Υπό έλεγχο η φωτιά σε επαγγελματικό χώρο στην Ανθούσα

Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε σε επαγγελματικό χώρο στην Ανθούσα.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συμβολή Λεωφόρου Ανθούσας και οδού Λεωνίδου.
  • Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές.
  • Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε επαγγελματικό χώρο στην  Ανθούσα, στη συμβολή της Λεωφόρου Ανθούσας με την οδό Λεωνίδου.  
Στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές και η φωτιά τέθηκε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα υπό έλεγχο. 
 

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