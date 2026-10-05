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Η πρόγνωση του καιρού

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Καιρος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Intime (Λιάκος Γιάννης)
Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη / Βίντεο Open

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο καιρός αλλάζει με άνοδο της θερμοκρασίας στους 30°C στην Κρήτη, αλλά το μίνι καλοκαίρι θα είναι σύντομο.
  • Από Παρασκευή προς το Σαββατοκύριακο αναμένονται βροχές κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.
  • Οι βροχές θα είναι ήπιες και θα θυμίζουν τυπικά πρωτοβρόχια του φθινοπώρου.
  • Η θερμοκρασία τη Δευτέρα κυμαίνεται από 10 έως 26 βαθμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας.
  • Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, με μέτριες έως ισχυρές ριπές στο Αιγαίο.

Μετά την ακραία κακοκαιρία που «σάρωσε» την Κρήτη, ο καιρός αλλάζει ξανά για λίγο, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει ξανά στους 30 °C. Ωστόσο, το μίνι καλοκαίρι δε θα διαρκέσει πολύ. Από την Παρασκευή προς το Σαββατοκύριακο αναμένεται σταδιακή αλλαγή, με ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό να προσεγγίζει τη χώρα από τα δυτικά και να φέρνει βροχές, κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. 

«Σαρωτικό» το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη -Χωρίς νερό 2.500 κάτοικοι

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, το πρώτο μισό της εβδομάδας θα χαρακτηρίζεται από καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Μέχρι την Πέμπτη και την Παρασκευή ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί κοντά στους 27-29 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξει και τους 30 βαθμούς. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν, καθώς οι ισχυροί βοριάδες των προηγούμενων ημερών θα υποχωρήσουν. Από τα μέσα της εβδομάδας θα κάνουν την εμφάνισή τους και νοτιάδες, μεταφέροντας θερμότερες αέριες μάζες. 

Ωστόσο, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που θα καταγράφονται το μεσημέρι, τα πρωινά και οι νύχτες θα παραμένουν αρκετά κρύα. 

Από Παρασκευή αλλάζει ξανά ο καιρός - Επιστρέφουν οι βροχές

Πάντως, το καλοκαιρινό διάλειμμα δε θα διαρκέσει. Από την Παρασκευή προς το Σαββατοκύριακο ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Ευρώπη και την κεντρική Μεσόγειο αναμένεται να προσεγγίσει τη χώρα. 

Οι πρώτες βροχές θα εμφανιστούν κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, ενώ σταδιακά ο καιρός θα αρχίσει να προσαρμόζεται περισσότερο στα φυσιολογικά για την εποχή δεδομένα. 

Οι βροχές που αναμένονται δε θα έχουν την ένταση των φαινομένων των προηγούμενων ημερών, αλλά θα θυμίζουν περισσότερο τα τυπικά πρωτοβρόχια του φθινοπώρου. 

H πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα 5/10 

Για σήμερα Δευτέρα 5/10 αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο Νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, καθώς επίσης και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. 

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από: 

  • 10 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 22 βαθμούς) 
  • 12 έως 24 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα 
  • 11 έως 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα 
  • 17 έως 22 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη 
  • 15 έως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου  
  • 17 έως 24 βαθμούς στα Δωδεκάνησα 

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 5 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ. 

Ηλιοφάνεια περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. 

Ηλιοφάνεια περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις. 

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