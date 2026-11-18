Σε lockdown τέθηκαν το βράδυ της Τρίτης οι εγκαταστάσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA) στο Fort Meade του Μέριλαντ, μετά τη σοβαρή δυσλειτουργία στο απόρρητο δίκτυο επικοινωνιών NSANet. Η πρόσβαση περιορίστηκε στο απολύτως απαραίτητο προσωπικό, ενώ οι προσπάθειες αποκατάστασης των συστημάτων βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

Το περιστατικό προκάλεσε διαδοχικές αλλαγές στο επίπεδο συναγερμού της υπηρεσίας, καθώς η αρχική εκτίμηση ότι το πρόβλημα είχε αντιμετωπιστεί δεν επιβεβαιώθηκε στην πράξη. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία συνδέουν τη δυσλειτουργία με ενημερώσεις λογισμικού που εγκαταστάθηκαν για την αντιμετώπιση σοβαρών ευπαθειών ασφαλείας.

Σε lockdown έχει τεθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ μετά από την κατάρρευση του απόρρητου δικτύου πληροφοριών

NSA: Από το «code green» στο «code orange» μέσα σε λίγες ώρες

Σύμφωνα με το CNN, η NSA είχε ενημερώσει νωρίτερα τους εργαζομένους ότι μπορούσαν να επιστρέψουν κανονικά στα καθήκοντά τους, αφού προηγουμένως είχε ζητήσει τη σταδιακή προσέλευσή τους λόγω του τεχνικού προβλήματος.

Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε σημαντικά μέσα στην ίδια ημέρα.

Αρχικά ενεργοποιήθηκε το «code yellow», με τους μη απαραίτητους εργαζομένους να καλούνται να προσέρχονται σε διαφορετικές ώρες. Στη συνέχεια, το επίπεδο συναγερμού υποχώρησε σε «code green», γεγονός που επέτρεψε την επιστροφή στην κανονική λειτουργία.

Το βράδυ, όμως, ενεργοποιήθηκε το «code orange». Η απόφαση αυτή οδήγησε στον περιορισμό της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Fort Meade, με την παρουσία μόνο των απολύτως απαραίτητων εργαζομένων.

Το νέο μπλακ άουτ στις ΗΠΑ φέρεται να σχετίζεται με την εγκατάσταση διορθώσεων λογισμικού

Η αποκατάσταση του NSANet παρέμενε σε εξέλιξη, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε θα επανέλθει πλήρως η λειτουργία του δικτύου.

NSA: Τα πιθανά αίτια για το νέο μπλακ άουτ

Νέα στοιχεία για τα πιθανά αίτια του περιστατικού έδωσε ο διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τζέι Κλέιτον.

Μιλώντας στο Fox Business, συνέδεσε το πρόβλημα με την εγκατάσταση διορθώσεων λογισμικού, οι οποίες είχαν στόχο να αντιμετωπίσουν σοβαρές ευπάθειες ασφαλείας.

Όπως εξήγησε, μετά τις συγκεκριμένες ενημερώσεις ορισμένα συστήματα δεν κατάφεραν να επανέλθουν σε λειτουργία όπως αναμενόταν.

Οι ευπάθειες αφορούν την PHP, μια ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα προγραμματισμού, η οποία, σύμφωνα με το CNN, χρησιμοποιείται περίπου στο 70% των ιστοσελίδων παγκοσμίως.

Οι αμερικανικές αρχές δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης φέρονται να βοήθησαν τους ερευνητές να αξιοποιήσουν τα συγκεκριμένα κενά ασφαλείας. Η εξέλιξη αυτή κινητοποίησε κυβερνητικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις, προκειμένου να εγκαταστήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις.

Τα κενά θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε κακόβουλους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιστοσελίδες και να διαβάσουν δεδομένα από τη μνήμη των συστημάτων, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν ευαίσθητες πληροφορίες, όπως κωδικούς πρόσβασης.

Μάλιστα, η ίδια η NSA είχε συστήσει σε οργανισμούς να προχωρήσουν στην εγκατάσταση των απαραίτητων ενημερώσεων ασφαλείας.

NSA: Δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης

Παρά τη σοβαρότητα της δυσλειτουργίας, ο Τζέι Κλέιτον διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το περιστατικό στην NSA οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση.

Την ίδια εκτίμηση διατύπωσε και για άλλα μεγάλα τεχνολογικά προβλήματα που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα.

Παρά τη βλάβη στο NSANet, η δυνατότητα της αμερικανικής κυβέρνησης να μεταφέρει επείγουσες πληροφορίες στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ δε φαίνεται να έχει επηρεαστεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις εν ενεργεία και πρώην Αμερικανών αξιωματούχων της υπηρεσίας.

Όπως εξήγησαν στο CNN, υπάρχουν πολλαπλά εφεδρικά δίκτυα και εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ασφαλή μεταφορά πληροφοριών προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ βρισκόταν στις Φιλιππίνες και αναμενόταν να μεταβεί στην Κίνα για συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παράλληλα, η βλάβη δε φαίνεται να έχει επηρεάσει την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της συμμαχίας Five Eyes, των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Πρώην ανώτατος αξιωματούχος της NSA εκτίμησε ότι το πρόβλημα θα μπορούσε να δυσκολέψει την ανάλυση πληροφοριών και την υποβολή αναφορών. Ωστόσο, δεν αναμένεται να παραλύσει συνολικά τη λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς υπάρχουν πολλαπλά εφεδρικά συστήματα.

Μπαράζ τεχνικών προβλημάτων σε κρίσιμες αμερικανικές υποδομές

Η δυσλειτουργία στην NSA έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν καταγραφεί σημαντικά τεχνικά προβλήματα σε κρίσιμες υπηρεσίες στις ΗΠΑ, αλλά και διεθνώς.

Την περασμένη Παρασκευή, εκτεταμένη βλάβη στα συστήματα είχε ως αποτέλεσμα να καθηλωθούν για ώρες όλες οι πτήσεις στη χώρα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) απέδωσε το πρόβλημα σε έναν δρομολογητή στο Αρκάνσας, ενώ χιλιάδες πτήσεις καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν.

Την προηγούμενη εβδομάδα, μεγάλη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της Microsoft είχε αφήσει χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο χωρίς πρόσβαση στο Outlook και στις διαδικτυακές συναντήσεις του Teams.

Αυτή μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που τα εσωτερικά δίκτυα της NSA αντιμετωπίζουν σοβαρή τεχνική βλάβη.

Το 2000, αντίστοιχο περιστατικό είχε θέσει εκτός λειτουργίας υπολογιστές της υπηρεσίας για σχεδόν τρεις ημέρες, διακόπτοντας την επεξεργασία πληροφοριών στις εγκαταστάσεις του Fort Meade.