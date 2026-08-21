«Τουρισμός για όλους 2026-2027»: Έως τις 21/8 οι αιτήσεις - Από 200€ μέχρι 600€ η επιδότηση / ΕΡΤ (αρχείου)

Τελευταία ευκαιρία σήμερα (Παρασκευή 21/8) για όσους επιθυμούν να κάνουν την αίτησή τους για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», μέσω του οποίου οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση για τη διαμονή τους σε τουριστικά καταλύματα στην Ελλάδα. Το νέο πρόγραμμα προβλέπει αυξημένα ποσά επιδότησης, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και ειδική μέριμνα για άτομα με αναπηρία και οικογένειες με παιδιά.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει σήμερα στις 23:59. Από τις 10 Αυγούστου η διαδικασία είναι ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ, επομένως δεν ισχύει πλέον η σταδιακή υποβολή που εφαρμόστηκε κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας.

Τουρισμός για Όλους: Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαιούχοι είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, έχουν υποβάλει οριστική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024 και η δήλωσή τους έχει εκκαθαριστεί έως την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων.

Βασική προϋπόθεση είναι επίσης το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα να βρίσκεται μέσα στα όρια που προβλέπει το πρόγραμμα.

Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Χωρίς παιδιά: έως 21.000 ευρώ για άγαμους/χήρους και έως 33.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης.

Με 1 παιδί: έως 22.500 ευρώ ατομικό εισόδημα ή 34.500 ευρώ οικογενειακό.

Με 2 παιδιά: έως 24.000 ευρώ ατομικό ή 36.000 ευρώ οικογενειακό.

Με 3 παιδιά: έως 26.000 ευρώ ατομικό ή 38.000 ευρώ οικογενειακό.

Με 4 παιδιά: έως 31.000 ευρώ ατομικό ή 43.000 ευρώ οικογενειακό.

Με 5 παιδιά: έως 36.000 ευρώ ατομικό ή 48.000 ευρώ οικογενειακό.

Με 6 παιδιά: έως 41.000 ευρώ ατομικό ή 53.000 ευρώ οικογενειακό.

Με 7 ή περισσότερα παιδιά: έως 46.000 ευρώ ατομικό ή 58.000 ευρώ οικογενειακό.

Χωρίς εισοδηματικό όριο τα άτομα με αναπηρία

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές του νέου κύκλου αφορά τα άτομα με αναπηρία. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και δικαιούχοι με τέκνα που έχουν αναπηρία 67% και άνω, μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του προγράμματος.

Τουρισμός για Όλους: Τα ποσά της επιδότησης

Το ποσό της ενίσχυσης εξαρτάται τόσο από την περίοδο που θα επιλεγεί όσο και από την κατηγορία του δικαιούχου.

Υψηλή περίοδος – Μάιος έως Σεπτέμβριος

Για την υψηλή περίοδο προβλέπονται:

200 ευρώ για τους βασικούς δικαιούχους.

300 ευρώ για άγαμους ή χήρους με προστατευόμενα παιδιά, για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά, καθώς και για τους δικαιούχους που είναι συνταξιούχοι και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

400 ευρώ για άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή δικαιούχους με τέκνο με αναπηρία 67% και άνω.

Χαμηλή περίοδος – Οκτώβριος έως Απρίλιος

Για όσους επιλέξουν να ταξιδέψουν στη χαμηλή περίοδο, τα ποσά είναι υψηλότερα:

300 ευρώ για τους βασικούς δικαιούχους.

400 ευρώ για άγαμους ή χήρους με προστατευόμενα παιδιά, έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά και δικαιούχους που είναι συνταξιούχοι.

600 ευρώ για άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή δικαιούχους με τέκνο με αναπηρία 67% και άνω.

Παράλληλα, οι κληρωθέντες δικαιούχοι με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.

Τουρισμός για Όλους: Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται ως μετρητά, αλλά μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών διαμονής και δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο πρόσωπο ούτε να αναληφθεί σε μετρητά.

Κατά την αίτηση ο ενδιαφερόμενος επιλέγει αν επιθυμεί να συμμετάσχει για:

υψηλή περίοδο, δηλαδή Μάιο έως Σεπτέμβριο, ή

χαμηλή περίοδο, δηλαδή Οκτώβριο έως Απρίλιο.

Η επιλογή αυτή έχει σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με το ύψος της επιδότησης.

Οι δικαιούχοι δεν προκύπτουν αυτόματα από την υποβολή της αίτησης. Μετά τη λήξη της διαδικασίας, οι αιτήσεις αξιολογούνται και οι δικαιούχοι αναδεικνύονται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Παράλληλα, δημιουργούνται πίνακες δυνητικών δικαιούχων για την υψηλή και τη χαμηλή περίοδο.

Τουρισμός για Όλους: Πού και πώς γίνεται η αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής υπηρεσίας στο vouchers.gov.gr, με χρήση των κωδικών Taxisnet. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για την υποβολή της αίτησης.