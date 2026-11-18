Για τη βαθιά σχέση ζωής που έχει χτίσει με τη σύζυγό του, Έφη Μουρίκη, αλλά και για όσα κρατούν ζωντανό τον δεσμό τους εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, μίλησε ανοιχτά ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Ο αγαπημένος ηθοποιός, ο οποίος ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά του Alpha «Κενά Μνήμης», αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική τους ισορροπία όσο και στις κοινές τους επαγγελματικές στιγμές.

Όπως εξήγησε, οι θεατρικές τους συνεργασίες αποτελούν πάντα μια ιδιαίτερη πηγή έμπνευσης, χωρίς ωστόσο να είναι αυτοσκοπός για κανέναν από τους δύο. «Είναι πραγματικά δημιουργικό, πολύ δημιουργικό κιόλας και το ευχαριστιόμαστε πάρα πολύ. Σ’ ό,τι ρόλο και να παίξουμε, όποιο έργο και να ακουμπήσουμε. Τώρα δεν είναι αναγκαστικό να είμαστε συνέχεια μαζί. Τα τελευταία χρόνια, όπως και στο παρελθόν, είχαμε μια δεκαετία να δουλέψουμε μαζί. Τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει έτσι οι συγκυρίες που είμαστε μαζί. Στο μέλλον δεν ξέρω, θα δείξει», σημείωσε.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης προχώρησε σε μια ουσιαστική εξομολόγηση γύρω από τη φύση του έρωτα, εξηγώντας πως η διάρκεια μιας σχέσης απαιτεί προσωπική δουλειά, σκέψη και κατανόηση των αναγκών του συντρόφου.

«Ο έρωτας φεύγει και ξανάρχεται. Αλλά θέλει φοβερή ενδοσκόπηση. Πρέπει να καταλάβεις γιατί είσαι με τον άνθρωπό σου. Να καταλάβεις γιατί ανήκεις σ’ αυτό το μικρό κοινωνικό σύνολο, στο οικογενειακό σύνολο και αν είσαι άξιος να υπερασπιστείς αυτό το οικογενειακό σύνολο που έχεις δημιουργήσει. Αλλά αυτά που είναι χρόνων δουλειά, χρόνων σκέψης για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Γιατί και οι γυναίκες, όπως και οι άντρες, αλλά κυρίως οι γυναίκες, είστε λίγο πιο σύνθετες από εμάς. Έχετε άλλου είδους ανάγκες. Το ξέρεις πολύ καλά. Εμείς είμαστε λίγο πρακτικοί άνθρωποι, άρα πρέπει να καταλάβεις και τη γυναικεία φύση για να μπορέσεις να απολαύσεις το αποτέλεσμα αυτής της σχέσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Έφη Μουρίκη είναι μαζί εδώ και 38 χρόνια και αποτελούν ένα από τα πιο δεμένα ζευγάρια του χώρου. Πέρα από τη μεγάλη τους αγάπη για το θέατρο, που συχνά τους φέρνει μαζί και στη σκηνή, φροντίζουν πάντα να κρατούν τη ζωή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δείχνοντας στην πράξη πως μια σχέση αντέχει στον χρόνο με σεβασμό, κατανόηση και καθημερινή φροντίδα.