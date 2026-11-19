Ακόμη μία θλιβερή είδηση έγινε γνωστή για τον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς ο ηθοποιός Λεωνίδας Νικολαΐδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από ανάρτησή του στα social media, αποχαιρετώντας τον συνάδελφό του και κάνοντας λόγο για τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν αρκετοί μοναχικοί άνθρωποι, ιδιαίτερα στον χώρο του θεάματος.

Όπως αποκάλυψε, ενημερώθηκε αργά το βράδυ από τις αρχές ότι ο ηθοποιός είχε εντοπιστεί νεκρός μέσα στο σπίτι του, ενώ, σύμφωνα με όσα ανέφερε, είχαν περάσει αρκετές ημέρες χωρίς να τον αναζητήσει κάποιος.

«Αντίο Λεωνίδα, καλέ μας φίλε και συνάδελφε.. Ο Λεωνίδας Νικολαΐδης, αυτός ο τόσο χαρακτηριστικός τύπος των παλιών καλών επιθεωρήσεων και των τηλεοπτικών σειρών, δεν είναι πια κοντά μας.. Και με το φευγιό του ακόμα μια φορά έρχεται μπροστά μας η τραγική μοίρα κάποιων μοναχικών ανθρώπων και κυρίως καλλιτεχνών που σβήνουν μόνοι τους χωρίς κάποιον στο πλάι τους..

Ενημερώθηκα αργά από τις αρχές ότι βρέθηκε στο σπίτι του ενώ πολλές μέρες δεν τον είχε αναζητήσει κάποιος. Γεννημένος στις 25-3-1942 έφυγε κάποια μέρα του Νοέμβρη.. Καλό ταξίδι Λεωνίδα που πάντα ζητούσες συντροφιά των φίλων από το τηλέφωνο αναπολώντας πολλές παλιές αναμνήσεις..», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του.

Η καλλιτεχνική διαδρομή του Λεωνίδα Νικολαΐδη

Ο Λεωνίδας Νικολαΐδης γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1942 και υπήρξε ηθοποιός και χορευτής, με σημαντική παρουσία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Ελληνικού Ωδείου το 1965 και την ίδια χρονιά έγινε μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Στη διάρκεια της πορείας του συμμετείχε σε πολλές θεατρικές παραστάσεις και επιθεωρήσεις, αφήνοντας το δικό του στίγμα μέσα από χαρακτηριστικούς ρόλους.

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε, μεταξύ άλλων, στις ταινίες «Η σωφερίνα», «Γυμνοί στο δρόμο», «Χίλια κυβικά τρέλλα» και «Made in Greece».

Παράλληλα, συμμετείχε σε γνωστές τηλεοπτικές παραγωγές, όπως οι «Απαράδεκτοι» και το «Χάρρυ Κλυνν Show», ενώ είχε παρουσία και σε πολλές βιντεοταινίες της δεκαετίας του '80.