Μια εξαιρετικά δύσκολη και σπάνια χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί αφαίρεσαν από ένα κορίτσι 11 ετών έναν τεράστιο όγκο, διαστάσεων 18,25 εκατοστών, ο οποίος ξεκινούσε από το αριστερό νεφρό και είχε επεκταθεί σχεδόν μέχρι την καρδιά του.

Η 11χρονη, με καταγωγή από την Κρήτη, αντιμετώπιζε μια ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, καθώς ο όγκος είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις και απειλούσε τη ζωή της.

Όπως αποκάλυψε η διευθύντρια Αναισθησιολογίας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», Χριστιάνα Προδρόμου, στον ΑΝΤ1, οι γιατροί δεν είχαν αντιμετωπίσει ξανά ανάλογο περιστατικό.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, δε γνώριζαν πόσο χρόνο είχαν στη διάθεσή τους για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα και την πολυπλοκότητα της επέμβασης.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού συνεργάστηκαν γιατροί από τρία νοσοκομεία της Αθήνας, συντονίζοντας τις προσπάθειές τους για την αφαίρεση του όγκου.

Η χειρουργική επέμβαση διήρκεσε συνολικά 15 ώρες και ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.



Τα νέα μετά την επέμβαση ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς ο όγκος αποδείχθηκε καλοήθης.

Η πορεία της υγείας του κοριτσιού είναι εξαιρετική. Η 11χρονη έχει ήδη βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης.

Μάλιστα περπατά, τρώει κανονικά και αναρρώνει χωρίς να έχει παρουσιάσει κάποια επιπλοκή.

Η επιτυχής έκβαση της επέμβασης αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, δεδομένης της σπανιότητας και της μεγάλης δυσκολίας του περιστατικού.