Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Τρίκαλα βρέθηκε το ένα από τα δύο υπερτυχερά δελτία της κλήρωσης του Eurojackpot της Τρίτης, που κέρδισαν την πρώτη κατηγορία (5+2).

Στη χθεσινοβραδινή κλήρωση αναδείχθηκαν δύο μεγάλοι νικητές, ένας στην Ελλάδα και ένας στη Νορβηγία, οι οποίοι μοιράστηκαν το συνολικό έπαθλο της πρώτης κατηγορίας και κερδίζουν 38.300.000 ευρώ!

Το δεύτερο τυχερό δελτίο κατατέθηκε στη Νορβηγία, με τον κάτοχό του να κερδίζει το ίδιο ποσό.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν 1, 5, 7, 15, 19 και οι αριθμοί Euro 1 και 11.