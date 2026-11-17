Στη σύλληψη ενός πρώην αστυνομικού που είχε γίνει ευρύτερα γνωστός στο κοινό μέσα από τηλεοπτικές του εμφανίσεις, προχώρησαν τα ξημερώματα της Τρίτης αστυνομικοί της Δίωξης Εκβιαστών, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου σε strip club στο Χαϊδάρι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Καλαφάτη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 01:30, σε νυχτερινό κατάστημα στη λεωφόρο Αθηνών.

Κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών πραγματοποίησε έλεγχο στο κατάστημα, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης. Κατά την είσοδό τους στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε ένα τραπέζι τον πρώην αστυνομικό μαζί με τον αδελφό του, εν ενεργεία αστυνομικό κι έναν γνωστό επιχειρηματία.

O πρώην αστυνομικός που συνελήφθη

Όπως περιέγραψε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, οι αστυνομικοί ζήτησαν από τον πρώην αστυνομικό να τους ακολουθήσει έξω από το κατάστημα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος χωρίς να ενοχληθούν οι υπόλοιποι θαμώνες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρθηκαν, εκείνος φέρεται να αρνήθηκε να τους ακολουθήσει, αντιδρώντας στην παρουσία τους.

Η ένταση φέρεται να κλιμακώθηκε, με τον πρώην αστυνομικό να απευθύνεται στους αστυνομικούς με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και απειλές.

Φέρεται μάλιστα να τους είπε: «Αν μπορείς, βγάλε με».

Επιπλέον, φέρεται να απείλησε έναν από τους αστυνομικούς λέγοντάς του: «Φύγε μην φας κάνα χαστούκι».

Στη συνέχεια, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν και να τον απομακρύνουν από το νυχτερινό κέντρο, φέρεται να αντιστάθηκε, προσπαθώντας να ξεφύγει από τη λαβή τους.

Κατά την έξοδό του από το κατάστημα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να απώθησε αστυνομικό.

Οι αστυνομικοί τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον οδηγήσουν στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απειλή και εξύβριση.

Στο Αστυνομικό Τμήμα εμφανίστηκαν στη συνέχεια και ο επιχειρηματίας με τον αδελφό του πρώην αστυνομικού, οι οποίοι εξέφρασαν τη λύπη τους για τη συμπεριφορά του απέναντι στους αστυνομικούς.

Ο πρώην αστυνομικός επρόκειτο να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελικής Αρχής στην Ευελπίδων.