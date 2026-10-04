«Σαρωτικό» ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα, με τα ορμητικά νερά να έχουν προκαλέσει ζημιές σε υποδομές, να έχουν δυσκολέψει την πρόσβαση σε οικισμούς και να έχουν αφήσει πίσω τους μεγάλες καταστροφές στην αγροτική παραγωγή.

Στα Ζωνιανά, περίπου 30 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα σπίτια τους, ενώ χωρίς νερό έχουν μείνει περίπου 2.500 άνθρωποι στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και την Κράνα.

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στον ορεινό Μυλοπόταμο, όπου οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που κατεβαίνει από τις ορεινές περιοχές.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, περίπου 30 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις κατοικίες τους στα Ζωνιανά, καθώς η στάθμη του νερού παραμένει υψηλή και συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις.

Παράλληλα, εξετάζεται η στατικότητα δύο κατοικιών, καθώς τα νερά έχουν φτάσει μέχρι τα θεμέλιά τους. Ανησυχία προκαλεί και η πίεση που δέχονται τα στηθαία γύρω από τη διευθέτηση του ποταμού.

Ανυπολόγιστες ζημιές στην Κρήτη μετά την κακοκαιρία / Φωτογραφία Eurokinissi (Αντώνης Ζουριδάκης)

Κρήτη: Προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης

Σοβαρές ζημιές έχουν προκληθεί και στο δίκτυο ύδρευσης, με περίπου 2.500 κατοίκους στα Ζωνιανά, την Κράνα και τα Λιβάδια να παραμένουν χωρίς νερό.

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου, τα προβλήματα συνδέονται με τις καταστροφές που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο δίκτυο, αλλά και με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου.

Η πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία όπου απαιτούνται εργασίες αποκατάστασης παραμένει δύσκολη. Για τον λόγο αυτό δεν μπορεί ακόμη να υπάρξει ασφαλής εκτίμηση για το πότε θα επανέλθει η υδροδότηση.

Τα συνεργεία επιχειρούν για την αποκατάσταση των βλαβών, ενώ η ΔΕΥΑ καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες.

Φωτογραφίες Eurokinissi (Αντώνης Ζουριδάκης)

Παράλληλα, οι κάτοικοι καλούνται να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου Μυλοποτάμου και της ΔΕΥΑ για την πορεία των εργασιών.

Την ίδια ώρα, μεγάλες είναι οι ζημιές και στην αγροτική παραγωγή, ιδιαίτερα στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για καταστροφή που ξεπερνά το 80% σε καλλιέργειες πατάτας και κηπευτικών.

Καιρός: Επιμένουν οι καταιγίδες στην Κρήτη

Για σήμερα, Κυριακή, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά στην Κρήτη έως τις πρωινές ώρες, στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκάνησων έως το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές έως το μεσημέρι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 έως 7, στο Αιγαίο μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 24 με 27 βαθμούς στα υπόλοιπα τους 22 με 25 βαθμούς.