Επίδομα Παιδιού 150 ευρώ: Ποιοι Πληρώνονται Έως 31/8

Συμπληρωματική πληρωμή για το έκτακτο επίδομα παιδιού, ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Η ενίσχυση αφορά οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική καταβολή και συγκεκριμένα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

Ιδιαίτερα αφορά οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν είχαν λάβει τα 150 ευρώ στην πρώτη πληρωμή. Αυτό συνέβη επειδή τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 δεν μπορούσαν να εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη στη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2024.

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