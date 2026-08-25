Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε επαγγελματικό χώρο στην Ανθούσα, στη συμβολή της Λεωφόρου Ανθούσας με την οδό Λεωνίδου.

Στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές και η φωτιά τέθηκε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα υπό έλεγχο.



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