκατοικίες έπεσαν σαν τραπουλόχαρτα, άνθρωποι καταπλακώθηκαν από τα μπάζα, περιουσίες χάθηκαν.

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Ο σεισμός, που ήταν της τάξης των 5,9 ρίχτερ, προκάλεσε πολλές καταστροφές εξαιτίας της εγγύτητάς του στην Αθήνα, με επίκεντρο 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, ανάμεσα στις Αχαρνές και τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, καθώς και του μικρού εστιακού βάθους, από 9 μέχρι 14 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός, που ήταν της τάξης των 5,9 ρίχτερ, προκάλεσε πολλές καταστροφές εξαιτίας της εγγύτητάς του στην Αθήνα, με επίκεντρο 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, ανάμεσα στις Αχαρνές και τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας / Φωτογραφίες: eurokinissi 

Ο σεισμός, που ήταν της τάξης των 5,9 ρίχτερ, προκάλεσε πολλές καταστροφές εξαιτίας της εγγύτητάς του στην Αθήνα, με επίκεντρο 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, ανάμεσα στις Αχαρνές και τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας / Φωτογραφίες: eurokinissi 

Στην επιφάνεια του εδάφους υπήρξαν ελάχιστες ρηγματώσεις και ήταν δύσκολο να βρεθεί η προέλευση του σεισμού.
Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Γενικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοίνωσε αρχικά πως ο σεισμός προκλήθηκε από ρήγμα μήκους 15 χιλιομέτρων που καλύπτει την περιοχή μεταξύ Πεντέλης και Πάρνηθας. 

Με βάση τη μελέτη δορυφορικών δεδομένων που επιβεβαιώθηκε αργότερα από σεισμολογική μελέτη, κι έγινε το 2008 αποδεκτή και από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο βρέθηκε ότι έγιναν δύο σεισμοί, μεγέθους 5,8 και 5,5 ρίχτερ, σε διαφορετικά ρήγματα και με διαφορά 3,5 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο.

Με βάση τη μελέτη δορυφορικών δεδομένων που επιβεβαιώθηκε αργότερα από σεισμολογική μελέτη, βρέθηκε ότι έγιναν δύο σεισμοί, μεγέθους 5,8 και 5,5 ρίχτερ, σε διαφορετικά ρήγματα και με διαφορά 3,5 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο / Φωτογραφία: eurokinissi

Με βάση τη μελέτη δορυφορικών δεδομένων που επιβεβαιώθηκε αργότερα από σεισμολογική μελέτη, βρέθηκε ότι έγιναν δύο σεισμοί, μεγέθους 5,8 και 5,5 ρίχτερ, σε διαφορετικά ρήγματα και με διαφορά 3,5 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο / Φωτογραφία: eurokinissi

Από τους συνολικά 143 νεκρούς, οι 79 ήταν σε έξι κτίρια και συγκεκριμένα 39 στη «Ρικομέξ», 8 στη «Φαράν», 16 στην πολυκατοικία της οδού Ψυχάρη στη Μεταμόρφωση, 7 στη μοιραία οικοδομή στην οδό Πίνδου της Νέας Φιλαδέλφειας, 3 στο εργοστάσιο «Φιλοπλάστ ΕΠΕ» και 6 στο εργοστάσιο «ΒΙΟΚΥΤ».

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Ο σεισμός χτύπησε με μανία, διήρκησε περίπου 15 δευτερόλεπτα και προκάλεσε 143 θανάτους και ζημιές που έφτασαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ / Φωτογραφία: eurokinissi

Ο σεισμός χτύπησε με μανία, διήρκησε περίπου 15 δευτερόλεπτα και προκάλεσε 143 θανάτους και ζημιές που έφτασαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ / Φωτογραφία: eurokinissi

Η «Ρικομέξ» είχε υποστεί σοβαρές ζημιές πριν το σεισμό από πυρκαγιά αλλά συνέχιζε να υπάρχει, ενώ η πολυκατοικία της Ν. Φιλαδέλφειας είχε ζημιές από το σεισμό του 1981 που καλύφθηκαν με κάποια φτιασιδώματα.

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