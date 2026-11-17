Εκτός λειτουργίας βρίσκεται το NSA Net, το άκρως απόρρητο εσωτερικό δίκτυο επικοινωνιών της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) στο Μέριλαντ, προκαλώντας προβλήματα στην εσωτερική ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών. Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από το CNN, το οποίο επικαλείται έξι πρόσωπα με γνώση της κατάστασης.

Το βασικό ζήτημα αφορά τη δυνατότητα των εργαζομένων της NSA να επικοινωνούν και να διακινούν πληροφορίες υψηλής διαβάθμισης μέσω του εσωτερικού συστήματος. Η βλάβη έχει οδηγήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε προσπάθεια να διαπιστώσουν τόσο την έκταση του προβλήματος όσο και την αιτία που το προκάλεσε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ενδείξεις ότι η διακοπή συνδέεται με κυβερνοεπίθεση. Αυτό είναι ένα από τα κεντρικά σημεία της πρώτης αποτίμησης, χωρίς όμως να έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς προκάλεσε την απενεργοποίηση του δικτύου.

NSA Net: Τι γνωρίζουμε για το «μπλα άουτ»

Το NSA Net αποτελεί κρίσιμο εσωτερικό εργαλείο για τη λειτουργία της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών, καθώς χρησιμοποιείται για επικοινωνία και ανταλλαγή απόρρητου υλικού μεταξύ του προσωπικού. Για αυτό και η διακοπή του επηρεάζει άμεσα την καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία μέσα στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας στο Μέριλαντ.

Σύμφωνα με το CNN, η NSA έχει ήδη προχωρήσει σε προσωρινά μέτρα διαχείρισης της κατάστασης, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η τεχνική αποτίμηση του προβλήματος. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν το ζήτημα αφορά ολόκληρο το δίκτυο ή συγκεκριμένα τμήματά του.

Παραμένει επίσης άγνωστο πόσοι εργαζόμενοι έχουν επηρεαστεί από τη δυσλειτουργία. Δεν έχει γίνει γνωστό ούτε το πότε εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του συστήματος.

Κλιμακωτή προσέλευση προσωπικού στην NSA

Στο μεταξύ, η υπηρεσία εφαρμόζει κλιμακωτή προσέλευση του προσωπικού της, ως πρακτικό μέτρο για τη διαχείριση των συνεπειών της διακοπής. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στις άμεσες θεσμικές ενέργειες που ελήφθησαν όσο συνεχίζεται ο έλεγχος στο εσωτερικό δίκτυο.

Το CNN αναφέρει ότι έχει απευθυνθεί στην Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ζητώντας επίσημο σχόλιο, χωρίς να έχει λάβει απάντηση έως τη στιγμή της δημοσίευσης. Έτσι, παραμένουν ανοιχτά βασικά ερωτήματα: πόσο μεγάλη είναι η βλάβη, ποια ακριβώς λειτουργία έχει επηρεαστεί περισσότερο και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης.