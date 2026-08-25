Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε επαγγελματικό χώρο στην Ανθούσα, στη συμβολή της Λεωφόρου Ανθούσας με την οδό Λεωνίδου.
Στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές και η φωτιά τέθηκε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα υπό έλεγχο.
Υπό έλεγχο η φωτιά σε επαγγελματικό χώρο στην Ανθούσα
Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα
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Με μια ματιά -
by STAR AI
- Φωτιά ξέσπασε σε επαγγελματικό χώρο στην Ανθούσα.
- Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συμβολή Λεωφόρου Ανθούσας και οδού Λεωνίδου.
- Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές.
- Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε επαγγελματικό χώρο στην Ανθούσα, στη συμβολή της Λεωφόρου Ανθούσας με την οδό Λεωνίδου.
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