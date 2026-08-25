Ελεύθερος μετά το αυτόφωρο ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)

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Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την αυτόφωρη διαδικασία, ο σύζυγος γνωστής παρουσιάστριας, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακού χαρακτήρα. Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ωστόσο η εκδίκαση δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, καθώς το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο αποφάσισε να δώσει αναβολή.

Η νέα ημερομηνία εκδίκασης ορίστηκε για την Πέμπτη 27 Αυγούστου, ύστερα από αίτημα της υπεράσπισης, προκειμένου ο κατηγορούμενος να έχει τον απαραίτητο χρόνο για να προετοιμάσει τη θέση του. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε την άρση της κράτησής του, θέτοντας όμως συγκεκριμένο περιοριστικό όρο: μέχρι την επόμενη δικάσιμο θα πρέπει να διαμένει σε διαφορετική κατοικία.

Συνελήφθη ο σύζυγος γνωστής παρουσιάστριας για ενδοοικογενειακή βία

Νωρίτερα, ο άνδρας είχε οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, όπου ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, η οποία φέρεται να σημειώθηκε παρουσία ανηλίκου. Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά πλημμέλημα και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η ποινική διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση της συζύγου του. Η γνωστή παρουσιάστρια δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, ενώ ο δικηγόρος της ενημέρωσε σχετικά με τη θέση της. Όπως έγινε γνωστό, έχει προχωρήσει σε δήλωση ανάκλησης του περιστατικού και φέρεται να έχει επικοινωνήσει εκ νέου με τον σύζυγό της.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν, η ίδια φέρεται να έχει δηλώσει ότι δεν αισθάνεται πως βρίσκεται σε κίνδυνο και δεν θεωρεί αναγκαία τη λήψη επιπλέον περιοριστικών μέτρων. Κατά την προανάκριση, επίσης, φέρεται να ανέφερε στις Αρχές πως ο σύζυγός της δεν είχε πρόθεση να της προκαλέσει σωματική βλάβη και ότι δεν δέχθηκε χτυπήματα.

Η υπόθεση, πάντως, παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου στο δικαστήριο στις 27 Αυγούστου, οπότε και θα υπάρξουν νεότερα για την εξέλιξή της.

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