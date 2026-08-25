Κόκοτας: Συγκινεί η Ανανία για τον θάνατό του - «Ραντεβού στους ουρανούς»

«Καλό ταξίδι! Σ' αγαπώ πολύ» - Πρόσθεσε στην ανάρτησή της

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Η ανάρτηση της Τραϊάνας Ανανία / Instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Κόκοτας απεβίωσε σε ηλικία 57 ετών στις 25/8.
  • Η ηθοποιός Τραϊάνα Ανανία τον αποχαιρέτησε με συγκινητική ανάρτηση στα social media.
  • Ο Κόκοτας είχε σοβαρή περιπέτεια υγείας από τον Μάρτιο του 2024, με έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή.
  • Νοσηλευόταν για σχεδόν δύο χρόνια στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».
  • Η Ανανία εξέφρασε την αγάπη της και αναφέρθηκε σε μελλοντικά 'ντουέτα' στους ουρανούς.

Βαθιά συγκίνηση προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα (25/8) σε ηλικία 57 ετών. Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός Τραϊάνα Ανανία τον «αποχαιρέτησε» με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media. 

Ο τραγουδιστής και η Τραϊάνα Ανανία ήταν ντουέτο στο τηλεοπτικό σόου «J2US» και είχαν μοιραστεί τη σκηνή. Έτσι, εκείνη θέλησε να γράψει μερικά ειλικρινή λόγια για τον άνθρωπο με τον οποίο έζησε αυτή την εμπειρία. 

Δημήτρης Κόκοτας: Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής

Η σοβαρότατη περιπέτεια υγείας του Δημήτρη Κόκοτα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024, όταν κατά τη διάρκεια των προβών για το μουσικό show αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Λίγο αργότερα υπέστη έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Νοσηλευόταν εκεί για σχεδόν δύο χρόνια. 

Η Τραϊάνα Ανανία, λίγο μετά την είδηση της απώλειάς του, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από την κοινή τους παρουσία στο J2US και τον αποχαιρέτησε με ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα.

«Αγαπημένε μου Δημήτρη. Καλό ταξίδι Σ αγαπώ πολύ Δεν έχω να πω τίποτα άλλο Εσύ γνωρίζεις Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα Κατερίνα μου σου στέλνω την αγκαλιά μου», έγραψε η Τραϊάνα Ανανία.

«Αγαπημένε μου Δημήτρη. Καλό ταξίδι Σ αγαπώ πολύ Δεν έχω να πω τίποτα άλλο Εσύ γνωρίζεις Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα Κατερίνα μου σου στέλνω την αγκαλιά μου», έγραψε η Τραϊάνα Ανανία.

 

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ΤΡΑΪΑΝΑ ΑΝΑΝΙΑ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΟΤΑΣ
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