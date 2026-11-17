Τον νέο James Bond και την επιλογή του Robert Pattinson για τον εμβληματικό ρόλο σχολίασαν η Ζήνα Κουτσελίνη και οι συνεργάτες της στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Η ανακοίνωση για τον ηθοποιό που αναμένεται να διαδεχθεί τον Daniel Craig έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις, με τις απόψεις να διίστανται.

Στην εκπομπή θυμήθηκαν αρχικά τους ηθοποιούς που έχουν ενσαρκώσει στο παρελθόν τον διάσημο πράκτορα, όπως ο Sean Connery, ο Roger Moore, ο Timothy Dalton, ο Pierce Brosnan και ο Daniel Craig, ενώ μοιράστηκαν τις δικές τους προτιμήσεις.

Ο Λάκης Γαβαλάς αποκάλυψε πως είχε γνωρίσει τον ηθοποιό πριν από αρκετά χρόνια, όταν εκείνος ήταν ακόμη νεαρός και είχε γίνει ευρύτερα γνωστός μέσα από την κινηματογραφική σειρά «Twilight».

Μάλιστα, ο σχεδιαστής έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά σε όσα άκουγε τότε για τον Robert Pattinson, λέγοντας πως υπήρχαν σχόλια ότι ο ηθοποιός δεν πρόσεχε ιδιαίτερα την προσωπική του υγιεινή.

«Ξέρετε ότι μου είπαν ότι δεν τον πλησίαζαν γιατί μύριζε σαν άτομο; Έτσι λέγαν τότε», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως είχε συναντήσει τον ηθοποιό στις Κάννες και πως έχει φωτογραφίες μαζί του.

Όταν η Ζήνα Κουτσελίνη σχολίασε πως επρόκειτο για ένα αγόρι που δεν ήταν καθαρό, ο Γρηγόρης Γκουντάρας αντέδρασε με χιούμορ, λέγοντας: «Είχε κυκλοφορήσει αυτή η... βρωμα Λάκη για τον Pattinson».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα