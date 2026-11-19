Η μουσική ενώνει, στηρίζει και στέλνει ηχηρά μηνύματα αλληλεγγύης στις δύσκολες στιγμές. Αυτό επιβεβαιώθηκε περίτρανα στη συναυλία «Τραγουδάμε Μαζί», όπου πλήθος Ελλήνων καλλιτεχνών ένωσε τις φωνές του για έναν σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό: την ενίσχυση του Ταμείου Αρωγής «Νίκος Αντύπας».

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που βρέθηκαν στη σκηνή και μοιράστηκαν τη συγκίνησή τους με το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης ήταν και η Δέσποινα Βανδή, η οποία στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συλλογικότητας και της προσφοράς.

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, η Δέσποινα Βανδή δεν έκρυψε τη συγκίνησή της τόσο για την ανταπόκριση του κόσμου όσο και για το κλίμα που επικρατούσε στη βραδιά:

«Γι αυτό είμαστε εδώ και είναι πάρα πολύ συγκινητικό όλο αυτό που συμβαίνει και με τον κόσμο που βρίσκεται εδώ απόψε. Πολύ όμορφο».

Στις δηλώσεις της, η τραγουδίστρια υπογράμμισε επίσης τον κοινό βηματισμό των ερμηνευτών και των δημιουργών, επισημαίνοντας πως η αλληλοϋποστήριξη είναι αυτονόητη όταν προκύπτει ανάγκη:

«Και οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί. Όλοι είμαστε ένα. Εμείς δεν υπάρχουμε χωρίς αυτούς. Αυτοί δεν υπάρχουν χωρίς εμάς. Οπότε σε τέτοιες συνθήκες και καταστάσεις, όταν απαιτείται, δίνουμε το παρών».

Η συναυλία «Τραγουδάμε Μαζί» ανέδειξε για ακόμη μία φορά πως ο καλλιτεχνικός κόσμος ξέρει να στέκεται δίπλα στους ανθρώπους του και να μετατρέπει τη μουσική σε πράξη ουσιαστικής στήριξης.